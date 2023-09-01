Роналду вызван в сборную Португалии на матчи со Словакией и Люксембургом, Бернарду, Бруну, Леау, Жота, Рамуш тоже в составе

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Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на сентябрьские матчи.

38-летний нападающий саудовского «Аль‑Насра» включен тренером сборной Португалии Роберто Мартинесом в число 24 футболистов, вызванных на матчи квалификации Евро‑2024 против Словакии и Люксембурга.

Вратари: Диогу КоштаПорту»), Жозе Са («Вулверхэмптон») и Руй ПатрисиуРома»);

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Тоте Гомеш («Вулверхэмптон»);

Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Отавио («Аль-Наср»), Витинья («ПСЖ»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

Нападающие: Рикарду Орта («Брага»), Рафаэл Леау («Милан»), Жоау Феликс («Атлетико»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Диогу Жота («Ливерпуль»).

Матчи пройдут в Братиславе 8 сентября и в Фару 11 сентября. Португалия лидирует в группе J, набрав 12 очков в четырех матчах, словаки (10 очков) располагаются на второй строчке, Люксембург (7 очков) идет третьим.

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209 комментариев

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Leon Betov
Мессифаны первые на ветке своего кумира, ничего нового
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Дядя Артем
Ответ SCHOKKKK
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не плачь пожалуйста
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Уся Ваткин
Уже 20 лет в национальной сборной
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Uragan Boy
ураа!!! Люксембург!!!!
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Leon Betov
Лучший бомбардир в истории сборных
Лучший бомбардир в истории Евро
Лучший игрок в истории Португалии
+41
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Artem Piatkov
Ответ Уся Ваткин
Уже 20 лет в национальной сборной
Месси вызвали

🗣️ Красавец! Ждем голы Кюрасао, Эстонии и Панаме

Роналду вызвали

🗣️ Фу, занимает чьё-то место в сборной
+48
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Nasvai_kz
А что Люксембруг это что то на уровне Шри-Ланки? Достаточно крепкая сборная. Неплохо выступала в лиге наций, а сейчас идет на 3 месте в группе опережая Боснию и Исландию.
+24
-11
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Muhammad Juraev
Ответ Уся Ваткин
Уже 20 лет в национальной сборной
20 лет в сборной и 0+0 в плей офф ЧМ!
Это сильно👏
+23
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Шамиль Агарагимов
Ответ SCHOKKKK
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а какой он вред несет?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Oleg
Люксембург, ну как такое пропустить?) Сииуууу. 0+0 в плей офф ЧМ за 20 лет, 0 МВП на турнирах сборных за карьеру, но зато более ста мусорных голов. И вот этим, прости хоспади рекордом, фанаты кринжа горядятся.
Зашел на ветку, чтобы в очередной раз написать как тебе безразличен Роналду?)) Ни одной новости про него не пропускаешь)
+14
-9
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Snarry
Ответ rigobersong
Месси ЧМ 2014 - МВП Турнира✅ Финалиссима - МВП Турнира✅ МЧМ - МВП Турнира✅ КА 2015 - МВП Турнира✅ КА 2021 - МВП Турнира✅ ЧМ 2022 - МВП Турнира✅ МЧМ - Лучший игрок Финала ✅ Финалиссима - Лучший игрок Финала✅ КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅ ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅ 6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎 4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎 роналду - 0 ⛔🥴
а вот зачем эта статистика к этой новости?ну вот с какой целью ты мне объясни?Чтобы само удовлетвориться?
+11
-6
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Великий Алонсо
Ждём хет-трики и покеры от Великого Криштиану , лучшего бомбардира в истории футбола 🙌
+27
-22
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Kahn01
Вообще было бы шикарно увидеть ещё один ЧМ с Роналду и Месси. Хотя бы даже выход со скамейки
+6
-1
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Hilperico
Ответ Artem Piatkov
Месси вызвали 🗣️ Красавец! Ждем голы Кюрасао, Эстонии и Панаме Роналду вызвали 🗣️ Фу, занимает чьё-то место в сборной
Не знаю, кто так говорит, но на прошедшем ЧМ эти два игрока оставили мягко говоря разное впечатление
+5
-1
+4
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King_X
Ответ Leon Betov
Мессифаны первые на ветке своего кумира, ничего нового
Лео может выиграть ЧМ, перейти в новую и забивать там пачками, но его глорам все равно больше интересен Криш😂
+22
-18
+4
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Shuller18
Ответ SCHOKKKK
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Я видел результаты сборной Португалии и самого Роналду. 4 сухие победы с общим счётом 14:0, 5 мячей самого Роналду, он действительно так вредит?)
+9
-5
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Irakli Kan
Ответ SCHOKKKK
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если с него и сыпется что-то, то только золото
+8
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Irakli Kan
Ответ Muhammad Juraev
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даже если каждый день будете играть против Андорры и десятка за десять лет вряд-ли забьете... хотя о чем это я, и одного не забьете 😁
+12
-8
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Hi Hi
Величайший игрок в истории футбола, просто машина🔥
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rej1sta
Ответ Artem Piatkov
Месси вызвали 🗣️ Красавец! Ждем голы Кюрасао, Эстонии и Панаме Роналду вызвали 🗣️ Фу, занимает чьё-то место в сборной
Так может человек восхитился тем фактом, что Роналду так долго в сборной играет?)
+6
-2
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BaldFraud
Ответ Oleg
Люксембург, ну как такое пропустить?) Сииуууу. 0+0 в плей офф ЧМ за 20 лет, 0 МВП на турнирах сборных за карьеру, но зато более ста мусорных голов. И вот этим, прости хоспади рекордом, фанаты кринжа горядятся.
Знаю одного футболиста. Ему понадобилось 16 лет, чтобы забить в пресловутом плеф-офф ЧМ. Да и то Австралии, которая видимо по приколу туда попала. А потом почти одни пенки. Вот это великий, понимаю.
+14
-11
+3
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King_X
Ответ Someone from Internet
Так мессибои хороший трафик генерят для про-лиги СА, которую они снисходительно называют "верблюжатником")
Даа, ахах
Хотя первые писали, что в этой СА о Крише никто и не вспомнит 😂🤔
+3
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Ложный Латераль
Ответ Oleg
Люксембург, ну как такое пропустить?) Сииуууу. 0+0 в плей офф ЧМ за 20 лет, 0 МВП на турнирах сборных за карьеру, но зато более ста мусорных голов. И вот этим, прости хоспади рекордом, фанаты кринжа горядятся.
Странные люди. Год назад они ЧМ даже за топ турнир не считали, а до матча с Австралией 0+0 было для них нормальным, а до 5 пенальти на ЧМ 11 метровые были зашкваром. Теперь по другому поют)
+9
-6
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Muhammad Juraev
Ответ Hi Hi
То ли дело - кюрасао, боливия, парагвай🔥🔥🔥
Какой Кюрасао?)
У Месси 1 игра против них!
Твой Роналду против этих Боливий и Парагвай 2 гола забил в 10 матчах!
+4
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ КристинаИнстаграммовна
Ждем пять пенальти в ворота Люксембурга. И конечно же пента-трик от Криштины.
Ты про 5 пенальти с ЧМ 2022 перепутал
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