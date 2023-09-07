Бояринцев о «Спартаке»: «Есть футболисты, при которых команда очень плохо играет в обороне – они нередко в составе, странно. Вопросы к тренерскому штабу»

Денис Бояринцев назвал причины неудач «Спартака» в Мир РПЛ.

После 7 туров « » с 10 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. В последних 4 матчах чемпионата команде под руководством удалось набрать лишь одно очко.

– «Спартак» сейчас неудачно выступает в чемпионате. В чем могут быть причины?

– Ну, они неплохо стартовали, но потом начались какие‑то резкие изменения в составе. Это тоже не всегда хорошо влияет на команду. Потом был яркий футбол в кубковом матче с «Динамо», но затем непонятная игра с « » в чемпионате. Но явно, что некая полярность существует в команде. Однако сложно понять, с чем это связано. Тут уже больше вопросы к тренерскому штабу. Все‑таки, повторюсь, на старте сезона был показан хороший результат. В дальнейшем, после поражения, как мне показалось, пошли на слишком резкое обновление состава.

Не хочется называть фамилии, но есть футболисты, при которых «Спартак» очень плохо играет в обороне. Странно, что они нередко появляются в составе. У красно‑белых как была проблемой оборона, так и остается. Несмотря на то, что пригласили новых игроков. Это мое личное мнение. Не знаю, может быть, вкатываются пока. Разговоры о том, что надо адаптироваться, имеют место, но, если приобретается классный игрок, способный решать задачи, нужно оперативно вливаться в состав. Стабильности пока нет, конечно.

Тем не менее, опять же, «Спартак» целостно выглядел в первых турах. И в атаке разнообразие было. Но вот куда‑то потом все это пропадает. Великолепные полчаса провела команда в матче с « », но затем исчезли куда‑то быстрые переходы от обороны к атаке. Куда‑то все это улетучивается. Может быть, спартаковцы еще ищут вариативность и не могут уцепиться за сильные стороны, которые они уже показывали в этом чемпионате. Почему‑то отказываются от своих сильных сторон в игре, – сказал бывший игрок «Спартака».

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