РПЛ объявила об открытии летнего трансферного окна. Клубы смогут заявлять новичков до 14 сентября
Мир РПЛ объявила об открытии трансферного окна.
Клубы РПЛ смогут заявлять новых игроков с понедельника, 26 июня.
Летнее трансферное окно в России продлится до 14 сентября 2023 года.
Хочется, чтобы Зениту действительно навязали борьбу, и чем больше будет сильных команд, тем интереснее будет чемпионат.
Спартак Абаскаля
Локо Галактионова
Краснодар Ивича
Ростов Карпина
Динамо Лички
Ахмат Ташуева
Да и в целом, интересно глянуть на Игнашевича и Ярошика, вернувшийся Рубин, появятся ли новые звездочки в Крыльях, и тд.
Ждём )