Расмус Хейлунд: «Роналду – лучший в истории. Талант у него был, но все дело в усердном труде»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд считает Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

«В детстве мой папа познакомил меня с ним, он поддерживал «Манчестер Юнайтед» и представил меня Криштиану. Он хотел, чтобы Роналду стал моим кумиром, потому что у него был правильный менталитет. Вот почему сегодня он занимает свое место, почему многого добился. Для меня он лучший футболист в истории.

Разумеется, талант у него был, но все дело в том, насколько усердно он трудился. Я видел интервью с экс-игроками «МЮ», в которых говорилось, что Роналду не был совершенен, когда приехал в команду. У него были навыки, но дело в том, как он развивался», – заявил новичок «Юнайтед».

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64 комментария

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AnMe
Отец правильно наставляет, если приводит в пример человека с железной дисциплиной.
Это выбор каждого, хватит рсач тут разводить.
+43
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+41
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Бритва Борисович
Ответ Stanislav Cherchesov
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А почему вы сводите всё к одной конкретной стадии одного конкретного турнира? Разве весь футбол сводится только к стадии плей офф чемпионата мира? Нужно оценивать карьеру в общем, и тогда вы увидите, что Роналду действительно величайший игрок в истории. Как я это понял? Ну он забил больше всех голов в плей-офф Лиги Чемпионов. Это, считай, то же самое, что плей офф чемпионата мира, но только ещё лучше. Почему лучше? Ну потому что Роналду там больше забил. В общем, это другое, не понимаете вы ничего !
+24
-4
+20
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Someone from Internet
Ну всё, взрыв одних мест обеспечен. Сейчас эксперты спортса укажут, кто лучший и что Расмус не имеет права считать кого-то лучшим кроме одного аргентинца)
+19
-8
+11
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Zed_patriot
Ответ Hi Hi
Ох, полыхнет сейчас у сектантов)
у них уже полыхает 🐫
+22
-12
+10
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Hi Hi
Ох, полыхнет сейчас у сектантов)
+22
-12
+10
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JENNINGS
Роналду - истинный пример, как трудолюбием, мастерством и с самоотдачей стать не просто одним из лучших в своём деле, но и одним из лучших в истории в принципе!
Людям, которые пишут про 0+0 в плей-офф ЧМ, советую посмотреть статистику в плей-офф ЛЧ
+18
-9
+9
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Штаны Габора Кирая
Ответ Aleksandr Dubovik
А че вы этой статистикой до последнего чм не козыряли?)))
Неудобно было. Это как с Копой. Пока меси не выиграл, была не нужна, а как выиграл - стала величайшим турниром в истории.
+11
-3
+8
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FilinMD
Ответ Zed_patriot
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Не факт, а мнение, которое легко можно оспорить

Вопрос, по каким критериям оценивать

Статистики много, и можно выборочно указать нужную)
+6
-1
+5
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Alex Rhea
Очередной молодой талант восхищается Роналду, а Месси восхищаются в основном старпёры, вроде Линекера, которые особенно обожают его за пять левых пенок в Катаре)
+13
-8
+5
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Aleksandr Dubovik
Ответ Stanislav Cherchesov
Комментарий скрыт
А че вы этой статистикой до последнего чм не козыряли?)))
+11
-6
+5
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Штаны Габора Кирая
Ответ Hi Hi
Ох, полыхнет сейчас у сектантов)
Пожалели бы их, с такими новостями. Они от вчерашней победы Реала и 1+2 от Роналду ещё не отошли.
+12
-7
+5
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Aleksey Dolmatov
Так люблю эти тезисы про упорный труд. Ни Месси, ни Зидан палец о палец не ударили. Всё с неба мужикам упало
+7
-2
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udod
Ответ Hi Hi
Ох, полыхнет сейчас у сектантов)
сектанты, это узконаправленные фанатики, для которых объект поклонения превыше всего
т.е. наиболее ярые персофаны, в данном случае кришефилы, ну и , ты, наверное
+5
-1
+4
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Zidan GOAT
Ответ Zed_patriot
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Ну да, «лучшему в истории» должны дарить кубки мира, ради него должны проводить турниры вне графика (Копа), ему должны дарить пенки на ЧМ при 0:0 и конечно же рядом в «лучшим» в скобках должны быть фамилии Негрейры и Эвребе
+8
-4
+4
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Aleksandr Dubovik
Сейчас свидетели грозы бургер лиги тебе пояснят за лучшего
+9
-6
+3
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Artem Piatkov
Ответ AnMe
Отец правильно наставляет, если приводит в пример человека с железной дисциплиной. Это выбор каждого, хватит рсач тут разводить.
Главный показатель успешности Роналду - его карьера после 30

