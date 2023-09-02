Зарема о поражении «Спартака»: «Раньше «Краснодару» много забивали – самый удобный соперник. Абаскалю, видимо, хочется обосновать свои трансферы»
Зарема Салихова высказалась о поражении «Спартака» от «Краснодара».
Команда тренера Гильермо Абаскаля уступила со счетом 0:2 в матче 7-го тура Мир РПЛ.
«После «Динамо» всем было очевидно, какие связки рабочие, и какие конфигурации игроков приносят победы.
«Краснодар» – самый удобный соперник. Раньше им много забивали.
Видимо, тренеру хочется обосновать свои трансферы, поэтому одномоментно на поле много новых игроков, которые еще не сыграны между собой», – сказала Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Зарема Салихова: «Спартак» даже не заметит «Краснодар» на поле»
похоже Зарема начала потихонечку дистанцироваться от своего любимца...