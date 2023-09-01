Роналду вызван в сборную Португалии на матчи со Словакией и Люксембургом, Бернарду, Бруну, Леау, Жота, Рамуш тоже в составе
Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на сентябрьские матчи.
38-летний нападающий саудовского «Аль‑Насра» включен тренером сборной Португалии Роберто Мартинесом в число 24 футболистов, вызванных на матчи квалификации Евро‑2024 против Словакии и Люксембурга.
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон») и Руй Патрисиу («Рома»);
Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Тоте Гомеш («Вулверхэмптон»);
Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Отавио («Аль-Наср»), Витинья («ПСЖ»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
Нападающие: Рикарду Орта («Брага»), Рафаэл Леау («Милан»), Жоау Феликс («Атлетико»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Диогу Жота («Ливерпуль»).
Матчи пройдут в Братиславе 8 сентября и в Фару 11 сентября. Португалия лидирует в группе J, набрав 12 очков в четырех матчах, словаки (10 очков) располагаются на второй строчке, Люксембург (7 очков) идет третьим.
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🗣️ Красавец! Ждем голы Кюрасао, Эстонии и Панаме
Роналду вызвали
🗣️ Фу, занимает чьё-то место в сборной
Это сильно👏
Хотя первые писали, что в этой СА о Крише никто и не вспомнит 😂🤔
У Месси 1 игра против них!
Твой Роналду против этих Боливий и Парагвай 2 гола забил в 10 матчах!