Зарема заявила перед матчем, что «Спартак» не заметит «Краснодар». Сафонов после победы ответил: «Спасибо людям не из футбола, что мотивируют нас. Мы доказываем на поле»
Матвей Сафонов отметил, что слова Заремы Салиховой мотивируют «Краснодар».
«Краснодар» – самый удобный соперник. Их манера наиболее приятна для «Спартака», об этом говорит статистика личных встреч. «Краснодар» оставляет много пространства, а свободные зоны – это хлеб для игроков атаки. Уверена, «Спартак» даже не заметит «Краснодар» на поле. Важно скорее забить первый гол», – заявила перед игрой супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
После матча 7-го тура Мир РПЛ, завершившегося победой «быков» со счетом 2:0, Сафонов отреагировал на слова Салиховой.
«Да, я видел их. Спасибо большое людям не из футбола, что мотивируют нас. Нельзя сказать, что я специально искал комментарии к сегодняшней игре. У меня это всплыло где-то в новостях, я это знал, некоторые игроки тоже это знали.
Мы выходим и доказываем все на поле, а говорить за пределами можно сколько угодно», – подчеркнул вратарь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Святая Зарема, покровительница Спартака, награжденная орденом "За эскортные услуги" 1-й степени, известный астропсихиатр, по гороскопу и наличии буквы "р" в фамилии безошибочно определяющий способности человека к футболу, Верховная Жрица культа фаллоса Соболева, королева эксгибиционистов и наркоторговцев, матерь дельфинов и пр., и пр., и пр..
А не вот это вот всё.
Не из футбола, из другой сферы, но что-то общее все-таки есть. Например, и там и там широко используется механизм аренды.
Красавчик, Матвей
А Вам желаю терпения, и терпеть это рыжее чудо как можно дольше.
Её литературный негр (или кто там это сочиняет) написал про историческое удобство Краснодара, пространство и т.д.
Но он давно смотрел футбол и не знает, что Краснодар сейчас играет в совсем инрй манере.