«Краснодар» – 1-й в РПЛ после двух туров, «Спартак» – 2-й, «Локо» – 3-й, «Зенит» – 4-й

Теги Спартак Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия рейтинги Владимир Ивич Краснодар Михаил Галактионов Гильермо Абаскаль Футбол

«Краснодар» идет во главе таблицы по итогам первых двух туров Мир РПЛ.

Команда Владимира Ивича 21 июля обыграла «Динамо» (3:1), а 30 июля – «Сочи» (2:0).

Лишь одному клубу тоже удалось набрать 6 очков к этому моменту – «Спартаку». У красно-белых победы над «Оренбургом» (3:2) и «Балтикой» (2:1), они идут вторыми, уступая по дополнительным показателям.

Еще пять команд набрали по 4 очка. Из них в топ-4 лиги сейчас входят «Локомотив» (3-е место) и «Зенит» (4-е место).

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87 комментариев

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Ебздрогыч
Спартак на ноль может сыграть только против трупов. Да и то какой-нибудь резвый жмурик заковыряет что-нибудь в конце матча.
+153
-14
+139
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Ебздрогыч
«Зенит» – 4-й

Как будто новость из прошлого, про ЛЧ и позицию в группе
+134
-30
+104
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Marat82
Ответ Ебздрогыч
Спартак на ноль может сыграть только против трупов. Да и то какой-нибудь резвый жмурик заковыряет что-нибудь в конце матча.
Или автогол))
+43
-5
+38
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Pelerin
Ответ Удар Кержакова
По игре пока Локо и Краснодар впереди всех. Красиво играют, с запасом.
Локо с таким запасом играл, что в первой игре откровенно отскочил))
+24
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+20
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Rudenzik
Всего 2 тура прошло, нет смысла смотреть в таблицу
+15
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Сергей Пахомов
Ответ Ебздрогыч
«Зенит» – 4-й Как будто новость из прошлого, про ЛЧ и позицию в группе
Тюююю... велика проблема. СБС туров 5-6 потыкается, помыкается, заново команду слепит и опять Чемпион 😉
+21
-9
+12
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DFEST
Ответ Ебздрогыч
Спартак на ноль может сыграть только против трупов. Да и то какой-нибудь резвый жмурик заковыряет что-нибудь в конце матча.
Мы можем автогол вообще-то сделать )
+11
-1
+10
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Recreated
Было бы очень не плохо, если бы Краснодар чемпионом стал!
+19
-11
+8
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Marat82
Желаю что-бы в этом сезоне лидеры менялись местами весь сезон до последнего тура
+10
-6
+4
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Bartez1986
Орзул открыла рот и говорит об отсутсвии спортивной наглости со стороны Балтики, которая весь матч играла нагло и агрессивно. Матч ТП, ну вам не стыдно?
+8
-4
+4
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Удар Кержакова
Ответ Pelerin
А, ясно - не "игра", а "игра в атаке". Им бы с нормальными командами теперь сыграть
Так начало только. Спартак тоже ни с кем ещё нормальным не играл. Да и оба домашних матча с победой в 1 мяч над слабыми соперниками. Посмотрим. Всё впереди)
+4
-1
+3
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Циник Петербургский
Ответ Ебздрогыч
«Зенит» – 4-й Как будто новость из прошлого, про ЛЧ и позицию в группе
Радоваться не своим победам над конкурентом? Запросто! ;)))
+11
-8
+3
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Сергей Андреев
Ответ Ебздрогыч
Спартак на ноль может сыграть только против трупов. Да и то какой-нибудь резвый жмурик заковыряет что-нибудь в конце матча.
ну вот так пока
+3
0
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Prise
Спартак даже с Балтикой предпочитает пощекотать нервы) Хотя мог выигрывать с разницей в 3 мяса, но зачем))
+4
-1
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Владислав
Блин,а можно Краснодар закосплеит «Арсенал» образца сезона 03/04? Я хочу увидеть их чемпионство.
+5
-2
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Алексей Краснодарский
Ответ Милитриса Кирбитьевна
Спартак должен быть первым, т.к. он разорвал Краснодар в Кубке.
Разорвал второй состав Краснодара)))
+5
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Максим Фролов
Ответ Ебздрогыч
Спартак на ноль может сыграть только против трупов. Да и то какой-нибудь резвый жмурик заковыряет что-нибудь в конце матча.
Я не против, чтобы Спартак ни разу не сыграл на ноль, но все бы матчи были бы победными😏
+3
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иван кочубей
подскажите, в каком туре спартак потеряет шансы на чемпионство.
+6
-4
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Удар Кержакова
Ответ Emirhan Amirov
Спартак красавчик...... Как всегда даёт всем радость... ✌️ А особенно сопернику ✊ блин даже инвалидам даст забить
Инвалидами вы кого называете? Балтику и Оренбург?
+2
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Max Kochetkov
Ответ Ебздрогыч
Спартак на ноль может сыграть только против трупов. Да и то какой-нибудь резвый жмурик заковыряет что-нибудь в конце матча.
Даже если на противоположной половине никого не будет, есть же Маслов для "обе забьют-да"..
+2
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Илья Савчук
спартаковские фанаты теперь из запоя неделю не будут выходить, ведь зенит "повержен"!
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Андрей Ермаков
Ответ Ызяя
думаешь Локо сможет навязать Зениту соперничество? Если честно , сомневаюсь.
а почему нет.
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GoodChel
Ответ Ебздрогыч
Спартак на ноль может сыграть только против трупов. Да и то какой-нибудь резвый жмурик заковыряет что-нибудь в конце матча.
это точно
+1
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Дмитрий9779
Ответ Дмитрий9779
Хорошо,что прявилась конкуренция,но плохо что за счёт ослабления Зенита,а не усиления игры соперников.Хотя,по первым двум турам выделить кого-то сложно,не видел игр Локо правда,говорят неплохо в отаке играют.
Атаке конечно же😁
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Виталик Украинский
Анзорчик из последних сил держится, сейчас рванёт короновать Спартак.
+1
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