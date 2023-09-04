Игрокам «Краснодара» показали слова Заремы перед выигранным матчем со «Спартаком». Она заявила, что красно-белые не заметят «быков» («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова косвенно мотивировала «Краснодар» перед матчем со «Спартаком».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», перед матчем 7-го тура Мир РПЛ игрокам «Краснодара» показали высказывание супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. Салихова заявила, что красно-белые не заметят соперников на поле. 

Игра завершилась победой «быков» со счетом 2:0.

После 7 туров чемпионата России «Краснодар» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Спартак» идет 9-м с 10 баллами. 

Зарема заявила перед матчем, что «Спартак» не заметит «Краснодар». Сафонов после победы ответил: «Спасибо людям не из футбола, что мотивируют нас. Мы доказываем на поле»

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ericssons
Ответ Аморалинни
Комментарий удален модератором
Тоже неплохая мотивация
+37
-2
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pav11k
Это friendly fire - огонь по своим.

Не в ту сторону сработало, в общем
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N W
Ответ Аморалинни
Комментарий удален модератором
Может и действующих
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eugene88
Комментарии на спортсе им не показывают? Профессионалов действительно мотивируют высказывания сторонних от спорта людей?!
+23
-8
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FilinMD
Ответ Eugene88
Комментарии на спортсе им не показывают? Профессионалов действительно мотивируют высказывания сторонних от спорта людей?!
Да, как бы странно это не звучало

Зарема так-то имеет прямое отношение к Спартаку, так что здесь вполне понятно
+21
-8
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Краснодар закинул пару банок, в то время когда Спартак полагал, что они одни на поле, не замечая соперника.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
curier
Спартак середняк все остальное малосущественный фактор могли бы видео Борзыкина показать как он трусы сжигает ничего бы не поменялось
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
Ответ FilinMD
Да, как бы странно это не звучало Зарема так-то имеет прямое отношение к Спартаку, так что здесь вполне понятно
уже не имеет никакого абсолютно , это такой же троль как и любой пользователь спортса
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KOS14
Эксперт и наставник по мотивации
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ericssons
Слишком много грязи на Зарему. При ее управлении результаты Спартака были лучше. Требую вернуть ее и назначить ее любимого дельфина играющим тренером.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Сначала разрушала клуб изнутри. Теперь перекинулась на мотивацию соперников. Вот уж ЛЕГЕНДА.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
avd16
да чет слабо верится что им прям показывали, сафонов сказал что ему вылезло, а иностранцам не похер ли на зарему, они не знают даже кто это
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Owen_the_Simple
Ответ Aleksandr Alferov
Щас бы мотивировать из за какой то Заремы))) капец
"Какой-то"!? 50-60 миллионов поклонников популярного Спартака годами, сами того не подозревая, жили, полностью синхронизировав с этой королевой тарасовского улья циклы борьбы с заговором. Она была серым кардиналом красно-белого PR и создала весь современный образ популярного Спартака: склочный и параноидальный.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ericssons
Ответ Aleksandr Alferov
Щас бы мотивировать из за какой то Заремы))) капец
Всмвсле какой-то? Она одна из главных лиц в истории Спартака.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlodimir
Ну хорошо, что хоть не её фото без смс и регистрации 😂
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mahurat
Теперь болельщики Сочи в свою очередь: "Ну, Заремочка, не молчи, скажи что-нибудь волшебное, нам в следующем туре в Москву ехать, ну, не молчи, пожалуйста, родная."
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Красная стрела
Сначала разрушала клуб изнутри. Теперь перекинулась на мотивацию соперников. Вот уж ЛЕГЕНДА.
Да ёлы-палы))
Кто она такая? Откуда на лыжах выскочила?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
закрыт по беспределу
Спартак ещë не признал еë иноагентом?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Керпатенко
Ответ Аморалинни
Комментарий удален модератором
ненене,это точно не зайдет,зачем пацанам на эти престарелые тела на ночь смотреть,фуфуфу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakovec navsegda
Сейчас такая же болельщица, в лучшем случае, как многие болельщики Спартака. На деле еще и часть пиара присутствует, ведь именно благодаря Спартаку стала известна.
Все равно, что мотивировать Абаскаля комментариями Мостового.
Странная акция, не факт, что серьезно воспринятая игроками Краснодара.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гусеконь
типа её мнение кому-то интересно?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zho3716
Может не только слова?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shock In
Ну они в итоге и не заметили, Зарема оказалась права
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gibraltar
Тёлка ёпт )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Никитин
Ответ savik-A.M.
уже не имеет никакого абсолютно , это такой же троль как и любой пользователь спортса
ну официально Федун и Зарема не имеют отношения к Спартаку.но это,скорее всего,только официально...из-за санкций Запада.типа продали акции свои))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий