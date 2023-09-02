Зарема Салихова высказалась о поражении «Спартака» от «Краснодара».

Команда тренера уступила со счетом 0:2 в матче 7-го тура Мир .

«После «Динамо» всем было очевидно, какие связки рабочие, и какие конфигурации игроков приносят победы.

« » – самый удобный соперник. Раньше им много забивали.

Видимо, тренеру хочется обосновать свои трансферы, поэтому одномоментно на поле много новых игроков, которые еще не сыграны между собой», – сказала , жена экс-владельца « » Леонида Федуна.

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