Зарема Салихова: «Наши футболисты сейчас напоминают щенков в зоомагазине, с надеждой смотрящих на любой клуб, который возьмет их в сильный чемпионат»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Краснодар Спорт-Экспресс Эдуард Сперцян Зарема Салихова Арсен Захарян Футбол

Зарема Салихова сравнила российских футболистов с щенками в зоомагазине.

«Сравните «Рубин» с Хвичей и нынешний состав. Осталось только название.

«Краснодар» стал другим при Ивиче, но ментально они о-о-очень далеки от чемпионства, не могут удерживать победный счет, у них мандраж при забитом голе. И Сперцян, как только закроется трансферное окно, может сникнуть. Аналогичное произошло с талантливым Захаряном.

К сожалению, наши футболисты сейчас напоминают щенков в зоомагазине, с надеждой смотрящих на любой клуб, который возьмет их в сильный чемпионат», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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35 комментариев

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смотря на зп футболистов, ощущаю себя щенком
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Ответ therealgreenman
Медики, учителя, воспитатели, пожарники и т.д. смотрят на зп футболистов и как думаешь они себя ощущают?
у пожарников все в порядке, их достаточно в РПЛ, а вот пожарные это другое дело
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Интересно, а человек, который звонит Мостовому и Зареме это один и тот же? Или всё же там целая бригада?
Текучка, поди, большая только
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Эти наши футболисты как выглядели как тот кот из мультика, которого и здесь неплохо кормят, так и продолжают выглядеть.
Спортивных амбиций у них не прибавилось, а без еврокубков стало лишь больше свободного времени посреди недели.
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Задолбал уже спортс, форсить эту никому не интересную бабенку
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У Заремы с головой все хуже и хуже. Даже местные школьники такой бред не пишут.
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Хорошо бы желтушные новости, сводки из мира медиафутбола и вот подобные бредни совершенно посторонних футболу людей отправить в виртуальный утиль навсегда. Или хотя бы сделать возможным выборочный игнор новостей.
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точно так же как и Зарема
в надежде смотрит на размер кошелька
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Ответ damondiamond
у пожарников все в порядке, их достаточно в РПЛ, а вот пожарные это другое дело
Дружище, если задел, извини, у нас страна большая и разговорная речь во многих регионах разная, это как к примеру в какой то области «ларёк», где то «киоск», а где то «чипок», не в коем случае не хотел как то задеть или тем более оскорбить профессию пожарного
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Ответ therealgreenman
Дружище, если задел, извини, у нас страна большая и разговорная речь во многих регионах разная, это как к примеру в какой то области «ларёк», где то «киоск», а где то «чипок», не в коем случае не хотел как то задеть или тем более оскорбить профессию пожарного
никаких проблем, я просто хотел подчеркнуть, что в РПЛ много пожарников
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Это сравнение применительно к другим чемпионатам СНГ, но не к РПЛ с ее зарплатами.
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Я не понимаю зачем высказывания дешёвые этого недоразумения здесь публикуют , зачем травлю разводить ? Видимо что у этой что у прессы крыша поехала
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обилие заремы отвратительно, неуважительно по отношению к читателям и самому ресурсу ...
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То ли дело сама Зарема, которая настолько успешна в своей профессии, что работодатели стоят в очереди в надежде ее схантить, а она смотрит на них как на щенков, и выбирает.
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Как она ненавидит футболистов и футбол, но очень хочет светиться перед публикой
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У нас щенков, готовых к Европе по пальцам одной руки, их и в зоомагазине неплохо кормят...
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Все бы приюты для щенков были б как наша РПЛ😁 что б они были такие же ухоженные и отожравшиеся, что не во всякий дом пойдут.
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Ответ kulik13
Интересно, а человек, который звонит Мостовому и Зареме это один и тот же? Или всё же там целая бригада? Текучка, поди, большая только
Они сами звонят друг другу, задают вопросы, отвечают и присылают распечатку на спортс, а тут из них уже делают новости.
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Зареме ли не знать о щенячьих глазах и надежде, что её любой заберёт
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Она оборзела.
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Ответ mitos
У Заремы с головой все хуже и хуже. Даже местные школьники такой бред не пишут.
Ну спортс от этого кайфуют
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Ответ kulik13
Интересно, а человек, который звонит Мостовому и Зареме это один и тот же? Или всё же там целая бригада? Текучка, поди, большая только
Источник всех этих цитат - СЭ.
СЭ имеют связи с Федуном через Трахтенберга, или точнее, Трахтенберг имеет связи с Федуном и его семьёй.
Федун никуда из Спартака не уходил, потому что в Лукойле он до сих пор занимает солидный пост. Он не занимается оперативным управлением, но если СЭ хочет эксклюзивов (а он хочет, конечно же) - то должен пиарить их семейство тогда, когда Спартак добивается промежуточного успеха. Чтобы как бы примазаться, чтобы фанаты не забывали, кто тут настоящий герой. Поэтому чем больше Спартак побеждает, тем больше Заремы и Федуна в лентах. К концу сезона, если Спартак станет чемпионом, они и вовсе оба выйдут из тени и скажут, что всё это время продолжали управлять Спартаком из за кулис.
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Щенков у нас становится много, а особенно в этом сезоне, а раньше наших было 2-3 человека и это хорошо, что они смотрят туда, значит думают о Футболе, а не о деньгах
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Когда Федуна увидела интересно с каким взглядом его окучивала?
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Ага. Их и тут не плохо кормят
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