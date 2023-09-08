Абаскаль об обмене турами с «Сочи»: «Положительное решение, которое поможет улучшить качество футбола и пойдет на благо зрителя»

Теги Спартак премьер-лига Россия Открытие Банк Арена Олимпийский стадион Сочи Сочи Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль положительно оценил обмен турами Мир РПЛ с «Сочи».

Ранее комиссия РПЛ по оценке качества полей рекомендовала не играть на стадионе «Фишт» в течение месяца.

«Сочи» предложил провести матч 8‑го тура Мир РПЛ против «Спартака» в Москве, а игру 24‑го тура в апреле – на стадионе «Фишт» в Сочи. В четверг бюро исполкома РФС согласовало обмен турами.

«Мы знали о проблеме, которая есть у «Сочи» с газоном. Думаю, что перенос матча в Москву – положительное решение, которое поможет улучшить качество футбола, пойдет на благо зрителя, на благо всем.

Думаю, что благодаря такому решению выиграет не только «Сочи», но и все остальные», – сказал тренер «Спартака».

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16 комментариев

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Михаил Опякин
В случае проигрыша виноват будет обмен кругами
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Николай Морозов
Ответ Igmas_13
Я билеты до Сочи в августе взял туда и обратно (позже не купишь) отпуск за свой счёт специально под игру взял, еле отпустили, номер в отеле забронировал,а они туры перенесли, ну кто они после этого
Ну вот, удача на твоей стороне! Ты так хорошо продумал свой отпуск, бронировал отель заранее, купил билеты на самолет, а теперь все перенесли. Понимаю, как важно было для тебя посетить этот матч. Но что поделаешь, иногда в футболе все может произойти по-другому. Надеюсь, что в следующий раз тебе удастся воплотить свой футбольный план без препятствий. А пока можешь радоваться, что ты такой предусмотрительный фанат и уже все запланировал! 😉👍 Держись, болельщик!
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Артем Русанов
Может не дотянуть до ответного матча 🤔
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Igmas_13
Я билеты до Сочи в августе взял туда и обратно (позже не купишь) отпуск за свой счёт специально под игру взял, еле отпустили, номер в отеле забронировал,а они туры перенесли, ну кто они после этого
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Zenith forever
Скрыл главное. Такой перенос может помочь мне еще на какое-то время задержаться в Спартаке - подумал Абаскаль.
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Древний спартач
А как перенос матча в Москву может заставить Абаскаля сделать хоть что-то , чтобы организовать игру команды в обороне и наконец-то определиться с основным составом ? Или хотя бы с костяком основы ? Что-то навеяло из басни Крылова - А ,ты, дружок как ни садись ....
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Честный контроль
И снова кабинетные подключили свой админ ресурс. Локо и ЦСКА сыграли в Сочи, а мясо боится.
"Спорткомитет мясниковский притон снова готовит спартаковский трон". Из песни слов не выкинуть!
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Peter Parker
Ответ Назар Игорь
Не уверен что он в одночасье может из любителя превратиться в профи, это длительный процесс. Для сравнения - путь Семака к должности главного тренера лучшего клуба РПЛ. Помощник Спаллетти Помощник Виллаш-Боаша Помощник Луческу Стажировка в сборной у Капелло, затем 1,5 года в скромной Уфе, которую сумел вывести в Еврокубки, и только после этого возглавил Зенит. А Абаскаль хотел сразу "одним махом всех побивахом".Так не бывает, как бы этого не хотелось и его покровительнице Салиховой.
Каким махом? Абаскаль тоже как бы не с улицы пришел, а получив высшее образование, получив все тренерские лицензии проработав в академии, аналитиком, потренировав не самые плохие клубы до Спартака. Ничего себе «махом»
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трахтенберг месть коней
Ответ Михаил Опякин
В случае проигрыша виноват будет обмен кругами
в случае выигрыша будет виноват админресурс Спартака)
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Артем Гладских
Ответ Михаил Опякин
В случае проигрыша виноват будет обмен кругами
это правда)
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МаксСемак
Ответ трахтенберг месть коней
в случае выигрыша будет виноват админресурс Спартака)
в случае ничьи виноваты все)
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