Александр Мостовой: «У «Спартака» все хорошо, только тренер – ноунейм. Случайный человек попал в клуб. Пусть работает, получает удовольствие»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался о ситуации в «Спартаке».

Московский клуб выиграл лишь один из 5 последних матчей. Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 10 очков после 7 туров. 

«У «Спартака» все хорошо, но только вот тренер [Гильермо Абаскаль] – ноунейм. Не трогайте их.

Я полтора года назад все уже сказал о нем: я не знаю, кто это вообще. Я остаюсь при своем мнении и сейчас. Случайный человек попал в такой клуб, как «Спартак». Пусть работает, получает удовольствие», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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56 комментариев

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Total_90
Всё юлит Мостовой. Нет что б прямо сказать "сделайте меня тренером Спартака".
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LaffyTaffy
Ответ aidos_1979
Мляя кто этот журналист сутками берущий интервью у Сашки?))
Собутыльник наверное)
Подливает Саше сангрию и записывает на диктофон его монологи)
+46
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aidos_1979
Мляя кто этот журналист сутками берущий интервью у Сашки?))
+28
-1
+27
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mean machine/
Собираем команду ноунеймов. Абаскаль тренер. Лазарев в полузащите....
Игры проводить в сыром доке.
+31
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majestic1980
Если Мостовой когда-нибудь станет тренером Спартака, то на первой тренировке будет примерно так: "Царь! Царь! Очень приятно, Царь!" (с)
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gangstarr
Разбуди Царя посреди ночи и он выложит свою мантру про абаскаля, бумажки и тренерское дело в целом
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укротитель троллей
Ответ Владимир Тищенко
Причем тут тренер? боже, Саша,как ты задолбал нести чушь 😂 что он сможет сделать с такими защитой как Хлусевич, Дуарте, Денисов и Джика который привротился дноря или что он сделает с Зобой каторый футбол 5 лет не играет? Царь пей таблетки пожалуйста
Что он может? ну хотя бы перестать ставить их в основу 🤷‍♂️
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Паровоз19
Я полтора года назад все уже сказал о нем, но каждый день продолжу говорить
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Локоть Артеста
Типичный Мостовой.
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универсал78
читаю, новости от Мостового. сразу всплывает в памяти "День сурка"
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tigerwest
Ответ Total_90
Всё юлит Мостовой. Нет что б прямо сказать "сделайте меня тренером Спартака".
Так он уже говорил: "Никто меня в Спартак не зовет"
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юра георгиевский
Каким бы Мостовой не был, но в этом интервью он абсолютно прав. А очень упёртые адепты сейчас будут защищать рыжего обалдуя и тупо будут нападать на Моста. Это неграмотно непродуктивно для их клуба, это же очевидно. Стопроцентно уверен, что руководство клуба уже усиленно ищет нового тренера.
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Олег Щетников
Ответ LaffyTaffy
Собутыльник наверное) Подливает Саше сангрию и записывает на диктофон его монологи)
Это ж сколько Сангрии надо вылакать, чтоб такое нести?
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Strongman88
В принципе согласен, кто такой Абаскаль, и что он потерял в Спартаке...Другое дело о команде, момент когда Краснодар забивал первый мяч показателен, чтобы говорить насколько " хороша" защита команды...Слишком несбалансирован состав, половина "деревянные" ... Видать кому то так надо
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Konstantin Zorin
Если бы Абаскаль был только ноунеймом, это была бы не беда. Беда в том, что он не профессионален, он неумеха с завышенным самооценкой. Бездарь - авантюрист!
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Андрей Петров
Абаскаль своей упертостью и неадекватными решениями по моему уже показал что Царь прав оказался...
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Андрей Петров
Ответ Stannis_Baratheon
Мостовой такой же упертый неадекват, если не хуже. Был когда-то тренером Спартака Аленичев (отличный игрок, бывший спартаковец, возможно 1000 раз умел чеканить мяч). Итог: Позорная игра в 7 защитников против кипрской команды в Лиге Европы и вылет.
Думаю Андрюха Тихонов был бы хорошим тренером для команды.По некоторым сведениям он должен был сменить Тедеско,но не сраслось.
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Алексей Петров
Ответ Total_90
Всё юлит Мостовой. Нет что б прямо сказать "сделайте меня тренером Спартака".
Хотя бы на место Евсеева
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Bul.Bul
Он три раза в день дает такие интервью?
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Spartakus1984
Как тренер ноунейм -это Мостовой.Завидует людям которые в футбол не играли но мозгов стать тренерами без блата хватило у них.
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Bob Dylan
Блин, Спортс! Я вас чертовски уважаю, правда!
Но давайте попробуем сделать фильтр, позволяющий скрывать из ленты новостей мнения г-на Мостового.
Ну правда, нет сил уже!
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Александр Гостеев
Ответ Роман Комаров
может до зимы Мостового помставим?
Вылет будет обеспечен уже до зимы
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Огюст
Что бы принизить любого человека в его делах ,нужно самому быть на "голову " выше по мастерству в этом ,чем он !
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AdP
Вот Мостовой получит лицензию и будет нарасхват))) Очередь выстроится. Да что уж говорить, Гвардиола занервничает)))
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Savarona25
Был один совсем малозначимый футболист, а затем переводчик. Что потом с ним произошло все сейчас знают. А что бы было, если бы он в свое время послушал и принял во внимание мнение вот такого же Мостового?
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