РФС о невключении сентябрьских матчей сборной России в рейтинг ФИФА: «Встречи проводятся по правилам тренировочных, а не товарищеских игр»

В РФС объяснили, почему сентябрьские матчи сборной не идут в зачет рейтинга ФИФА.

7 сентября сборная России в Суэце сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1). Второй матч между ними пройдет 11 сентября.

12 сентября Россия проведет выездной матч против Катара. Российская команда сыграет разными составами.

«Встречи проводятся не по правилам официальных товарищеских матчей, а по правилам тренировочных игр, с большим количеством замен», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

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