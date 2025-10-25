  • Спортс
  Артета о стандартах: «Еще 10 лет назад я сказал себе: «Это большое дело». Я одержим не только ими, стремлюсь делать «Арсенал» непредсказуемее и эффективнее»
0

Артета о стандартах: «Еще 10 лет назад я сказал себе: «Это большое дело». Я одержим не только ими, стремлюсь делать «Арсенал» непредсказуемее и эффективнее»

Микель Артета рассказал, что еще 10 лет назад задумался о важности стандартов.

Главный тренер «Арсенала» ответил на вопрос о том, когда он понял, что стандартные положения станут столь важной частью его подхода.

«Десять лет назад. Меня тогда еще не было [в клубе], но 10 лет назад я сказал себе: «Это большое дело». У меня появилось видение, я попытался внедрить метод и окружить себя лучшими людьми, которые могли бы его реализовать.

Но я одержим не только этим, я так же отношусь к обороне, к переходам. Я хочу быть лучшим, когда все превращается в хаос, лучшим в позиционных атаках и в низких блоках.

Это стремление постоянно искать способы развивать свою команду и давать своим игрокам возможность быть более непредсказуемыми и, главное, более эффективными», – сказал Артета.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