В 29 он получил ту злополучную травму с Вальядолидом (после которой так до конца и не оправился) и казалось бы уже должен был сбавлять, но большинство рекордов и достижений у него как раз после 30

Только благодаря железной воле и хватке такое можно было провернуть...
+7
-4
+3
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Artem Piatkov
Ответ JENNINGS
Роналду - истинный пример, как трудолюбием, мастерством и с самоотдачей стать не просто одним из лучших в своём деле, но и одним из лучших в истории в принципе! Людям, которые пишут про 0+0 в плей-офф ЧМ, советую посмотреть статистику в плей-офф ЛЧ
0+0 в плей-офф ЧМ это просто неудачное стечение обстоятельств

Больше всего сил в годы ЧМ Роналду посвящал клубной карьере (победные для Реала ЛЧ 2014 и 2018) когда в конце сезона он уставал либо травма

В 2022 просто был не в форме
В 2021 было 5+1 на ЧЕ (в 36 лет) что доказывает, что проведи ЧМ на год раньше, он выступил бы лучше
+10
-7
+3
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Dexter Morgan
Ответ Zed_patriot
хейлунд жалкая пародия на Холанда
Истинная суть фанатов Месси. Как только кто-то говорит то, что вам не нравится, так сразу вы начинаете его оскорблять. Хейлунд сам по себе. Он не чья-то пародия. У него свой путь. Или давай теперь все скандинавские фамилии, которые созвучны с Холандом, приводить в пример и говорить, что они пародия на Холанда. Вам будто 14 лет.
+5
-2
+3
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Sebastian Debussy
Ну то что Криш супер трудяга ни для кого не секрет, человек создал себя сам!
+4
-1
+3
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Zed_patriot
поражает конечно лицемерие фанатиков верблюда... они на полном серьёзе утверждают, что титул чемпиона мира ничего не стоит и котируется ниже, чем ЛЧ
+4
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stif 95
не слово про Месси, но его глоры щас набегут, новость про КриРо, самые популярные
+7
-5
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Artem Piatkov
Роналду - это безусловно смесь Таланта и Труда

Только так можно добиться успеха
+4
-3
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Denis Fomin
Что за бред про труд?? А что Суарес не трудом добился своих результатов? Лева, Модрич, Бензема и еще сотня футболистов, хватит этих бредней как будто он единственный футболист в истории который тренируется.
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Alex Rhea
Очередной молодой талант восхищается Роналду, а Месси восхищаются в основном старпёры, вроде Линекера, которые особенно обожают его за пять левых пенок в Катаре)
Старпёры? Роналду так-то старше Месси. По такой логике старпёры восхищаются Роналду)
+1
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Zed_patriot
Ответ Dexter Morgan
Истинная суть фанатов Месси. Как только кто-то говорит то, что вам не нравится, так сразу вы начинаете его оскорблять. Хейлунд сам по себе. Он не чья-то пародия. У него свой путь. Или давай теперь все скандинавские фамилии, которые созвучны с Холандом, приводить в пример и говорить, что они пародия на Холанда. Вам будто 14 лет.
мне дивять
+1
0
+1
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