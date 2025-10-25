ЭСК: судья ошибочно назначил пенальти в ворота московского «Динамо» в игре с «Ахматом»

Пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Ахматом» назначен ошибочно.

Об этом сообщает ЭСК РФС.

Матч 12-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 2:2.

На 33‑й минуте матча защитник грозненцев Максим Сидоров упал в штрафной «Динамо» после контакта с Бителло. После просмотра видеоповтора арбитр Ранэль Зияков назначил 11-метровый, который не реализовал Лечи Садулаев .

«Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо » после видеопросмотра.

Контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» Бителло с рукой атакующего игрока «Ахмата » Максима Сидорова ненаказуемый. Почувствовав контакт нападающий падает на газон неестественным образом.

ВАР не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору», – говорится в сообщении ЭСК РФС.