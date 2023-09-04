Игрокам «Краснодара» показали слова Заремы перед выигранным матчем со «Спартаком». Она заявила, что красно-белые не заметят «быков» («СЭ»)

Зарема Салихова косвенно мотивировала «Краснодар» перед матчем со «Спартаком».

Как сообщает « », перед матчем 7-го тура Мир игрокам « » показали высказывание супруги бывшего владельца « » Леонида Федуна. Салихова заявила, что красно-белые не заметят соперников на поле.

Игра завершилась победой «быков» со счетом 2:0.

После 7 туров чемпионата России «Краснодар» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Спартак» идет 9-м с 10 баллами.

Зарема заявила перед матчем, что «Спартак» не заметит «Краснодар». Сафонов после победы ответил: «Спасибо людям не из футбола, что мотивируют нас. Мы доказываем на поле»

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