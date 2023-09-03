Расмус Хейлунд: «Роналду – лучший в истории. Талант у него был, но все дело в усердном труде»
Расмус Хейлунд считает Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.
«В детстве мой папа познакомил меня с ним, он поддерживал «Манчестер Юнайтед» и представил меня Криштиану. Он хотел, чтобы Роналду стал моим кумиром, потому что у него был правильный менталитет. Вот почему сегодня он занимает свое место, почему многого добился. Для меня он лучший футболист в истории.
Разумеется, талант у него был, но все дело в том, насколько усердно он трудился. Я видел интервью с экс-игроками «МЮ», в которых говорилось, что Роналду не был совершенен, когда приехал в команду. У него были навыки, но дело в том, как он развивался», – заявил новичок «Юнайтед».
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Это выбор каждого, хватит рсач тут разводить.
Людям, которые пишут про 0+0 в плей-офф ЧМ, советую посмотреть статистику в плей-офф ЛЧ
Вопрос, по каким критериям оценивать
Статистики много, и можно выборочно указать нужную)
т.е. наиболее ярые персофаны, в данном случае кришефилы, ну и , ты, наверное
В 29 он получил ту злополучную травму с Вальядолидом (после которой так до конца и не оправился) и казалось бы уже должен был сбавлять, но большинство рекордов и достижений у него как раз после 30
Только благодаря железной воле и хватке такое можно было провернуть...
Больше всего сил в годы ЧМ Роналду посвящал клубной карьере (победные для Реала ЛЧ 2014 и 2018) когда в конце сезона он уставал либо травма
В 2022 просто был не в форме
В 2021 было 5+1 на ЧЕ (в 36 лет) что доказывает, что проведи ЧМ на год раньше, он выступил бы лучше
Только так можно добиться успеха