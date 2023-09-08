Врач сборной России Вартапетов о состоянии Пиняева: «Есть риск перегрузочного процесса. Ничего серьезного»
Врач сборной России высказался о состоянии вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.
— С Пиняевым все в порядке. Его проблемы со здоровьем не носят глобальный характер. Валерий Георгиевич [Карпин] был прав, когда сказал, что мы не хотим рисковать. Но это не означает, что у Пиняева есть травмы, которые не позволят ему сыграть в ближайших матчах. Это очень мелкие проблемы, поэтому, все взвесив, мы решили, что ему лучше пока индивидуально тренироваться.
— С чем связаны проблемы?
— Есть риск того, что идет перегрузочный процесс. Действительно, ничего серьезного нет. Удивился такой реакции «Локомотива». Тут нет предмета для обсуждения, — сказал Михаил Вартапетов.
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