«Кинопоиск» покажет ответный матч сборной России с Египтом. Будет специальная версия трансляции с комментариями создателя «Мяч Production» и авторов ВГИКа
«Кинопоиск» покажет ответный матч сборной России с Египтом.
Встреча пройдет в Суэце 11 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.
Эксклюзивная трансляция будет доступна бесплатно пользователям онлайн-кинотеатра.
Отмечается, что помимо трансляции в привычном формате, зрителей ждет специальная версия с комментариями создателя ютуб-канала «Мяч Production» и авторов футбольного паблика ВГИК.
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