Дочь Анчелотти о разводе родителей: «Карло был и отцом, и матерью. Мама всегда была в разъездах, ее не было видно на кухне. Позже я поняла, что независимость – ценность, как и свобода»

Дочь Карло Анчелотти поделилась воспоминаниями о разводе родителей.

– Он обручился с Луизой, моей мамой, совсем юным. Мне рассказывали, что они очень любили друг друга. Но со временем их разные характеры отдалили их друг от друга, и они расстались.

– Бывает, что дети принимают чью-то сторону, а у вас так было? Если да, то на чьей вы были стороне?

– Карло был и отцом, и матерью, его присутствие ощущалось дома. Моя мама, которой, к сожалению, больше нет с нами, всегда была в разъездах. Она играла в футбол, потом в софтбол, у нее было много интересов. Короче говоря, это была не та мама, которую вы видите на кухне, готовящей закуски и беспокоящейся о покупках продуктов.

У меня нет воспоминаний о Рождестве за семейным столом. В то время я думала, что она не права, считала ее странной и очень далекой от меня. Но это было не так, и по мере взросления я узнала ее. Независимость – это ценность, как и свобода, я поняла это позже.

В то время я жила в Лондоне, слушая жалобы друг друга на расстоянии. Они так много построили вместе, что решение расстаться в какой-то момент было неизбежным. Они оба начали новую жизнь, но, к сожалению для мамы, ее жизнь продлилась недолго», – сказала Катя Анчелотти.

Экс-супруга главного тренера сборной Бразилии умерла в 2020 году во время пандемии коронавируса.