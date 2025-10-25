Капелло о «Наполи»: «Де Брюйне и Мактоминей напоминают мне Джеррарда и Лэмпарда в моей сборной Англии. Они были двумя «первыми номерами», но мешали друг другу»

Фабио Капелло высказался об игре Кевина де Брюйне и Скотта Мактоминея в «Наполи».

«Чем больше времени проходит, тем больше у меня складывается впечатление, что сосуществование де Брюйне и Мактоминея в полузащите – сложная задача. Взаимодействие между большими игроками – это не само собой разумеющееся, я кое-что в этом понимаю.

Мактоминей и де Брюйне напоминают мне Джеррарда и Лэмпарда в моей сборной Англии . Они были двумя «первыми номерами», и все нам завидовали, но в итоге они мешали друг другу», – заявил экс-тренер сборной Англии и клубов Серии А в интервью La Gazzetta dello Sport.