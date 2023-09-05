Агент Изидора об интересе «Црвены Звезды» и «Олимпиакоса»: «Локо» все еще хочет 1,5 миллиона евро за аренду. Эти клубы не готовы столько платить»

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Олимпиакос высшая лига Греция Вильзон Изидор Футбол

Агент Вильзона Изидора подтвердил интерес к нему со стороны других клубов.

Сообщалось, что переговоры о трансфере форварда «Локомотива» ведут «Олимпиакос» и «Црвена Звезда».

«Да, это правда. Но «Локомотив» все еще хочет 1,5 миллиона евро за аренду. Эти клубы не готовы столько платить», — сказал Гарольд Ичбиа.

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13 комментариев

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Mohnatiy
Пусть доплатит разницу из своего кармана, если решил, что он самый хитрый.
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Dmitry_1986
Локомотив правильно делает, пусть из своего кармана платит. Ничего себе, решил не исполнять контракт, который и сам подписал, так еще хочет, что бы все финансовые издержки понёс Локомотив... Так не бывает, или пусть платит или пусть гниёт во второй команде до конца контракта, другим будет уроком, что в РФ такое не работает
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тот самый Кадрус
Футболист на контракте с клубом, если хочет уйти, клуб вправе поиметь с этого выгоду. Локомотив не выставляет заоблочных условий типа 5 млн за аренду и обязательство выкупа за 50 миллионов. Что за детский сад и обиды? У него хорошая зарплата, игровое время и любовь болельщиков. Делай свою работу ещё лучше и Марсель (или кто то ещё) купит без всяких аренд и условий типа попадания в ЛЧ
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ltkmaby
Не готовы, пусть утрутся. Что-то я не видел ни разу, чтобы такой довод был поводом для снижения цены.
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Нейтральный критик
Ответ СИ
Руководство рфс и РПЛ показывает полную беспомощность вот и глумятся кому ни лень над правовым полем. Менять надо руководителей нашего футбола.
Нужно ставить Суровикина, как раз свободен.
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Adjusted
Пускай подкопят тогда или ссуду в банке возьмут, тоже мне проблема.
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фахитос
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а агент красавец, до этого был агент и никто подробностей не знал, а этот какой-то полу-профи все на показ пустил, чем он хочет испугать или пристыдить?
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ractorosan527@gmail.com
когда клубы поймут что всё эти легионеры не стабильны уехал домой и расспустил язык типа вот локо не хочет меня отпускать и всё такое русскому игроку не куда уходить может лучше русских искать или же своих выращивать
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Balt
Ну так пусть сам и выкупает если прям невмоготу играть в Локо, в России. Контракт подписал? Подписал. Вот и пусть исполняет его. А то привыкли уже что из России можно под любым предлогом свалить просто потому что. Хватит уже потокать этому наплевательству со стороны игроков.
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Варсковец
Ответ фахитос
а агент красавец, до этого был агент и никто подробностей не знал, а этот какой-то полу-профи все на показ пустил, чем он хочет испугать или пристыдить?
Со стороны агента это больше походит на шантаж .
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Нейтральный критик
Нужно ставить Суровикина, как раз свободен.
Мутко Одного надо вернуть вместо троих - Дюкова Митрофанова Алаева
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