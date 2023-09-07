Александр Мостовой: «У «Спартака» все хорошо, только тренер – ноунейм. Случайный человек попал в клуб. Пусть работает, получает удовольствие»
Александр Мостовой высказался о ситуации в «Спартаке».
Московский клуб выиграл лишь один из 5 последних матчей. Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 10 очков после 7 туров.
«У «Спартака» все хорошо, но только вот тренер [Гильермо Абаскаль] – ноунейм. Не трогайте их.
Я полтора года назад все уже сказал о нем: я не знаю, кто это вообще. Я остаюсь при своем мнении и сейчас. Случайный человек попал в такой клуб, как «Спартак». Пусть работает, получает удовольствие», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Подливает Саше сангрию и записывает на диктофон его монологи)
Игры проводить в сыром доке.
Но давайте попробуем сделать фильтр, позволяющий скрывать из ленты новостей мнения г-на Мостового.
Ну правда, нет сил уже!