Расмус Хейлунд: «Роналду – лучший в истории. Талант у него был, но все дело в усердном труде»

Расмус Хейлунд считает Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

«В детстве мой папа познакомил меня с ним, он поддерживал « » и представил меня . Он хотел, чтобы Роналду стал моим кумиром, потому что у него был правильный менталитет. Вот почему сегодня он занимает свое место, почему многого добился. Для меня он лучший футболист в истории.

Разумеется, талант у него был, но все дело в том, насколько усердно он трудился. Я видел интервью с экс-игроками «МЮ», в которых говорилось, что Роналду не был совершенен, когда приехал в команду. У него были навыки, но дело в том, как он развивался», – заявил новичок «Юнайтед».

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