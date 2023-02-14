Дюков – самая влиятельная персона российского футбола. Миллер – 3-й, Федун – 12-й, Галицкий – 15-й, Гинер – 16-й, Карпин – 21-й, Арустамян – 23-й, Генич – 30-й («СЭ»)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Леонид Федун Евгений Гинер премьер-лига Россия Сборная России по футболу рейтинги женский футбол РФС Организация РПЛ Динамо Москва Валерий Карпин Дмитрий Чернышенко Александр Медведев Роман Бабаев Алексей Миллер Герман Ткаченко Максим Митрофанов Игорь Левитин Павел Андреев Вагит Алекперов Александр Дюков Константин Генич Краснодар Сергей Галицкий Юрий Нагорных Александр Алаев Сергей Анохин Михаил Прокопец Леонид Михельсон агенты Арташес Арутюнянц Спорт-Экспресс Елена Илюхина Ашот Хачатурянц Полина Юмашева Тимур Гурцкая Максим Орешкин Павел Пивоваров Юрий Соловьев Павел Каманцев медийный футбол Николай Осипов Футбол

Составлен рейтинг самых влиятельных людей российского футбола.

«Спорт-Экспресс» составил список из 30 наиболее влиятельных личностей на основе информации от представителей разных сфер футбольного сообщества.

Рейтинг возглавил президент РФС Александр Дюков.

Топ-30 самых влиятельных людей российского футбола по версии «Спорт-Экспресса»:

30. Константин Генич (комментатор);

29. Павел Каманцев (председатель судейского комитета РФС, глава департамента судейства);

28. Алан Мамукаев и Марат Хинчагов (агенты);

27. Полина Юмашева (член исполкома РФС, председатель комитета женского футбола);

26. Юрий Зайцев и Михаил Прокопец (юристы);

25. Тимур Гурцкая (менеджер);

24. Герман Ткаченко (агент);

23. Нобель Арустамян (журналист);

22. Сергей Анохин (генеральный директор букмекерской компании «Фонбет»);

21. Валерий Карпин (главный тренер сборной России и «Ростова»);

20. Арташес Арутюнянц (президент «Ростова»);

19. Николай Осипов (президент Медиалиги);

18. Юрий Нагорных (председатель совета директоров «Локомотива»);

17. Александр Медведев (генеральный директор «Зенита»);

16. Евгений Гинер (президент ЦСКА, вице-президент РФС) / Роман Бабаев (генеральный директор ЦСКА);

15. Сергей Галицкий (владелец «Краснодара»);

14. Кирилл Макаров (президент букмекерской компании Winline);

13. Юрий Соловьев (председатель совета директоров «Динамо») / Павел Пивоваров (генеральный директор «Динамо»);

12. Вагит Алекперов (бывший президент «Лукойла» / Леонид Федун (бывший владелец «Спартака»);

11. Елена Илюхина (председатель совета директоров «Зенита», вице-президент РФС);

10. Павел Андреев (агент);

9. Ашот Хачатурянц (бывший президент РПЛ);

8. Максим Орешкин (председатель совета директоров ЦСКА, помощник президента РФ);

7. Леонид Михельсон (председатель правления ПАО «Новатэк», глава попечительского совета РФС) / Денис Соловьев (вице-президент РФС);

6. Дмитрий Чернышенко (вице-премьер Правительства РФ);

5. Максим Митрофанов (генеральный секретарь РФС);

4. Александр Алаев (президент РПЛ, вице-президент РФС);

3. Алексей Миллер (председатель правления ПАО «Газпром»);

2. Игорь Левитин (помощник президента РФ, член попечительского совета РФС);

1. Александр Дюков (президент РФС).

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26 комментариев

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инок
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Ваще крутой рейтинг, примерно треть этих влиятельных, почему-то неизвестны интересующимся футболом людям. И ряд личностей, от которых натурально воротит
2/3 из этого списка развалили российский футбол...
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Overkiller
Позиция номер шесть в списке хорошо говорит об отношении государства к принципам ФИФА о невмешательстве в спорт.

«новая ревизионная комиссия ФИФА не допустила Мутко к участию в выборах в Совет этой футбольной организации потому, что это будет нарушением положений, закрепляющих невмешательство государства в вопросы футбола, а Мутко – заместитель председателя российского правительства»

10.03.2017
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Евгений Громов 22
Меня одного удивляет то что глава букмекерской конторы выше тренера сборной?
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В Питере Пять
Ответ Mikhael Kotov
Где Иван Карпов???
В номинации «самые влиятельные п******лы»
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В Питере Пять
Если это самые влиятельные персоны рос футбола, то можно сказать, что именно из-за них наш футбол так деградировал за последние 10 лет?
0
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Mikhael Kotov
Где Иван Карпов???
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Iamliam
Первая десятка: председатель совета директоров, помощник президента РФ, председатель правления, вице-президент РФС, бывший президент РПЛ, президент РФС, генеральный секретарь РФС, президент РПЛ...10е место - агент Певел Андреев.
WTF?))
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romanisti89
кто все эти люди?
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Тайосич
Дюков, Миллер, Митрофанов - позор российского футбола.
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Kit244098
Пока такие люди рулят, то наш футбол и будет находиться в том месте, в котором находится. Изо всего списка уважение вызывает лишь один человек - Галицкий.
0
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инок
Самые влиятельные люди чего? Недавно РПЛ была где-то 9-10 лигой в Европе. Теперь РПЛ в Европе нет. В Азии ее тоже нет. В общем-то, РПЛ в жо... жестком кризисе местоположения. Сборная примерно там же...
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Фёдор Кузнецов
Почему президент Медиалигм выше чем тот же Валерий Карпин?
+4
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mr kovalsky
Ответ Зизуха
Не вижу МОСТОВОГО!
Царь не входит в списки влиятельных, он их составляет😎
+2
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Жоржиньо Не Вейналдум
Генич, видимо, повлиял на негативную рекламу букмекерских контор
0
0
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Дмитрий9779
Ответ Гамарджоба Генацвале
А где Семак?
Ну куда Семаку до Арустамяна с Геничем.
+1
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Честный контроль
Новые сказки для юных зрителей от СЭ.
0
0
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Raul Bloodworth
Генич и Арустамян))
+1
-1
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Ваще крутой рейтинг, примерно треть этих влиятельных, почему-то неизвестны интересующимся футболом людям. И ряд личностей, от которых натурально воротит
+2
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Ответ Зизуха
Не вижу МОСТОВОГО!
Получит лицензию - сместит Дюкова сразу, но на это миллион нужен
+6
0
+6
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Фут.Боль
Ответ dimasport
Что в этой компании делают Арустамян и Генич ?
Как что? Помогали составлять рейтинг.
+18
0
+18
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dimasport
Что в этой компании делают Арустамян и Генич ?
+11
-2
+9
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Кирилл Голивец
А как же Мостовой?

p.s. на что влияет Генич? Он не агент, не крупный чиновник, не руководитель клуба.
0
0
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Фут.Боль
Бредовый рейтинг.
+4
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+4
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Зизуха
Не вижу МОСТОВОГО!
+15
0
+15
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MstAndreev
Самая влиятельная - Зарема. У нее диплом есть!
+12
-1
+11
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