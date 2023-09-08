РФС о невключении сентябрьских матчей сборной России в рейтинг ФИФА: «Встречи проводятся по правилам тренировочных, а не товарищеских игр»

Теги Сборная России по футболу ФИФА РФС Максим Митрофанов ТАСС Футбол

В РФС объяснили, почему сентябрьские матчи сборной не идут в зачет рейтинга ФИФА.

7 сентября сборная России в Суэце сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1). Второй матч между ними пройдет 11 сентября.

12 сентября Россия проведет выездной матч против Катара. Российская команда сыграет разными составами.

«Встречи проводятся не по правилам официальных товарищеских матчей, а по правилам тренировочных игр, с большим количеством замен», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

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9 комментариев

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Edwin_Hubble
Вот оно че, хотя бы по правилам футбола?
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Пикачу82
Зачем они тогда нужны? Игроки и в клубах своих не плохо тренируются и официальные игры играют...
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ApXuMaHqPuT
Ребят, можно играть в фифу на плойке - причём с любыми сборными и ехать никуда не надо!👍
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Сим Сим
И во сколько млн. рублей обойдутся нашему бюджету эти игры "понарошку"?
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Никому_никабельный
Один полевой командир поперхнулся прочитав новость
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stalkers111
ага, раз меняют всех 10 полевых. но ведь будет и вторая игра, той же молодёжки , которой вы дали название первой сборной, там уже не будет 18 новичков, да и эту чудом не проиграли в конце.
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