Зарема Салихова: «Наши футболисты сейчас напоминают щенков в зоомагазине, с надеждой смотрящих на любой клуб, который возьмет их в сильный чемпионат»
Зарема Салихова сравнила российских футболистов с щенками в зоомагазине.
«Сравните «Рубин» с Хвичей и нынешний состав. Осталось только название.
«Краснодар» стал другим при Ивиче, но ментально они о-о-очень далеки от чемпионства, не могут удерживать победный счет, у них мандраж при забитом голе. И Сперцян, как только закроется трансферное окно, может сникнуть. Аналогичное произошло с талантливым Захаряном.
К сожалению, наши футболисты сейчас напоминают щенков в зоомагазине, с надеждой смотрящих на любой клуб, который возьмет их в сильный чемпионат», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Спортивных амбиций у них не прибавилось, а без еврокубков стало лишь больше свободного времени посреди недели.
в надежде смотрит на размер кошелька
СЭ имеют связи с Федуном через Трахтенберга, или точнее, Трахтенберг имеет связи с Федуном и его семьёй.
Федун никуда из Спартака не уходил, потому что в Лукойле он до сих пор занимает солидный пост. Он не занимается оперативным управлением, но если СЭ хочет эксклюзивов (а он хочет, конечно же) - то должен пиарить их семейство тогда, когда Спартак добивается промежуточного успеха. Чтобы как бы примазаться, чтобы фанаты не забывали, кто тут настоящий герой. Поэтому чем больше Спартак побеждает, тем больше Заремы и Федуна в лентах. К концу сезона, если Спартак станет чемпионом, они и вовсе оба выйдут из тени и скажут, что всё это время продолжали управлять Спартаком из за кулис.