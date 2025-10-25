  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Мостовой: «Не расстроен, что Аршавин меня звездой не считает. В Мадриде человек 300-500 меня бы узнали. Назвал бы себя, Шалимова, Канчельскиса, Карпина, Колыванова, Онопко»
22

Александр Мостовой: «Не расстроен, что Аршавин меня звездой не считает. В Мадриде человек 300-500 меня бы узнали. Назвал бы себя, Шалимова, Канчельскиса, Карпина, Колыванова, Онопко»

Александр Мостовой отреагировал на слова Андрея Аршавина.

Аршавин ранее заявил: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти. Я global star. Если играешь в Англии, ты global – в мое время так было».

– Аршавин назвал себя единственной мировой звездой из России.

– Конечно, Андрей – мировая звезда, но нужно не забывать, что в наше время человек 50 в Европе играло.

Если бы я приехал в Мадрид, то человек 300-500 меня бы узнали точно, так что не расстраиваюсь, что Аршавин меня звездой не считает.

Из российских мировых звезд я бы назвал Шалимова, Канчельскиса, Карпина, Колыванова, Онопко, себя. Нужно помнить, что мы по 15 лет в европейском футболе отыграли, а сейчас многие этого не помнят.

Из нового поколения выделил бы Аршавина, Павлюченко и Жиркова, – сказал экс-хавбек сборной России и «Сельты».

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?4570 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoАлександр Мостовой
logoАндрей Аршавин
logoИгорь Колыванов
logoИгорь Шалимов
logoВиктор Онопко
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Канчельскис
logoЮрий Жирков
logoВалерий Карпин
logoРоман Павлюченко
logoЛа Лига
logoСборная России по футболу
logoСельта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушаков об Аршавине, назвавшем себя мировой звездой: «Таких было много: Карпин, Мостовой, Онопко, Билялетдинов, Павлюченко, Головин, Миранчук, Погребняк»
вчера, 15:17
Мостовой про Талалаева: «Когда выиграет 3-4 трофея, тогда и назовем топ-тренером, хватит бросаться такими фразами. Многие считают, что с «Химками» он поступил непорядочно»
22 октября, 11:57
Александр Мостовой: «Талалаев не топ-тренер, он что-то выигрывал? За месяц три команды поменял. Глупости и смешно, я с Бубновым согласен»
22 октября, 10:23
Главные новости
Ассистент Флика про слова Ямаля о «жульничестве и жалобах «Реала»: «Это послужит Ламину дополнительной мотивацией. Мы надеемся увидеть его в лучшей форме»
3 минуты назад
ЭСК: Кукуян верно удалил Джику в матче «Спартак» – «Ростов»
9 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» принимает «Оренбург», ЦСКА против «Крыльев», «Локо» в гостях у «Акрона», «Зенит» сыграет с «Динамо» в воскресенье
31 минуту назадLive
Игру «Реала» и «Барсы» обслужит арбитр Сото Градо, судивший класико один раз до этого. На ВАР будет Вильянуэва
38 минут назад
Капелло о «Наполи»: «Де Брюйне и Мактоминей напоминают мне Джеррарда и Лэмпарда в моей сборной Англии. Они были двумя «первыми номерами», но мешали друг другу»
50 минут назад
Какута спасался от злых духов чтением псалмов: «Во сне я был на кровати, все тело в цепях. Духи пытались приблизиться, а свет не давал им дотронуться до меня»
сегодня, 10:05
Чемпионат Англии. «Челси» примет «Сандерленд», «МЮ» против «Брайтона», «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда»
сегодня, 09:25
Бруну о Саудовской Аравии: «Мы обсуждали это с Роналду, был конкретный вариант. Я хочу осуществить мечты в «МЮ», не буду разговаривать ни с кем до ЧМ»
сегодня, 09:47
«Атлетико» продаст часть акций американскому инвестфонду Apollo в январе. Стоимость клуба вырастет до 2+ млрд евро
сегодня, 09:29
Дочь Анчелотти о том, что Гаттузо не сообщил, что сменит Карло в «Наполи»: «Они не разговаривали с тех пор. Встретятся на ЧМ, вероятно – финал Бразилии с Италией был бы великолепен»
сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
ЭСК: судья ошибочно назначил пенальти в ворота московского «Динамо» в игре с «Ахматом»
19 минут назад
Дочь Анчелотти о разводе родителей: «Карло был и отцом, и матерью. Мама всегда была в разъездах, ее не было видно на кухне. Позже я поняла, что независимость – ценность, как и свобода»
20 минут назад
«Спартак» – «Оренбург». Угальде, Жедсон, Барко, Маркиньос играют. Онлайн-трансляция
30 минут назадLive
Первая лига. «Спартак» Кострома в гостях у «Шинника», «Торпедо» против «Чайки»
31 минуту назадLive
Артета о стандартах: «Еще 10 лет назад я сказал себе: «Это большое дело». Я одержим не только ими, стремлюсь делать «Арсенал» непредсказуемее и эффективнее»
38 минут назад
Робертсон о «Ливерпуле» после 1:2 от «МЮ»: «Лидеры команды сказали: «Не паникуйте». У нас невероятный уровень мастерства – демонстрируя его, мы добьемся успеха»
сегодня, 10:28
«Сосьедад» об игре Захаряна против «Севильи»: «Мы очень довольны. Арсен в хорошей форме»
сегодня, 10:20
Лещук рад за «Локомотив»: «Два легионера в составе, команда идет на 1-м месте. Круто! Приятно смотреть»
сегодня, 10:12
Актер Абатантуоно о «Милане»: «Леау мне очень нравится, но иногда он меня бесит. Команде не хватает нападающего»
сегодня, 09:12
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Бреста», «Монако» Головина сыграет с «Тулузой», «Марсель» против «Ланса»
сегодня, 08:15