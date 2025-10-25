Александр Мостовой: «Не расстроен, что Аршавин меня звездой не считает. В Мадриде человек 300-500 меня бы узнали. Назвал бы себя, Шалимова, Канчельскиса, Карпина, Колыванова, Онопко»

Александр Мостовой отреагировал на слова Андрея Аршавина.

Аршавин ранее заявил : «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти. Я global star. Если играешь в Англии, ты global – в мое время так было».

– Аршавин назвал себя единственной мировой звездой из России.

– Конечно, Андрей – мировая звезда, но нужно не забывать, что в наше время человек 50 в Европе играло.

Если бы я приехал в Мадрид, то человек 300-500 меня бы узнали точно, так что не расстраиваюсь, что Аршавин меня звездой не считает.

Из российских мировых звезд я бы назвал Шалимова , Канчельскиса , Карпина , Колыванова , Онопко, себя. Нужно помнить, что мы по 15 лет в европейском футболе отыграли, а сейчас многие этого не помнят.

Из нового поколения выделил бы Аршавина, Павлюченко и Жиркова, – сказал экс-хавбек сборной России и «Сельты».