Врач сборной России Вартапетов о состоянии Пиняева: «Есть риск перегрузочного процесса. Ничего серьезного»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Михаил Вартапетов Сергей Пиняев Футбол

Врач сборной России высказался о состоянии вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

— С Пиняевым все в порядке. Его проблемы со здоровьем не носят глобальный характер. Валерий Георгиевич [Карпин] был прав, когда сказал, что мы не хотим рисковать. Но это не означает, что у Пиняева есть травмы, которые не позволят ему сыграть в ближайших матчах. Это очень мелкие проблемы, поэтому, все взвесив, мы решили, что ему лучше пока индивидуально тренироваться.

— С чем связаны проблемы?

— Есть риск того, что идет перегрузочный процесс. Действительно, ничего серьезного нет. Удивился такой реакции «Локомотива». Тут нет предмета для обсуждения, — сказал Михаил Вартапетов.

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2 комментария

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Ранальду с пивком
В топ 5 у людей по 38 матчей в чемпионате + кубок , минимум 4 игры + еврокубки + игры за сборные . Даже в чемпионшипе команда минимум 50 игр за сезон проводит . И только у нас в чемпионате с двумя перерывами с 30 турами (последние лет 5 без еврокубковой даже осени, со старым форматом кубка где выставляют резерв) у футболистов какие-то нагрузки, перегрузки , давно уже эти жалобы каждый год
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Direct free kick
Спец по травмам крестов (со знаком минус) до сих пор работает? Что не так с российским футболом
+3
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