Кечинов о «Спартаке»: «Появились забегания, стенки, но у защитников проблемы с обороной. Так сложно решать серьезные задачи»

Валерий Кечинов раскритиковал игру «Спартака» в защите.

– Как оцените стартовую часть сезона для « »?

– Если брать начало сезона, то все шло хорошо, были победы. Но нынешнее девятое место – неудовлетворительное. Уже в самом начале сезона были видны проблемы в обороне. Было понятно, что с такими проблемами далеко не уедешь. Невозможно занять первое место. Как бы ни играла атака, но если есть проблемы в защите, то рано или поздно поражения пошли бы. Вот мы их и увидели в матчах с более сильными командами.

– А вообще нынешний «Спартак» вам понятен?

– Понятно, как команда играет в атаке. Мне это нравится, если говорить о комбинациях, голах. Но «Спартак» разбалансирован, потому что те футболисты, которые должны обороняться, включая тех, кто должен помогать обороне, имеют с этим проблемы. Поэтому будет сложно решать серьезные задачи с такими проблемами.

– Вы похвалили атаку. Вам нравятся все компоненты: позиционная атака, стандарты, контратаки?

– Мне нравится посыл, когда команда старается играть первым номером. Появились забегания, стенки, играют на третьего. Есть хорошее взаимодействие. Исполнительское мастерство на высоком уровне.

– Какие ошибки допускал Абаскаль на старте сезона?

– Он не определился со стартовым составом. Шли какие-то ротации, и это не очень хорошо. Только три-четыре футболиста выходили постоянно: , , и почему-то . Мне это вообще непонятно. Как бы Дуарте ни играл и сколько бы ни ошибался, он постоянно выходит в старте. Я в недоумении.

Остальные ребята менялись. А ведь залог успеха любой команды – это стабильный стартовый состав. Плюс та обойма, которая всегда на подхвате и может усилить игру. А мы видели, что Абаскаль постоянно пытался что-то придумать, передернуть состав. Это не добавляло уверенности футболистам.

Я не понимаю, что он ищет ротацией. Если футболист сыграл хорошо, то должен играть в следующем матче, потому что доказал свое право на место в стартовом составе. Должна же быть мотивация. А мы видели, как Зиньковский сыграл здорово на Кубок с «Динамо», а на следующий матч Абаскаль его не поставил. Это относится к Пруцеву, Литвинову, Бабичу. Поэтому мне непонятно, что тренер хочет, – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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