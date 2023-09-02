Роналду забил 850-й гол за карьеру. В клубах – 727, в сборной Португалии – 123

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Спортинг Ювентус премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хазем Футбол

Криштиану Роналду достиг отметки в 850 голов.

Сегодня форвард «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Хазема» (5:1) в 5-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Теперь на счету португальца 727 забитых мячей на клубном уровне и 123 в составе национальной команды.

Роналду ранее выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Piatkov
Традиционная рубрика "Итак, что мы имеем":

✔️ 12+5 за 11 игр в этом сезоне
✔️ Третий матч подряд забивает и ассистирует
✔️ Официально обошёл Пушкаша (1090) по количеству очков гол+пас (1091)
✔️ Первый футболист, забивший 850 голов в профессиональной карьере (696 голов на уровне топ-3 Чемпионатов за Реал, МЮ и Юве - больше всех)

Теперь у Криша 850+241 по гол+пас и ему осталось отдать всего 1 ассист, чтобы сравняться с Томасом Мюллером по количеству ассистов (242)

Ну и к слову, осталось забить всего 44 гола чтобы сравняться с Уэйном Грётцки (894 шайбы)

Невероятный игрок👏👏
+52
-11
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Betov
Там Аль-Ахли с Марезом, Фирмино, Сен-Максименом, Ибанезом, Менди, Кессиэ проиграл 5:1 Аль-Фатеху, которому Криш положил хет-трик недавно)
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арман Досжанов
GOAT
+24
-8
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kubinec_
норм старый там развлекается
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Enchanter WIZZARD
Мега результат, просто космос!!!
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
💪🐐🇵🇹
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cristiano Ronaldo
Невероятный игрок!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
udiekemen
Ответ Арман Досжанов
GOAT
Величайший игрок.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Ширинов
Где-то вздохнул один бургер
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доброжелатель98
Ответ Сергей Тростин
не могу считать Месси величайшим в истории, пока он не возьмёт титул чемпиона АПЛ! Месси показал себя только в Барсе. И вообще он допингист, с малолетства на гармоне роста, эдакий гном на стероидах.
Тогда и Пеле с Марадоной это ноунеймы, а не величайшие. 😄🤭🧯.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек1991
Ответ Человек1991
Месси ! Учитывая абсолютно все матчи во взрослой карьере, 1100 игр , 912 голов, более 400 голевых передач , более 300 предголевых пасов, более 5000 успешных обводок, 5000 созданных голевых моментов. Чемпион Мира 2022 ! лучший игрок турнира ! Вицэ Чемпион Мира 2014 лучший игрок турнира , Обладатель Кубка Америки 2021 лучший игрок турнира , 3 Серебра Кубка Америки, Олимпийский Чемпион Мира по футболу 2008 лучший игрок турнира , Чемпион Мира по Футболу до 20 лет 2005 лучший игрок турнира, обладатель Суперкубка Мира Финалиссима 2022 обыграли Чемпиона Европы Италию 3-0 . 10 Ла Лиг , 4 Лиги Чемпионов , 18 Кубков и Суперкубков Испании , 3 Суперкубка УЕФА , 3 Кубка Клубного Чемпа Мира, 2 раза Чемпион Франции,1 Суперкубок Франции. Кубок Лиг МЛС 2023. Самый титулованный футболист в истории !
Роналду 1300 матчей на 200 ! больше чем Месси, 917 голов , 250 голевых , 80 предголевых , 1000 успешных обводок , 1000 созданных голевых моментов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Тростин
не могу считать Месси величайшим в истории, пока он не возьмёт титул чемпиона АПЛ! Месси показал себя только в Барсе. И вообще он допингист, с малолетства на гармоне роста, эдакий гном на стероидах.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Piatkov
Ответ MustangGT
А Пушкаш рекордсмен был по этому показателю, или выше еще кто-то есть? Заранее спасибо!
Выше Пеле и Месси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MustangGT
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
А в Америке пустынь меньше?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
🐐🇦🇷🏆
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
добрый грек
даёшь 1000
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Штаны Габора Кирая
Ответ Roman Araslanov
Бедный ригоберка, Реал победил, Роналду 850-ый гол забил, представляю что сейчас с ним творится)
Да ладно, первый раз что ли. Ригоберка и не такое переживал. Щас потушится и вылезет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Piatkov
Там Аль-Фатех размазал Мараза и Фирмино
Вот тебе и уровень :))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий