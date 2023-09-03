Радимов о пропущенном голе «Зенита»: «Кержаков сам понимает, что ошибся, но часть вины на Алипе – очень плохой пас. Додавили бы ЦСКА, если бы не Акинфеев»
Владислав Радимов прокомментировал пропущенный гол «Зенита» в игре с ЦСКА.
В 7-м туре Мир РПЛ «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью (1:1). Счет на 4-й минуте матча открыл Антон Заболотный после того, как защитник «Зенита» Нуралы Алип отдал пас в створ ворот Михаилу Кержакову и голкипер неудачно обработал мяч.
«Я очень люблю Мишаню Кержакова. Ну, тут он сам понимает, что его ошибка.
Но в его защиту чуть скажу: защитник отдал ему очень плохой пас. Можно было попробовать сразу вынести мяч, но он понадеялся, что выкрутится. Часть вины должен взять на себя Алип, так как передача была плохая. А у ЦСКА в воротах был Акинфеев. Если бы не он, то «Зенит» додавил бы московскую команду.
Марио Фернандес с прессом болельщиков справился. Ему было тяжело, но он проделал хорошую работу», – сказал бывший игрок «Зенита».
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Бред полный
Керж мог вынести или гораздо шустрее перевести на правый фланг, где Караваев(?) стоял один без давления
Просто наши киперы не привыкли к подкатам, поскольку темп в РПЛ намного более размеренный, а прессинг напы обозначают лишь формально/номинально
Семак чувствует себя Клоппом или Гвардиолой в РПЛ (те также заставляют играть вратарей и кстати также пропускают иногда)