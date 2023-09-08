«Кинопоиск» покажет ответный матч сборной России с Египтом. Будет специальная версия трансляции с комментариями создателя «Мяч Production» и авторов ВГИКа

«Кинопоиск» покажет ответный матч сборной России с Египтом.

Встреча пройдет в Суэце 11 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Эксклюзивная трансляция будет доступна бесплатно пользователям онлайн-кинотеатра.

Отмечается, что помимо трансляции в привычном формате, зрителей ждет специальная версия с комментариями создателя ютуб-канала «Мяч Production» и авторов футбольного паблика ВГИК.

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