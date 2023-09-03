Зарема заявила перед матчем, что «Спартак» не заметит «Краснодар». Сафонов после победы ответил: «Спасибо людям не из футбола, что мотивируют нас. Мы доказываем на поле»

Матвей Сафонов отметил, что слова Заремы Салиховой мотивируют «Краснодар».

« » – самый удобный соперник. Их манера наиболее приятна для «Спартака», об этом говорит статистика личных встреч. «Краснодар» оставляет много пространства, а свободные зоны – это хлеб для игроков атаки. Уверена, «Спартак» даже не заметит «Краснодар» на поле. Важно скорее забить первый гол», – заявила перед игрой супруга экс-президента « » Леонида Федуна.

После матча 7-го тура Мир , завершившегося победой «быков» со счетом 2:0, отреагировал на слова .

«Да, я видел их. Спасибо большое людям не из футбола, что мотивируют нас. Нельзя сказать, что я специально искал комментарии к сегодняшней игре. У меня это всплыло где-то в новостях, я это знал, некоторые игроки тоже это знали.

Мы выходим и доказываем все на поле, а говорить за пределами можно сколько угодно», – подчеркнул вратарь.

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