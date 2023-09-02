Роналду забил 850-й гол за карьеру. В клубах – 727, в сборной Португалии – 123

Криштиану Роналду достиг отметки в 850 голов.

Сегодня форвард « » поразил ворота « » (5:1) в 5-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Теперь на счету португальца 727 забитых мячей на клубном уровне и 123 в составе национальной команды.

ранее выступал за «Спортинг», « », «Реал Мадрид» и « ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку