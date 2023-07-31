«Краснодар» – 1-й в РПЛ после двух туров, «Спартак» – 2-й, «Локо» – 3-й, «Зенит» – 4-й

«Краснодар» идет во главе таблицы по итогам первых двух туров Мир РПЛ.

Команда Владимира Ивича 21 июля обыграла «Динамо» (3:1), а 30 июля – «Сочи» (2:0).

Лишь одному клубу тоже удалось набрать 6 очков к этому моменту – « ». У красно-белых победы над «Оренбургом» (3:2) и «Балтикой» (2:1), они идут вторыми, уступая по дополнительным показателям.

Еще пять команд набрали по 4 очка. Из них в топ-4 лиги сейчас входят « » (3-е место) и « » (4-е место).