Зарема заявила перед матчем, что «Спартак» не заметит «Краснодар». Сафонов после победы ответил: «Спасибо людям не из футбола, что мотивируют нас. Мы доказываем на поле»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Матвей Сафонов Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Матвей Сафонов отметил, что слова Заремы Салиховой мотивируют «Краснодар».

«Краснодар» – самый удобный соперник. Их манера наиболее приятна для «Спартака», об этом говорит статистика личных встреч. «Краснодар» оставляет много пространства, а свободные зоны – это хлеб для игроков атаки. Уверена, «Спартак» даже не заметит «Краснодар» на поле. Важно скорее забить первый гол», – заявила перед игрой супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

После матча 7-го тура Мир РПЛ, завершившегося победой «быков» со счетом 2:0, Сафонов отреагировал на слова Салиховой.

«Да, я видел их. Спасибо большое людям не из футбола, что мотивируют нас. Нельзя сказать, что я специально искал комментарии к сегодняшней игре. У меня это всплыло где-то в новостях, я это знал, некоторые игроки тоже это знали.

Мы выходим и доказываем все на поле, а говорить за пределами можно сколько угодно», – подчеркнул вратарь.

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83 комментария

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Celsius
Ответ Евгений Шазиев
Да кто такая Зарема? Сколько раз тут спрашивал, никто не ответил. И почему мы должны знать её мнение? Это же не кулинарный портал.
"Да кто такая Зарема?"
Святая Зарема, покровительница Спартака, награжденная орденом "За эскортные услуги" 1-й степени, известный астропсихиатр, по гороскопу и наличии буквы "р" в фамилии безошибочно определяющий способности человека к футболу, Верховная Жрица культа фаллоса Соболева, королева эксгибиционистов и наркоторговцев, матерь дельфинов и пр., и пр., и пр..
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Фут.Боль
Она была права, Спартак и не заметил как пропустил от Краснодара.
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mean machine/
Экспертница - мотиваторша.
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Эндрю81
Ответ Celsius
"Да кто такая Зарема?" Святая Зарема, покровительница Спартака, награжденная орденом "За эскортные услуги" 1-й степени, известный астропсихиатр, по гороскопу и наличии буквы "р" в фамилии безошибочно определяющий способности человека к футболу, Верховная Жрица культа фаллоса Соболева, королева эксгибиционистов и наркоторговцев, матерь дельфинов и пр., и пр., и пр..
Вы забыли упомянуть об ее уникальной способности: определять эффективность работы тренера в ’’Спартаке’’ по его прическе.
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Dark.Babysitter
Это тот самый случай, когда свой рот и язык лучше использовать по назначению.
А не вот это вот всё.
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Да кто такая Зарема? Сколько раз тут спрашивал, никто не ответил. И почему мы должны знать её мнение? Это же не кулинарный портал.
+48
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Jovana Jovičić
Ответ Dark.Babysitter
Комментарий удален модератором
Её доступность для владельца не зависит от алкоголя
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Faust Doc
Ответ Нариман Мазгаров
Комментарий скрыт
пффф, ну давай историю игр подними, балабол
+31
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Celsius
Ответ Евгений Лесишин
Комментарий удален модератором
Надсмехаться над Спартаком уместно в любое время дня и ночи, никаких ограничений здесь нет. И тебе никто не мешает поплакать в тряпочку по поводу результатов игры "Великого Клуба".
+30
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Питер Пэн
Ответ Роберт Дауни-средний
Башкирка щас бомбанет, и разразится очередной простыней якобы заумного текста))
Хабалку красиво унизил. Щас Рабинер/Трахтенберг в поте лица пытаются дать ответку, хехе
+23
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sergspartak
Дуреха, не соображает, что такое нельзя говорить, настроила Краснодар еще сильнее.
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fil_spb
"Спасибо людям не из футбола"

Не из футбола, из другой сферы, но что-то общее все-таки есть. Например, и там и там широко используется механизм аренды.
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i.ivanov...russia.dca......
Теперь у неё будет новое название "человек не из футбола"
Красавчик, Матвей
+17
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Fair_Play
Ответ Slavnov
Комментарий удален модератором
У "рукожопа" из 7 матчей в этом сезоне 5 сухарей и всего 2 пропущенных. Это столько же, сколько у Спартака сегодня вечером.
А Вам желаю терпения, и терпеть это рыжее чудо как можно дольше.
+14
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Тот-Самый-Парень В-Очках
Ответ mean machine/
Экспертница - мотиваторша.
Эско.тница-мотиваторша 👏
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Михаил Петров
Ну в чём то она права. Оборона Спартака и правда не замечала Краснодар
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Роберт Дауни-средний
Башкирка щас бомбанет, и разразится очередной простыней якобы заумного текста))
+13
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Андрей Колбанцев
Ответ Запад-Восток
Вот почему, если Спартак проигрывает, то сразу возникает много шума и со всех сторон. По мне так, слишком много внимания по этому поводу.
А почему, если ,, Спартак" выигрывает 2-3 матча , сразу начинаются восторженные крики о ,, чемпионстве "????По этой логике больщики и прикормленные ,, эксперты " ,, народных" сейчас должны рассуждать о перспективах своего ,, великого и легендарного " клуба в ФНЛ на следующий сезон
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BZB
Был на матче. Полная деморализация Спартака. Слабее Спартака еще не видел. Даже в 2003 году в Новороссийске с Чернышевым во главе смотрелся бодрее.
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Михаил1970
Зарема не заметила поражения Спартака.
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Superkenguroo
Ей хотелось что-то выложить.
Её литературный негр (или кто там это сочиняет) написал про историческое удобство Краснодара, пространство и т.д.
Но он давно смотрел футбол и не знает, что Краснодар сейчас играет в совсем инрй манере.
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Balt
Ответ Ромарио Влас
Зарема? А кто это?
Кто-то.
+8
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E7spamE7
Ответ Роберт Дауни-средний
Башкирка щас бомбанет, и разразится очередной простыней якобы заумного текста))
В котором виноват Зенит и Газпром
+8
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Pol Belov
Ответ ericssons
Болельщики Спартака которые называют Зарему эскортницей не понимают, что они в первую очередь оскорбляют этим свой любимый клуб, ведь она им по сути управляла и многое в Спартаке сейчас это ее наследие.
получается, что это болельщики Спартака виноваты в том, что их клубом управляла escort?...
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Adjusted
Ответ Dark.Babysitter
Комментарий удален модератором
Так же доступна как ворота Спартака?
+7
-1
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