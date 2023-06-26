РПЛ объявила об открытии летнего трансферного окна. Клубы смогут заявлять новичков до 14 сентября

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Мир РПЛ объявила об открытии трансферного окна.

Клубы РПЛ смогут заявлять новых игроков с понедельника, 26 июня.

Летнее трансферное окно в России продлится до 14 сентября 2023 года.

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29 комментариев

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Sp1Ls
Ответ Манковский
Закусывать надо!
Тут скорее всего перестать пить. Чтоб белка не приходила.)
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damondiamond
круговорот футболистов в России начался
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Виталик Украинский
Ответ Griezmann_Ufa
вижу Месси в Зените! Неймара В ЦСКА! Мбаппе в Спартаке!
Разве у Мбаппе проблемы с законом?
+7
-3
+4
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Манковский
Ответ Griezmann_Ufa
вижу Месси в Зените! Неймара В ЦСКА! Мбаппе в Спартаке!
Закусывать надо!
+4
-1
+3
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Кочевник56
Ответ Griezmann_Ufa
вижу Месси в Зените! Неймара В ЦСКА! Мбаппе в Спартаке!
Проснись, зима приснится ноги отморозишь..
+3
0
+3
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Griezmann_Ufa
вижу Месси в Зените! Неймара В ЦСКА! Мбаппе в Спартаке!
+10
-8
+2
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Сахарный ватник
Паспортисты на выданье приготовились.
+3
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kemal_spartak
Интересно понаблюдать, кого будут подписывать лидеры чемпионата.
Хочется, чтобы Зениту действительно навязали борьбу, и чем больше будет сильных команд, тем интереснее будет чемпионат.
Спартак Абаскаля
Локо Галактионова
Краснодар Ивича
Ростов Карпина
Динамо Лички
Ахмат Ташуева

Да и в целом, интересно глянуть на Игнашевича и Ярошика, вернувшийся Рубин, появятся ли новые звездочки в Крыльях, и тд.

Ждём )
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Владимир Молявин
Удачных трансферов!!!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ fussballer
А Холанда где?
В Динамо
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Griezmann_Ufa
Ответ verhowen
Динамо нужно просыпаться, и покупать цз. Иначе ещё один сезон будет провален. Хорошо бы ещё купить, качественного и стабильного вратаря.
а Беленов вариант???
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Mr.Hahn
Ответ Виталик Украинский
Разве у Мбаппе проблемы с законом?
Да и Месси не гей, вроде. Не бьётся что-то логика.
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Фахрик
Ответ Виталик Украинский
Разве у Мбаппе проблемы с законом?
👍 🤣🤣🤣
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Лурц
Ответ Griezmann_Ufa
вижу Месси в Зените! Неймара В ЦСКА! Мбаппе в Спартаке!
Ага, а Гризмана в Оренбурге или Факеле.
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fussballer
Ответ Griezmann_Ufa
вижу Месси в Зените! Неймара В ЦСКА! Мбаппе в Спартаке!
А Холанда где?
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Zenith forever
А вы, друзья, как не садитесь....
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Griezmann_Ufa
Ероху жалко! ведь сгниёт в Зените! очень хороший игрок....
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Ильдар Фарукшин
Сейчас начнётся " супер " боммбежка. Все всё знают 😊
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verhowen
Динамо нужно просыпаться, и покупать цз. Иначе ещё один сезон будет провален. Хорошо бы ещё купить, качественного и стабильного вратаря.
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