Моргана освистали на церемонии вручения телепремии. Он процитировал Роналду: «Меня освистывают, потому что я богатый и красивый. Они мне завидуют»
Пирс Морган процитировал Криштиану Роналду, столкнувшись с негативной реакцией.
Британский телеведущий посетил церемонию вручения телевизионной премии National Television Awards. Он был номинирован на приз за лучшее интервью как ведущий передачи Piers Morgan Uncensored на TalkTV. В итоге награда досталась теле- и радиоведущему Грэму Нортону.
Перед вручением призов ведущий церемонии награждения Джоэл Домметт отметил, что Морган присутствует в зале, его показали на большом экране. В этот момент зрители разразились свистом.
После мероприятия Пирс прокомментировал реакцию публики, процитировав Криштиану Роналду.
«Некоторые фанаты продолжают освистывать меня, потому что я красивый, богатый и отличный игрок. Они мне завидуют», – написал телеведущий.
Напомним, прошлой осенью Морган взял интервью у Роналду, в котором футболист раскритиковал «Манчестер Юнайтед». После этого контракт игрока с английским клубом был расторгнут, Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср».
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ПС. Думал Пирс выиграет, уж очень »прохаванный» и хитрый мужик он, хоть и 🤡. Но пытаюсь вспомнить за что выиграл Нортон.
Получается, даже стол тут его опережает в этом
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Там сама номинация, как я понял, не за определенное интервью, а в целом за программу. Ну и у Нортона то чисто лайтовое шоу без политоты и тд, а Морган стебет woke культуру, гендеры и тд, так что опасно ему какие-то статуэтки давать