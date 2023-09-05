Агент Изидора об интересе «Црвены Звезды» и «Олимпиакоса»: «Локо» все еще хочет 1,5 миллиона евро за аренду. Эти клубы не готовы столько платить»

Агент Вильзона Изидора подтвердил интерес к нему со стороны других клубов.

Сообщалось , что переговоры о трансфере форварда « » ведут « » и « ».

«Да, это правда. Но «Локомотив» все еще хочет 1,5 миллиона евро за аренду. Эти клубы не готовы столько платить», — сказал Гарольд Ичбиа.

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