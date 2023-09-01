Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на сентябрьские матчи.

38-летний нападающий саудовского «Аль‑ » включен тренером сборной Португалии Роберто Мартинесом в число 24 футболистов, вызванных на матчи квалификации Евро‑2024 против Словакии и .

Вратари: (« »), («Вулверхэмптон») и (« »);

Защитники: («Манчестер Юнайтед»), («Вулверхэмптон»), («Манчестер Сити»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Тоте Гомеш («Вулверхэмптон»);

Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Отавио («Аль-Наср»), Витинья («ПСЖ»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

Нападающие: Рикарду Орта («Брага»), Рафаэл Леау («Милан»), Жоау Феликс («Атлетико»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Диогу Жота («Ливерпуль»).

Матчи пройдут в Братиславе 8 сентября и в Фару 11 сентября. Португалия лидирует в группе J, набрав 12 очков в четырех матчах, словаки (10 очков) располагаются на второй строчке, Люксембург (7 очков) идет третьим.

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