Агкацев об 1:1 с Египтом: «Для первого матча в таком составе – нормально»
Станислав Агкацев оценил ничью сборной России с Египтом (1:1) в товарищеском матче.
– У команды получилось два разных тайма. Что можете в целом сказать об игре?
– Тяжелая игра получилась, мы мало тренировались в этом составе, всего два занятия, поэтому тяжело было найти какие-то игровые связи. Конечно, мы их наигрывали, но слишком мало времени, чтобы они закрепились.
Ребята все старались, моментами что-то получалось, моментами – нет. Еще и поле не самого лучшего качества тоже мешало. Для первого матча в таком составе – нормально.
– Что сказал Валерий Георгиевич [Карпин] после матча?
– Самое главное – никто не получил травму на таком поле, а для первой игры – более чем.
– Показалось, что было слишком душно.
– Конечно. Нас заранее предупреждали, что будет жарко, но это футбол. Соперникам тоже, наверное, было жарко.
– Таймы получились зеркальными. Сначала египтяне забили быстрый гол, потом мы. Что думаете по этому поводу?
– Рабочие моменты. Не самое лучшее поле нам в одном моменте помогло.
– Показалось, что соперник излишне рисковал, заигрывая вратаря, и один из таких моментов закончился нашим голом. Делал ли тренерский штаб акцент на этой особенности?
– Нет, думаю, что так получилось именно в сегодняшнем матче. Упор на это не делался. Видимо, сегодня их вратарь решил так действовать.
– Какой разговор был в перерыве, после чего игра так кардинально поменялась?
– Нашу игру освежили замены. Вышли свежие ребята, и мы начали быстрее двигаться.
– В конце вам удалось сделать несколько сэйвов.
– Обычные моменты, ничего сверхъестественного. Это моя работа, – сказал голкипер сборной России.
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