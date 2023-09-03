Радимов о пропущенном голе «Зенита»: «Кержаков сам понимает, что ошибся, но часть вины на Алипе – очень плохой пас. Додавили бы ЦСКА, если бы не Акинфеев»

Владислав Радимов прокомментировал пропущенный гол «Зенита» в игре с ЦСКА.

В 7-м туре Мир «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью (1:1). Счет на 4-й минуте матча открыл после того, как защитник «Зенита» отдал пас в створ ворот и голкипер неудачно обработал мяч.

«Я очень люблю Мишаню Кержакова. Ну, тут он сам понимает, что его ошибка.

Но в его защиту чуть скажу: защитник отдал ему очень плохой пас. Можно было попробовать сразу вынести мяч, но он понадеялся, что выкрутится. Часть вины должен взять на себя Алип, так как передача была плохая. А у в воротах был Акинфеев. Если бы не он, то «Зенит» додавил бы московскую команду.

Марио Фернандес с прессом болельщиков справился. Ему было тяжело, но он проделал хорошую работу», – сказал бывший игрок «Зенита».

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