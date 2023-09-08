«Кинопоиск» покажет ответный матч сборной России с Египтом. Будет специальная версия трансляции с комментариями создателя «Мяч Production» и авторов ВГИКа

Теги Сборная России по футболу телевидение товарищеские матчи (сборные) олимпийская сборная Египта Футбол

«Кинопоиск» покажет ответный матч сборной России с Египтом.

Встреча пройдет в Суэце 11 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Эксклюзивная трансляция будет доступна бесплатно пользователям онлайн-кинотеатра.

Отмечается, что помимо трансляции в привычном формате, зрителей ждет специальная версия с комментариями создателя ютуб-канала «Мяч Production» и авторов футбольного паблика ВГИК.

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11 комментариев

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goshforever
Постпостмодернистский футбол. Авторов ВГИКа решили добавить, чтобы абсурд был тотальный. В следующий раз ВГИКовцы, видимо, выйдут с Валерой на поле
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Никита Аксанов
Ответ goshforever
Постпостмодернистский футбол. Авторов ВГИКа решили добавить, чтобы абсурд был тотальный. В следующий раз ВГИКовцы, видимо, выйдут с Валерой на поле
Не исключаю, что уже вчера с Египтом кто-то из ВГИКа выходил на поле.
+8
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avcgloronalduMU
сборная РФ выйдет с клоунскими колпаками и носами? ))
+2
0
+2
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Жан Поль Бельманда
Где статистика, сколько миллионов посмотрели вчерашний матч?
+2
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justbored
Про Камаля Селима и Юсефа Шахина лекцию прочтут, наверное.
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Николай Корягин
Фан зона в Белокаменке для тюленей и моржей будет?
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Гоша Пугач
Посмотрю этот матч ради комментария Цибина!
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Cst Cap
Ответ goshforever
Постпостмодернистский футбол. Авторов ВГИКа решили добавить, чтобы абсурд был тотальный. В следующий раз ВГИКовцы, видимо, выйдут с Валерой на поле
Не, это будет репортаж и показ выдуманного матча (и ничьей!) со сборной Бразилии. В роли кудесников мяча выступят медиакакбыфутболисты, а нашей сборной-телепузики с МатчТВ
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