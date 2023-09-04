Игрокам «Краснодара» показали слова Заремы перед выигранным матчем со «Спартаком». Она заявила, что красно-белые не заметят «быков» («СЭ»)
Зарема Салихова косвенно мотивировала «Краснодар» перед матчем со «Спартаком».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», перед матчем 7-го тура Мир РПЛ игрокам «Краснодара» показали высказывание супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. Салихова заявила, что красно-белые не заметят соперников на поле.
Игра завершилась победой «быков» со счетом 2:0.
После 7 туров чемпионата России «Краснодар» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Спартак» идет 9-м с 10 баллами.
Зарема заявила перед матчем, что «Спартак» не заметит «Краснодар». Сафонов после победы ответил: «Спасибо людям не из футбола, что мотивируют нас. Мы доказываем на поле»
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
Не в ту сторону сработало, в общем
Зарема так-то имеет прямое отношение к Спартаку, так что здесь вполне понятно
Кто она такая? Откуда на лыжах выскочила?
Все равно, что мотивировать Абаскаля комментариями Мостового.
Странная акция, не факт, что серьезно воспринятая игроками Краснодара.