Зарема о списке лучших игроков РПЛ от РФС: «Составляли в «Лахта-центре»? Кордоба точно сильнее Соболева? Клаудиньо выше Промеса?»
Зарема Салихова не согласна с распределением мест в списке лучших футболистов России.
Вчера РФС опубликовал список 33 лучших игроков сезона Мир РПЛ-2022/23.
«Кордоба точно сильнее Соболева? Клаудиньо выше Промеса? Барриос выше Литвинова, который полсезона играл защитником? Может, все же Литвинов сильнее Дивеева, а?
В каком кабинете составлялся этот рейтинг: на улице Народная или в «Лахта-центре»?» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Точно.
> Клаудиньо выше Промеса?
Выше.
> Рейтинг составляли в «Лахта-центре»?
Да. Пятнадцать рублей уже получены кем надо за разгон очередного витка заговора против великого народного клуба.