Зарема о списке лучших игроков РПЛ от РФС: «Составляли в «Лахта-центре»? Кордоба точно сильнее Соболева? Клаудиньо выше Промеса?»

Зарема Салихова не согласна с распределением мест в списке лучших футболистов России.

Вчера РФС опубликовал список 33 лучших игроков сезона Мир РПЛ-2022/23.

« точно сильнее ? Клаудиньо выше ? Барриос выше Литвинова, который полсезона играл защитником? Может, все же сильнее , а?

В каком кабинете составлялся этот рейтинг: на улице Народная или в «Лахта-центре»?» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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