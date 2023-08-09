Зарема о списке лучших игроков РПЛ от РФС: «Составляли в «Лахта-центре»? Кордоба точно сильнее Соболева? Клаудиньо выше Промеса?»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия рейтинги Краснодар Квинси Промес Джон Кордоба Вильмар Барриос Клаудиньо Игорь Дивеев Александр Соболев Руслан Литвинов Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова не согласна с распределением мест в списке лучших футболистов России.

Вчера РФС опубликовал список 33 лучших игроков сезона Мир РПЛ-2022/23. 

«Кордоба точно сильнее Соболева? Клаудиньо выше Промеса? Барриос выше Литвинова, который полсезона играл защитником? Может, все же Литвинов сильнее Дивеева, а?

В каком кабинете составлялся этот рейтинг: на улице Народная или в «Лахта-центре»?» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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75 комментариев

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Ибн Хоттабыч
Кордоба уж точно сильнее Соболева.
+128
-11
+117
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Adjusted
Да, абсолютно точно Кордоба сильнее Соболева.
+81
-6
+75
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misha___97
Про присутствие Джикии ничего не хочет сказать?
+69
-1
+68
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Элдор ШоуУродов
> Кордоба точно сильнее Соболева?
Точно.
> Клаудиньо выше Промеса?
Выше.
> Рейтинг составляли в «Лахта-центре»?
Да. Пятнадцать рублей уже получены кем надо за разгон очередного витка заговора против великого народного клуба.
+43
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Максим Заворин
Сравнивать Литвинова с Барриосом?))))))
+28
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gustavo1097
🤡 заткните её уже пожалуйста
+26
-2
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parfumer.01
Зарема, вот, Кордоба, точно сильнее соболева
+17
-1
+16
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Adjusted
Ответ panfiiiiil
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Нырять в штрафной и потом ныть что пенальти не дали это не футбольный навык.
+16
-3
+13
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Зелёный гопник
Ответ panfiiiiil
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Тебе кажется, Кордоба по всем параметрам сильнее
+13
-2
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Дмитрий Чадаев
кто ее спрашивал?
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Покерный Футбол
Не каждый виражист так страстно и рьяно переживает за Зенит как Зарема.
+9
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_BoSToN_44
Один минус побед Спартака, что зарему не заткнуть
+8
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MustOilHelsinki
Казалось бы, у Спартака серия из пяти побед, но она до сих пор чем-то недовольна. Видимо, в жизни эта особа тоже вечно страдает)
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Filipp Gorski
Кордоба даже хромой будет сильнее Дельфина
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Adjusted
Ответ GuruFutbola
Красиво троллит газовых)
Говорить глупости != троллинг, это я тебе заявляю совершенно уверенно как тролль с более чем двадцатилетним стажем работы троллем.
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Ебздрогыч
Хочу пожелать всем юзерам спортса хотя бы раз в жизни испытать такую же страсть, которую Зарема испытывает к Зениту
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Klinsmann32
Ответ Алексей Минин
Хоть бы карту Санкт-Петербурга открыла, и посмотрела, где располагается ул. Народная, относительно всех Зенитовских объектов...
она дорогу домой еле запомнила, какая карта Санкт Петербурга)
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Tiestorzn17
Бомбануло у бабенки не по делу, Кордоба то явно сильнее Соболева, как и Литвинов слабее оппонента.
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Klinsmann32
Алексей Белоус, пожалуйста прекрати публиковать ее, я понимаю, что ты готов ради просмотров на все, но это перебор
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Дмитрий Пузырёв
Зарема это диагноз...
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kk.abb
Кордоба сильнее Соболева на 3 головы. Единственный плюс дельфина - паспорт.
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Filipp Gorski
Кордоба даже хромой будет сильнее Дельфина
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Volgogradets
Эй, Федун, заткни свою.....
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Egor Tarasov
Ответ Зелёный гопник
Тебе кажется, Кордоба по всем параметрам сильнее
Ныряет намного хуже
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Никита Самарин
Вопросы только по Промесу, остальное вполне можно обосновать 🧐.
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