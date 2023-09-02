Зарема о поражении «Спартака»: «Раньше «Краснодару» много забивали – самый удобный соперник. Абаскалю, видимо, хочется обосновать свои трансферы»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова высказалась о поражении «Спартака» от «Краснодара».

Команда тренера Гильермо Абаскаля уступила со счетом 0:2 в матче 7-го тура Мир РПЛ.

«После «Динамо» всем было очевидно, какие связки рабочие, и какие конфигурации игроков приносят победы.

«Краснодар» – самый удобный соперник. Раньше им много забивали.

Видимо, тренеру хочется обосновать свои трансферы, поэтому одномоментно на поле много новых игроков, которые еще не сыграны между собой», – сказала Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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60 комментариев

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CSKA_AC Milan
Днём ранее:

Зарема Салихова: «Спартак» даже не заметит «Краснодар» на поле»
+168
-1
+167
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Igorrr
Ответ CSKA_AC Milan
Днём ранее: Зарема Салихова: «Спартак» даже не заметит «Краснодар» на поле»
Спартак не заметил Краснодар, поэтому 0-2
+116
-1
+115
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xoms
Скорее помним как Краснодар с вами судьи убивали, уже не смешно, уберите вы её с ленты новостей
+91
-11
+80
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расформировать московские кабинеты
раньше судьи помогали,а сейчас даже это не спасло
+40
-2
+38
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Дмитрий Башлыков
Ответ MikGera
Моя экс жена говорит что я могу не дожить до чемпионства Спартака и может стоит после стольких лет поболеть за другую команду
Мудрая женщина.
+26
-2
+24
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Kapitelman Abram
Зарема о поражении «Спартака»: При нашем с Льонидкуколдычем правлении такого не было!...)))
+21
0
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Artem Piatkov
А как же Шах и Мат Зениту?
+22
-3
+19
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nikk_orell
Она что-то умеет кроме как нести бред, а потом переобуваться?😫
+13
0
+13
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Che подкаст
Зарема - аналитик уровня бог ... нет.
+13
-2
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MikGera
Моя экс жена говорит что я могу не дожить до чемпионства Спартака и может стоит после стольких лет поболеть за другую команду
+11
-3
+8
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Pok_Toholo
Ответ MikGera
Моя экс жена говорит что я могу не дожить до чемпионства Спартака и может стоит после стольких лет поболеть за другую команду
Давно пора
+9
-1
+8
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crazy_elky
Ответ Slavnov
абаскаль хочет не устойку
…а что?
+7
0
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Константин Эсперов
Я только со стадиона приехал . Ну и где там, самый удобный соперник ?
+7
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Ujin36
правильно заремка, научи этого рыжего прохендея тактике и кого в состав ставить
+7
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abdulkaderkeita
А ещё раньше (в 14-15 годах) за три матча Краснодар накидал Спартаку 11 мячей, пропустив лишь однажды. И что дальше?
+6
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Faust Doc
Ответ xoms
Скорее помним как Краснодар с вами судьи убивали, уже не смешно, уберите вы её с ленты новостей
да и тут Сухой два железных пеналя не разглядел в упор
+6
0
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Сергей Ганжа
Ответ xoms
Скорее помним как Краснодар с вами судьи убивали, уже не смешно, уберите вы её с ленты новостей
Так сегодня было тоже самое, просто Краснодар был на много сильнее, помочь было невозможно)
+7
-1
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Spymeat
По-моему, даже Зарема уже растерялась и не знает, что еще сказать. Ни экспрессии, ни эмоций в её словах.
+6
0
+6
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Нехоботов
Ответ almain
Спартак просто превратился в заурядного середняка
доброе утро
+5
0
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Лурц
Ольга Бузова в мире футбола. 😂
+5
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Вячеслав Припузов
Спартак как курица без головы стал, шарахается не понимая куда
+5
-1
+4
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lemming
Просто в Краснодаре научились готовить шашлык)
+4
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almain
Спартак просто превратился в заурядного середняка
+4
0
+4
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mediaboss22
всеми любимая и самая захватывающая часть цикла подъехала?
+5
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.ru
тренеру...
похоже Зарема начала потихонечку дистанцироваться от своего любимца...
+4
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