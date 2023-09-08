Кечинов о «Спартаке»: «Появились забегания, стенки, но у защитников проблемы с обороной. Так сложно решать серьезные задачи»

Теги Спартак премьер-лига Россия Валерий Кечинов Георгий Джикия Квинси Промес Антон Зиньковский Срджан Бабич Александр Соболев Алексис Дуарте Данил Пруцев Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Кечинов раскритиковал игру «Спартака» в защите.

– Как оцените стартовую часть сезона для «Спартака»?

– Если брать начало сезона, то все шло хорошо, были победы. Но нынешнее девятое место – неудовлетворительное. Уже в самом начале сезона были видны проблемы в обороне. Было понятно, что с такими проблемами далеко не уедешь. Невозможно занять первое место. Как бы ни играла атака, но если есть проблемы в защите, то рано или поздно поражения пошли бы. Вот мы их и увидели в матчах с более сильными командами.

– А вообще нынешний «Спартак» вам понятен?

– Понятно, как команда играет в атаке. Мне это нравится, если говорить о комбинациях, голах. Но «Спартак» разбалансирован, потому что те футболисты, которые должны обороняться, включая тех, кто должен помогать обороне, имеют с этим проблемы. Поэтому будет сложно решать серьезные задачи с такими проблемами.

– Вы похвалили атаку. Вам нравятся все компоненты: позиционная атака, стандарты, контратаки?

– Мне нравится посыл, когда команда старается играть первым номером. Появились забегания, стенки, играют на третьего. Есть хорошее взаимодействие. Исполнительское мастерство на высоком уровне.

– Какие ошибки допускал Абаскаль на старте сезона?

– Он не определился со стартовым составом. Шли какие-то ротации, и это не очень хорошо. Только три-четыре футболиста выходили постоянно: Соболев, Промес, Джикия и почему-то Дуарте. Мне это вообще непонятно. Как бы Дуарте ни играл и сколько бы ни ошибался, он постоянно выходит в старте. Я в недоумении.

Остальные ребята менялись. А ведь залог успеха любой команды – это стабильный стартовый состав. Плюс та обойма, которая всегда на подхвате и может усилить игру. А мы видели, что Абаскаль постоянно пытался что-то придумать, передернуть состав. Это не добавляло уверенности футболистам.

Я не понимаю, что он ищет ротацией. Если футболист сыграл хорошо, то должен играть в следующем матче, потому что доказал свое право на место в стартовом составе. Должна же быть мотивация. А мы видели, как Зиньковский сыграл здорово на Кубок с «Динамо», а на следующий матч Абаскаль его не поставил. Это относится к Пруцеву, Литвинову, Бабичу. Поэтому мне непонятно, что тренер хочет, – сказал бывший полузащитник красно-белых.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svft
забегания, стенки, кружева)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слончик
Кечинов был техничный и умный игрок. Если бы сегодняшнему Спартаку добавить хоть одного такого креативного полузащитника, которых у Романцева было как собак, то это был бы вообще другой разговор. Тренер не может заставить игроков прыгать выше головы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sergspartak
так они играли 3 дня назад, поэтому и вышли только на замену в РПЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
градус ненависти
А духъ как? Духъ есть?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pantriashvili
2023 год - «забегания, стеночки»…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Owen_the_Simple
Ответ svft
забегания, стенки, кружева)
Короткий и средний пас непременно. Торжество погоды и духа.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Невский баклан
Ответ Слончик
Кечинов был техничный и умный игрок. Если бы сегодняшнему Спартаку добавить хоть одного такого креативного полузащитника, которых у Романцева было как собак, то это был бы вообще другой разговор. Тренер не может заставить игроков прыгать выше головы.
Он может выпускать Литвинова вместо Умярова в опорку, туда же ставить чаще Пруцева где Зобнин абсолютно бесполезен, выпускать Чернова вместо Джикии или Дуарте, но он ничего из этого не делает, поэтому выше головы не прыгается) Хотя один раз именно это и сделал против Динамо, потом начал возвращать свой состав.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sergspartak
Ответ Невский баклан
Он может выпускать Литвинова вместо Умярова в опорку, туда же ставить чаще Пруцева где Зобнин абсолютно бесполезен, выпускать Чернова вместо Джикии или Дуарте, но он ничего из этого не делает, поэтому выше головы не прыгается) Хотя один раз именно это и сделал против Динамо, потом начал возвращать свой состав.
он с Динамо сделал ротацию, это был кубок и Динамо валяло дурака, в РПЛ другой состав играет и Краснодар гораздо сильнее сыграл чем Динамо. Чернов медленный и если его ставить 3 матча подряд он расслабляется, уже в прошлом году проверяли. Литвинов весь второй тайм с Краснодаром играл и лучше не стало, он тоже ошибается в пасах. Зобнин был лучшим игроком прошлого матча с Краснодаром, гол там забил. Пруцев такой же как Чернов примерно, его когда ставили 2-3 матча подряд, то на 3-й матч он не заметен. Даже Зиньковского вот выпустили с Краснодаром и все, уже нет той игры, что с Динамо. Бабича тоже закрыли, с Динамо он стоял один в штрафной, а тут закрыли и пробил мимо, хотя я согласен что Бабич сильнее Дуарте, но он левый центральный, справа вместо Дуарте не факт что лучше сыграл бы, а Джикия сильнее Чернова и Дуарте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий