Александр Мостовой: «У «Спартака» все хорошо, только тренер – ноунейм. Случайный человек попал в клуб. Пусть работает, получает удовольствие»

Александр Мостовой высказался о ситуации в «Спартаке».

Московский клуб выиграл лишь один из 5 последних матчей. Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице Мир , набрав 10 очков после 7 туров.

«У « » все хорошо, но только вот тренер [ ] – ноунейм. Не трогайте их.

Я полтора года назад все уже сказал о нем: я не знаю, кто это вообще. Я остаюсь при своем мнении и сейчас. Случайный человек попал в такой клуб, как «Спартак». Пусть работает, получает удовольствие», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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