  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЭСК: судья ошибочно назначил пенальти в ворота московского «Динамо» в игре с «Ахматом»
1

ЭСК: судья ошибочно назначил пенальти в ворота московского «Динамо» в игре с «Ахматом»

Пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Ахматом» назначен ошибочно.

Об этом сообщает ЭСК РФС.

Матч 12-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 2:2.

На 33‑й минуте матча защитник грозненцев Максим Сидоров упал в штрафной «Динамо» после контакта с Бителло. После просмотра видеоповтора арбитр Ранэль Зияков назначил 11-метровый, который не реализовал Лечи Садулаев.

«Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» после видеопросмотра.

Контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» Бителло с рукой атакующего игрока «Ахмата» Максима Сидорова ненаказуемый. Почувствовав контакт нападающий падает на газон неестественным образом. 

ВАР не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору», – говорится в сообщении ЭСК РФС.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?4570 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Sports
Источник: сайт РФС
ЭСК РФС
logoДинамо Москва
Ранэль Зияков
logoЛечи Садулаев
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoМаксим Сидоров 1998
logoБителло
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» обратился в ЭСК из-за удаления Джику за задержку Голенкова в матче с «Ростовом»
21 октября, 11:32
ЦСКА обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти после попадания мяча в руку Монтесу в дерби с «Локомотивом»
21 октября, 11:20
Гершкович о судьях: «Они неприкасаемые, их никто не наказывает. Ошибаются в каждом туре, а то и в каждой игре – от их решений страдают все. Нужно наводить порядок!»
20 октября, 18:31
Главные новости
Ассистент Флика про слова Ямаля о «жульничестве и жалобах «Реала»: «Это послужит Ламину дополнительной мотивацией. Мы надеемся увидеть его в лучшей форме»
4 минуты назад
ЭСК: Кукуян верно удалил Джику в матче «Спартак» – «Ростов»
10 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» принимает «Оренбург», ЦСКА против «Крыльев», «Локо» в гостях у «Акрона», «Зенит» сыграет с «Динамо» в воскресенье
32 минуты назадLive
Александр Мостовой: «Не расстроен, что Аршавин меня звездой не считает. В Мадриде человек 300-500 меня бы узнали. Назвал бы себя, Шалимова, Канчельскиса, Карпина, Колыванова, Онопко»
34 минуты назад
Игру «Реала» и «Барсы» обслужит арбитр Сото Градо, судивший класико один раз до этого. На ВАР будет Вильянуэва
39 минут назад
Капелло о «Наполи»: «Де Брюйне и Мактоминей напоминают мне Джеррарда и Лэмпарда в моей сборной Англии. Они были двумя «первыми номерами», но мешали друг другу»
51 минуту назад
Какута спасался от злых духов чтением псалмов: «Во сне я был на кровати, все тело в цепях. Духи пытались приблизиться, а свет не давал им дотронуться до меня»
сегодня, 10:05
Чемпионат Англии. «Челси» примет «Сандерленд», «МЮ» против «Брайтона», «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда»
сегодня, 09:25
Бруну о Саудовской Аравии: «Мы обсуждали это с Роналду, был конкретный вариант. Я хочу осуществить мечты в «МЮ», не буду разговаривать ни с кем до ЧМ»
сегодня, 09:47
«Атлетико» продаст часть акций американскому инвестфонду Apollo в январе. Стоимость клуба вырастет до 2+ млрд евро
сегодня, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
Дочь Анчелотти о разводе родителей: «Карло был и отцом, и матерью. Мама всегда была в разъездах, ее не было видно на кухне. Позже я поняла, что независимость – ценность, как и свобода»
21 минуту назад
«Спартак» – «Оренбург». Угальде, Жедсон, Барко, Маркиньос играют. Онлайн-трансляция
31 минуту назадLive
Первая лига. «Спартак» Кострома в гостях у «Шинника», «Торпедо» против «Чайки»
32 минуты назадLive
Артета о стандартах: «Еще 10 лет назад я сказал себе: «Это большое дело». Я одержим не только ими, стремлюсь делать «Арсенал» непредсказуемее и эффективнее»
39 минут назад
Робертсон о «Ливерпуле» после 1:2 от «МЮ»: «Лидеры команды сказали: «Не паникуйте». У нас невероятный уровень мастерства – демонстрируя его, мы добьемся успеха»
сегодня, 10:28
«Сосьедад» об игре Захаряна против «Севильи»: «Мы очень довольны. Арсен в хорошей форме»
сегодня, 10:20
Лещук рад за «Локомотив»: «Два легионера в составе, команда идет на 1-м месте. Круто! Приятно смотреть»
сегодня, 10:12
Актер Абатантуоно о «Милане»: «Леау мне очень нравится, но иногда он меня бесит. Команде не хватает нападающего»
сегодня, 09:12
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Бреста», «Монако» Головина сыграет с «Тулузой», «Марсель» против «Ланса»
сегодня, 08:15
37-летний Гросскройц на бирдекеле подписал контракт с «Айхлингхофеном»
сегодня, 08:15