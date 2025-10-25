ЭСК: судья ошибочно назначил пенальти в ворота московского «Динамо» в игре с «Ахматом»
Пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Ахматом» назначен ошибочно.
Об этом сообщает ЭСК РФС.
Матч 12-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 2:2.
На 33‑й минуте матча защитник грозненцев Максим Сидоров упал в штрафной «Динамо» после контакта с Бителло. После просмотра видеоповтора арбитр Ранэль Зияков назначил 11-метровый, который не реализовал Лечи Садулаев.
«Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» после видеопросмотра.
Контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» Бителло с рукой атакующего игрока «Ахмата» Максима Сидорова ненаказуемый. Почувствовав контакт нападающий падает на газон неестественным образом.
ВАР не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору», – говорится в сообщении ЭСК РФС.
