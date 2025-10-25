3

ЭСК: Кукуян верно удалил Джику в матче «Спартак» – «Ростов»

ЭКС РФС признала верным удаление Александра Джику.

18 октября «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью 1:1 в матче 12-го тура Мир РПЛ.

В первом тайме защитник красно-белых Александр Джику получил красную карточку, схватив руками убегавшего один на один Егора Голенкова.

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с удалением защитника команды. На матче работал главный арбитр Павел Кукуян.

«Судья правильно удалил с поля игрока «Спартака» Александра Джику.

Защитник «Спартака» задерживает руками нападающего «Ростова» Егора Голенкова, влияя на его возможность продвигаться к мячу. Учитывая направление движения, расстояние до ворот соперника, контроль мяча и позицию партнеров по обороне, данная ситуация является лишением соперника явной возможности забить гол», – говорится в сообщении ЭСК.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт РФС
ЭСК РФС
