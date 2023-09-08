Агкацев об 1:1 с Египтом: «Для первого матча в таком составе – нормально»

Станислав Агкацев оценил ничью сборной России с Египтом (1:1) в товарищеском матче.

– У команды получилось два разных тайма. Что можете в целом сказать об игре?

– Тяжелая игра получилась, мы мало тренировались в этом составе, всего два занятия, поэтому тяжело было найти какие-то игровые связи. Конечно, мы их наигрывали, но слишком мало времени, чтобы они закрепились.

Ребята все старались, моментами что-то получалось, моментами – нет. Еще и поле не самого лучшего качества тоже мешало. Для первого матча в таком составе – нормально.

– Что сказал Валерий Георгиевич [Карпин] после матча?

– Самое главное – никто не получил травму на таком поле, а для первой игры – более чем.

– Показалось, что было слишком душно.

– Конечно. Нас заранее предупреждали, что будет жарко, но это футбол. Соперникам тоже, наверное, было жарко.

– Таймы получились зеркальными. Сначала египтяне забили быстрый гол, потом мы. Что думаете по этому поводу?

– Рабочие моменты. Не самое лучшее поле нам в одном моменте помогло.

– Показалось, что соперник излишне рисковал, заигрывая вратаря, и один из таких моментов закончился нашим голом. Делал ли тренерский штаб акцент на этой особенности?

– Нет, думаю, что так получилось именно в сегодняшнем матче. Упор на это не делался. Видимо, сегодня их вратарь решил так действовать.

– Какой разговор был в перерыве, после чего игра так кардинально поменялась?

– Нашу игру освежили замены. Вышли свежие ребята, и мы начали быстрее двигаться.

– В конце вам удалось сделать несколько сэйвов.

– Обычные моменты, ничего сверхъестественного. Это моя работа, – сказал голкипер сборной России.

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