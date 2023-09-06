Моргана освистали на церемонии вручения телепремии. Он процитировал Роналду: «Меня освистывают, потому что я богатый и красивый. Они мне завидуют»

Теги Криштиану Роналду премьер-лига Англия телевидение высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пирс Морган Футбол

Пирс Морган процитировал Криштиану Роналду, столкнувшись с негативной реакцией.

Британский телеведущий посетил церемонию вручения телевизионной премии National Television Awards. Он был номинирован на приз за лучшее интервью как ведущий передачи Piers Morgan Uncensored на TalkTV. В итоге награда досталась теле- и радиоведущему Грэму Нортону.

Перед вручением призов ведущий церемонии награждения Джоэл Домметт отметил, что Морган присутствует в зале, его показали на большом экране. В этот момент зрители разразились свистом.

После мероприятия Пирс прокомментировал реакцию публики, процитировав Криштиану Роналду.

«Некоторые фанаты продолжают освистывать меня, потому что я красивый, богатый и отличный игрок. Они мне завидуют», – написал телеведущий.

Напомним, прошлой осенью Морган взял интервью у Роналду, в котором футболист раскритиковал «Манчестер Юнайтед». После этого контракт игрока с английским клубом был расторгнут, Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср». 

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком

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77 комментариев

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Streetbor
похоронил европейскую карьеру Роналду и доволен 🤣
+122
-18
+104
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Дмитрий Тясин
Ответ AnMe
Я не эксперт по красоте, но кто считает Роналду красивым, подскажите, на чем вы основываетесь…? Почему он кричит про это? Сколько натыкался на видео в рекомендациях про внешность футболистов, его ставили туда в топ. Даже интереса ради спрашивал племянницу свою. У него же буквально страшное неестественное лицо и харизмы 0. Хоть я и всегда нейтрально отзываюсь о внешности людей. Вот харизму я еще определить могу и понять, ее там ровно как у моего рабочего стола. Но внешность… 🤔 ПС. Думал Пирс выиграет, уж очень »прохаванный» и хитрый мужик он, хоть и 🤡. Но пытаюсь вспомнить за что выиграл Нортон.
Уж чего-чего а харизмы у Роналду точно нет. Это и близко не Ибрагимович.
+50
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+43
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AnMe
Я не эксперт по красоте, но кто считает Роналду красивым, подскажите, на чем вы основываетесь…? Почему он кричит про это? Сколько натыкался на видео в рекомендациях про внешность футболистов, его ставили туда в топ. Даже интереса ради спрашивал племянницу свою. У него же буквально страшное неестественное лицо и харизмы 0. Хоть я и всегда нейтрально отзываюсь о внешности людей. Вот харизму я еще определить могу и понять, ее там ровно как у моего рабочего стола. Но внешность… 🤔

