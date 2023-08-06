Зарема Салихова: «Наши футболисты сейчас напоминают щенков в зоомагазине, с надеждой смотрящих на любой клуб, который возьмет их в сильный чемпионат»

Зарема Салихова сравнила российских футболистов с щенками в зоомагазине.

«Сравните « » с Хвичей и нынешний состав. Осталось только название.

« » стал другим при Ивиче, но ментально они о-о-очень далеки от чемпионства, не могут удерживать победный счет, у них мандраж при забитом голе. И Сперцян, как только закроется трансферное окно, может сникнуть. Аналогичное произошло с талантливым .

К сожалению, наши футболисты сейчас напоминают щенков в зоомагазине, с надеждой смотрящих на любой клуб, который возьмет их в сильный чемпионат», – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

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