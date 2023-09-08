Оганесян о дебюте за сборную России: «Рад, что забил, но остался осадок – хотелось победить»

Степан Оганесян оценил свой дебют за сборную России.

Команда Валерия Карпина сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1).

«Эмоции только положительные, я рад, что удалось забить, но остался осадок, потому что хотелось победить.

Египет в концовке мог вырвать победу? Это футбол, у нас тоже были хорошие моменты. После матча меня уже успели поздравить родные и друзья.

Всегда приятно играть за сборную. Я очень рад, что меня вызывали. Не знаю, как оценивать этот вызов – как первый шаг в основную команду или нет, но эмоции от этого у меня положительные», – сказал хавбек «Оренбурга».

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