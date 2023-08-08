«Зенит» – лучшая команда сезона-2022/23 по версии РФС, Семак – лучший тренер
«Зенит» признан лучшей командой прошедшего сезона чемпионата России.
РФС подводит итоги сезона Мир РПЛ-2022/23.
Лучшей командой минувшего розыгрыша чемпионата был признан «Зенит», завоевавший пятый чемпионский титул подряд.
Лучшим тренером сезона был признан главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
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лицо Федотова, взявшего серебро чемпионата и кубок представили?
Зенит выиграл чемпионат. Какую ещё команду можно признать лучшей по итогам прошлого года? Кринж.