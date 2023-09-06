Пирс Морган процитировал Криштиану Роналду, столкнувшись с негативной реакцией.

Британский телеведущий посетил церемонию вручения телевизионной премии National Television Awards. Он был номинирован на приз за лучшее интервью как ведущий передачи Piers Morgan Uncensored на TalkTV. В итоге награда досталась теле- и радиоведущему Грэму Нортону.

Перед вручением призов ведущий церемонии награждения Джоэл Домметт отметил, что Морган присутствует в зале, его показали на большом экране. В этот момент зрители разразились свистом.

После мероприятия Пирс прокомментировал реакцию публики, процитировав .

«Некоторые фанаты продолжают освистывать меня, потому что я красивый, богатый и отличный игрок. Они мне завидуют», – написал телеведущий.

Напомним, прошлой осенью Морган взял интервью у Роналду, в котором футболист раскритиковал «Манчестер Юнайтед». После этого контракт игрока с английским клубом был расторгнут, Роналду перешел в саудовский « ».

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