ПС. Думал Пирс выиграет, уж очень »прохаванный» и хитрый мужик он, хоть и 🤡. Но пытаюсь вспомнить за что выиграл Нортон.
+59
-25
+34
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Отец Абду
Ответ Красный чай
Комментарий удален модератором
Он просто такой же Артёмка из спортса, когда его кумир показывает результаты он появляется со своими комментами, а когда проигрывает его невозможно найти:)
+39
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Aleksey Yashin
Говорят после свиста Морган разогнался до 33,84 км/ч для того чтобы написать этот твит
+32
-4
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AnMe
Ответ Дмитрий Тясин
Уж чего-чего а харизмы у Роналду точно нет. Это и близко не Ибрагимович.
Даже видна огромная разница в словах и поведении Криша и Златана, когда оба хвалят себя. Почему-то Златана воспринимаешь адекватно, там есть самоирония и харизма, а когда Криш кричит о себе, там больше акцентируется внимание на проблемы с головой.
+18
-1
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2vdhrvmmzf
Ответ Бухгалтер2021
всегда говорят что завидуют лучшим
Так вот почему судей освистывают и матерят за спорные решения, оказывается им завидуют
+19
-5
+14
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QWertY
Морган троллит нашего Кришти
+14
-4
+10
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градус ненависти
Ответ Streetbor
похоронил европейскую карьеру Роналду и доволен 🤣
А Роналду сам не в состоянии фильтровать что говорит?
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Бритва Борисович
Ответ Отец Абду
Он просто такой же Артёмка из спортса, когда его кумир показывает результаты он появляется со своими комментами, а когда проигрывает его невозможно найти:)
С Артёмкой его можно было бы сравнивать, если бы у него тоже был миллиард б0т0в для накрутки, которые крышевала бы администрация сайта.
+12
-3
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Sebastian Debussy
Морган молоток, его профессия это шум на Криша он так нашумел, что мы его до сих пор обсуждаем, чувак знает как делать бабки
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Дмитрий Тясин
Ответ AnMe
Даже видна огромная разница в словах и поведении Криша и Златана, когда оба хвалят себя. Почему-то Златана воспринимаешь адекватно, там есть самоирония и харизма, а когда Криш кричит о себе, там больше акцентируется внимание на проблемы с головой.
Это касается и красоты. По настоящему красивые люди сами это знают и они никогда не будут говорить в таком ключе о себе.
+7
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Кашшай Чакырович
Ответ Streetbor
похоронил европейскую карьеру Роналду и доволен 🤣
Там нечего было хоронить уже ! Когда ты не тянешь уровень даже бедуин лиги ,чего там хоронить !
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Блуждающий странник
Когда мужики оценивают друг друга по внешности это пугает
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Знаток Спорта
Помню эту фразу Роналду говорил где-то 2011-2012 годах. Сейчас ничего не имзенилось )
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brace
Ответ AnMe
Я не эксперт по красоте, но кто считает Роналду красивым, подскажите, на чем вы основываетесь…? Почему он кричит про это? Сколько натыкался на видео в рекомендациях про внешность футболистов, его ставили туда в топ. Даже интереса ради спрашивал племянницу свою. У него же буквально страшное неестественное лицо и харизмы 0. Хоть я и всегда нейтрально отзываюсь о внешности людей. Вот харизму я еще определить могу и понять, ее там ровно как у моего рабочего стола. Но внешность… 🤔 ПС. Думал Пирс выиграет, уж очень »прохаванный» и хитрый мужик он, хоть и 🤡. Но пытаюсь вспомнить за что выиграл Нортон.
В некоторых столах много ящиков, которые выдвигаешь, что там только нету...
Получается, даже стол тут его опережает в этом
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arspurs9
Дурачок. Если от Роналду это еще можно объяснить (выдающий спортсмен с огромным эго, миллиардер и в форме), то Морган - смешно. Типичный хайпожор.
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Пирс Морган
Троллинг мирового масштаба
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Пирс Морган
Ответ Streetbor
похоронил европейскую карьеру Роналду и доволен 🤣
Есть такое
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Полуэктов Пётр
Вот только он не красивый и не богатый. Так что цитата совершенно не к месту. С таким же успехом он мог вообще взять абсолютно любую цитату любого человека и вставить, например:
"Жизнь одна, кайфуйте!" (с) Бузова
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Ashot Kafka
Ответ AnMe
Я не эксперт по красоте, но кто считает Роналду красивым, подскажите, на чем вы основываетесь…? Почему он кричит про это? Сколько натыкался на видео в рекомендациях про внешность футболистов, его ставили туда в топ. Даже интереса ради спрашивал племянницу свою. У него же буквально страшное неестественное лицо и харизмы 0. Хоть я и всегда нейтрально отзываюсь о внешности людей. Вот харизму я еще определить могу и понять, ее там ровно как у моего рабочего стола. Но внешность… 🤔 ПС. Думал Пирс выиграет, уж очень »прохаванный» и хитрый мужик он, хоть и 🤡. Но пытаюсь вспомнить за что выиграл Нортон.
>Но пытаюсь вспомнить за что выиграл Нортон.

Там сама номинация, как я понял, не за определенное интервью, а в целом за программу. Ну и у Нортона то чисто лайтовое шоу без политоты и тд, а Морган стебет woke культуру, гендеры и тд, так что опасно ему какие-то статуэтки давать
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Заяцволк
Ах, как же просто состроить себе иллюзии, и верить в них, это прям современный тренд ) Я вот могу сказать про себя, что являюсь легендой Реала и сборной Мозамбика, а кто в это не верит, просто мне завидует ))
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Пирс Морган
Ответ QWertY
Морган троллит нашего Кришти
Смех продлевает жизнь
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Пирс Морган
Ответ Отец Абду
Он просто такой же Артёмка из спортса, когда его кумир показывает результаты он появляется со своими комментами, а когда проигрывает его невозможно найти:)
Это такая сезонная работа, получается, если проиграл, то это выходной)
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AnMe
Ответ Supreme Allah
Что есть харизма в твоем понимание ?
Гибкость в разговорах (не такая деревянность, как у Рона, у которого все заезжено), самоирония, мимика/язык тела, самопрезентация, остроумность. (К примеру, для меня один из топов харизмой среди мужиков - это Макконахи, хоть я стараюсь судить максимально адекватно, учитывая, что и я мужик).
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