Роналду забил 850-й гол за карьеру. В клубах – 727, в сборной Португалии – 123
Криштиану Роналду достиг отметки в 850 голов.
Сегодня форвард «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Хазема» (5:1) в 5-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Теперь на счету португальца 727 забитых мячей на клубном уровне и 123 в составе национальной команды.
Роналду ранее выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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✔️ 12+5 за 11 игр в этом сезоне
✔️ Третий матч подряд забивает и ассистирует
✔️ Официально обошёл Пушкаша (1090) по количеству очков гол+пас (1091)
✔️ Первый футболист, забивший 850 голов в профессиональной карьере (696 голов на уровне топ-3 Чемпионатов за Реал, МЮ и Юве - больше всех)
Теперь у Криша 850+241 по гол+пас и ему осталось отдать всего 1 ассист, чтобы сравняться с Томасом Мюллером по количеству ассистов (242)
Ну и к слову, осталось забить всего 44 гола чтобы сравняться с Уэйном Грётцки (894 шайбы)
Невероятный игрок👏👏
Вот тебе и уровень :))