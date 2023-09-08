Абаскаль об обмене турами с «Сочи»: «Положительное решение, которое поможет улучшить качество футбола и пойдет на благо зрителя»
Гильермо Абаскаль положительно оценил обмен турами Мир РПЛ с «Сочи».
Ранее комиссия РПЛ по оценке качества полей рекомендовала не играть на стадионе «Фишт» в течение месяца.
«Сочи» предложил провести матч 8‑го тура Мир РПЛ против «Спартака» в Москве, а игру 24‑го тура в апреле – на стадионе «Фишт» в Сочи. В четверг бюро исполкома РФС согласовало обмен турами.
«Мы знали о проблеме, которая есть у «Сочи» с газоном. Думаю, что перенос матча в Москву – положительное решение, которое поможет улучшить качество футбола, пойдет на благо зрителя, на благо всем.
Думаю, что благодаря такому решению выиграет не только «Сочи», но и все остальные», – сказал тренер «Спартака».
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