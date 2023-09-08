Агкацев об 1:1 с Египтом: «Для первого матча в таком составе – нормально»

Теги Сборная России по футболу товарищеские матчи (сборные) олимпийская сборная Египта Станислав Агкацев Футбол

Станислав Агкацев оценил ничью сборной России с Египтом (1:1) в товарищеском матче.

– У команды получилось два разных тайма. Что можете в целом сказать об игре?

– Тяжелая игра получилась, мы мало тренировались в этом составе, всего два занятия, поэтому тяжело было найти какие-то игровые связи. Конечно, мы их наигрывали, но слишком мало времени, чтобы они закрепились.

Ребята все старались, моментами что-то получалось, моментами – нет. Еще и поле не самого лучшего качества тоже мешало. Для первого матча в таком составе – нормально.

– Что сказал Валерий Георгиевич [Карпин] после матча? 

– Самое главное – никто не получил травму на таком поле, а для первой игры – более чем.

– Показалось, что было слишком душно.

– Конечно. Нас заранее предупреждали, что будет жарко, но это футбол. Соперникам тоже, наверное, было жарко. 

– Таймы получились зеркальными. Сначала египтяне забили быстрый гол, потом мы. Что думаете по этому поводу?

– Рабочие моменты. Не самое лучшее поле нам в одном моменте помогло. 

– Показалось, что соперник излишне рисковал, заигрывая вратаря, и один из таких моментов закончился нашим голом. Делал ли тренерский штаб акцент на этой особенности? 

– Нет, думаю, что так получилось именно в сегодняшнем матче. Упор на это не делался. Видимо, сегодня их вратарь решил так действовать. 

– Какой разговор был в перерыве, после чего игра так кардинально поменялась?

– Нашу игру освежили замены. Вышли свежие ребята, и мы начали быстрее двигаться. 

– В конце вам удалось сделать несколько сэйвов.

– Обычные моменты, ничего сверхъестественного. Это моя работа, – сказал голкипер сборной России.

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4 комментария

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Михаил Опякин
Самое главное никто не получил травму-пожалуй это и есть реальный итог матча
+1
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Evgen51Sever
Ответ Xm.md
У деревяшек всегда есть оправдание любому провалу
Какой провал?
Играли сборные до 23 лет, средний возраст которых одинаков.
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