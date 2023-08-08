«Зенит» – лучшая команда сезона-2022/23 по версии РФС, Семак – лучший тренер

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия рейтинги РФС Футбол

«Зенит» признан лучшей командой прошедшего сезона чемпионата России.

РФС подводит итоги сезона Мир РПЛ-2022/23.

Лучшей командой минувшего розыгрыша чемпионата был признан «Зенит», завоевавший пятый чемпионский титул подряд.

Лучшим тренером сезона был признан главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак

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58 комментариев

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Не понимаю смысла награды "лучшая команда". По какому принципу она выбирается? Лучшая команда и так определена турнирной таблицей
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Прикольно. а разве это не логично, что команда, ставшая чемпионом, априори лучшая?))
+58
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Ответ Рома Политов
Не понимаю смысла награды "лучшая команда". По какому принципу она выбирается? Лучшая команда и так определена турнирной таблицей
Это для тех кто не верит турнирной таблице)
+33
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+32
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Ответ Margor
Семаку за что
За то что свисток на тренировке достает и фишки переставляет
+35
-13
+22
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Семаку за что
+36
-22
+14
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Федотов с таким составом и Зе на острие серебро и кубок. Какой на фиг семак,какой он тренер без своих звёзд сейчас наглядно показывает.
+14
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Ответ Рома Политов
Не понимаю смысла награды "лучшая команда". По какому принципу она выбирается? Лучшая команда и так определена турнирной таблицей
Возможно, если бы условный Факел/Торпедо попали бы в тройку, то лучшей бы командой их признали...но не факт
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семак лучший тренер это сюр, федотов пускай и неоднозначный человек, но как тренер сильнее гораздо. да и вообще тот же личка
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Без Малкома и его друзей, Семак обычный тренер...
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А как же Федотов? На мой взгляд лучший тренер последних двух сезонов
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ну с командой ясно-понятно,это не обсуждается,но тренер, мне кажется,что тренер сезона - Федотов ,без вариантов
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следующая новость будет что Малком лучший футболист РПЛ... скриньте
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Зенит лучшая, и спорить нечего. а Семак и близко не лучший тренер. по мне, Карпин, Личка, Осинский в разы его сильнее!!!
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Федотов лучший без вариантов.
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Ответ Loki Loki
Зенит лучшая, и спорить нечего. а Семак и близко не лучший тренер. по мне, Карпин, Личка, Осинский в разы его сильнее!!!
"по мне, Карпин, Личка, Осинский в разы его сильнее!!!"

лицо Федотова, взявшего серебро чемпионата и кубок представили?
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Ответ Caniball
Федотов - играет в одну тактику и одну схему. Да, у него это не плохо выходит, но все-таки лучший тренер должен быть более гибким. Личка?! Оренбург пропустил 55 - это третий с конца результат. Хуже только Химки и Торпедо. В гостях набрали 13 очков из 45 и по очкам в гостях расположились на 11 месте. Все-таки лучший тренер должен ставить игру не только в атаке, и на выезде очков побольше набирать.
я напомню, что у Федотова игроки с рос паспортом начинают играть, он умеет работать с российскими бревнами, он сутормина прокачал до зенита. личка играл в атаку естественно он и пропускал
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Самая непонятная премия. Видимо, чтобы лишний раз всем сказать какой зенит замечательный. Приз имени Миллера?
Зенит выиграл чемпионат. Какую ещё команду можно признать лучшей по итогам прошлого года? Кринж.
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Ответ Дмитрий
следующая новость будет что Малком лучший футболист РПЛ... скриньте
Уже :)
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Ответ Loki Loki
Зенит лучшая, и спорить нечего. а Семак и близко не лучший тренер. по мне, Карпин, Личка, Осинский в разы его сильнее!!!
Личка это тот который 8 мячей от Зенита пропустил в том сезоне?
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Ведь кубка, который вручают чемпиону мало, его надо ещё гвоздями к парапету на Мойке прибить😁
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Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Прикольно. а разве это не логично, что команда, ставшая чемпионом, априори лучшая?))
Для РФС не логично🧠
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Ответ Александр Сергеевич
не ну хоть я и фанат Спартака, но мне кажется что Абаскаль достоин звания тренера. т.к. Семак выигрывает чемпионство с зенитом если я не ошибаюсь 5 раз подряд. А Абаскаль из спартака занявшего 10 место в сезоне 21/22 почти не изменяя состав привел к 3 месту. Мне кажется что испанец должны был стать лучшим тренером сезона
не логично признавать тренера лучшим, если команда не показывает игру, увы
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Ответ несахар
за зенит не болею. болею за интер майами.
С детства?
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И Геннадий Орлов лучший комментатор.
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Для меня лучший тренер Личка , Оренбург играл в очень интересный футбол , нам очень не хватает таких команд в рпл. Не люблю Динамо , но хочется чтобы у него получилось поставить такую же игру
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