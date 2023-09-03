Радимов о пропущенном голе «Зенита»: «Кержаков сам понимает, что ошибся, но часть вины на Алипе – очень плохой пас. Додавили бы ЦСКА, если бы не Акинфеев»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев Михаил Кержаков Владислав Радимов премьер-лига Россия Антон Заболотный Марио Фернандес Матч ТВ Нуралы Алип Футбол

Владислав Радимов прокомментировал пропущенный гол «Зенита» в игре с ЦСКА.

В 7-м туре Мир РПЛ «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью (1:1). Счет на 4-й минуте матча открыл Антон Заболотный после того, как защитник «Зенита» Нуралы Алип отдал пас в створ ворот Михаилу Кержакову и голкипер неудачно обработал мяч.

«Я очень люблю Мишаню Кержакова. Ну, тут он сам понимает, что его ошибка.

Но в его защиту чуть скажу: защитник отдал ему очень плохой пас. Можно было попробовать сразу вынести мяч, но он понадеялся, что выкрутится. Часть вины должен взять на себя Алип, так как передача была плохая. А у ЦСКА в воротах был Акинфеев. Если бы не он, то «Зенит» додавил бы московскую команду.

Марио Фернандес с прессом болельщиков справился. Ему было тяжело, но он проделал хорошую работу», – сказал бывший игрок «Зенита».

Жуть какой привоз «Зенита»! Заболотный забил в подкате из вратарской – из-под ног Кержакова

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21 комментарий

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Артём Амирджанян
Ответ Петр Васильев
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Игорь реально нас тащит, и аббревиатура ЦСКА не склоняется
+29
-4
+25
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fil_spb
Пас в створ это всегда идея не из лучших, но в целом по эпизоду вина Алипа минимальна. Пас был несильный, мяч не скакал. В общем, никаких глобальных сложностей для Кержа не было. Тут ключевая вина именно на Керже, когда он вместо тог чтобы просто пнуть мяч куда подальше, начал семенить на месте, подбирая ногу. Бывает, увы.
+14
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Baobabb forever
Ответ analogia
Как много «бы», это же самое бесполезное сослагательное наклонение. К чему обсуждать то, что не произошло или могло бы произойти ? Что это изменит ? Матч прошел, и все эти «бы» уже остались в прошлом. Почему никто не обсуждает, что было «бы» с футбольным клубом зенит, если «бы» его не спонсировал Газпром ? 🤦🏻‍♂️
А Спартак- Лукойл, а ДМ - ВТБ , а Локо - РЖД и так далее.
Бред полный
+10
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allex901
Ответ analogia
Как много «бы», это же самое бесполезное сослагательное наклонение. К чему обсуждать то, что не произошло или могло бы произойти ? Что это изменит ? Матч прошел, и все эти «бы» уже остались в прошлом. Почему никто не обсуждает, что было «бы» с футбольным клубом зенит, если «бы» его не спонсировал Газпром ? 🤦🏻‍♂️
да вы достали уже с этой темой.
+6
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Виктор
Ответ allex901
Да ладно... ну нельзя такой пас выкатывать... вдоль лицевой на ближнюю штангу и тут прессингуют. Ага попробуй отбей вратарю... Всё просто, надо было Алипу выносить абы куда и всё. А парнишка вроде бы неплохой.
Кержакову вообще противопоказаны розыгрыши мяча.
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ЗЕНИТ65
Смотрим внимательно. Не было паса в створ ворот. В створ Миша сам мяч затащил. За его розыгрыши мяча, он давно должен был плотно сесть на лавку.
+4
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allex901
Ответ Артём Амирджанян
Игорь реально нас тащит, и аббревиатура ЦСКА не склоняется
Да, Акинфей - супер. Тут уж ничего не скажешь. Браво.
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Саша
Ответ Baobabb forever
А Спартак- Лукойл, а ДМ - ВТБ , а Локо - РЖД и так далее. Бред полный
им нравилось когда зенит играл без хороших легов да и то наказывал регулярно своими месными .
+2
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Александр Никифоров
Ответ fil_spb
Пас в створ это всегда идея не из лучших, но в целом по эпизоду вина Алипа минимальна. Пас был несильный, мяч не скакал. В общем, никаких глобальных сложностей для Кержа не было. Тут ключевая вина именно на Керже, когда он вместо тог чтобы просто пнуть мяч куда подальше, начал семенить на месте, подбирая ногу. Бывает, увы.
Всё правильно пишешь! вратарь мог выбить в аут.
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King_X
Не сказал бы, что пас Алипа так уж плох
Керж мог вынести или гораздо шустрее перевести на правый фланг, где Караваев(?) стоял один без давления
Просто наши киперы не привыкли к подкатам, поскольку темп в РПЛ намного более размеренный, а прессинг напы обозначают лишь формально/номинально
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analogia
Как много «бы», это же самое бесполезное сослагательное наклонение. К чему обсуждать то, что не произошло или могло бы произойти ? Что это изменит ? Матч прошел, и все эти «бы» уже остались в прошлом. Почему никто не обсуждает, что было «бы» с футбольным клубом зенит, если «бы» его не спонсировал Газпром ? 🤦🏻‍♂️
+8
-8
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Иван Петров
Кержаков - мешок, и это не изменится никогда.
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zenitka
На угловой или в аут нужно было выбивать,когда на тебя несется нападающий и он уже рядом
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Exciter
Ответ allex901
Да, Акинфей - супер. Тут уж ничего не скажешь. Браво.
Легенда, бро!
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lovkac
Ответ ЗЕНИТ65
Смотрим внимательно. Не было паса в створ ворот. В створ Миша сам мяч затащил. За его розыгрыши мяча, он давно должен был плотно сесть на лавку.
Розыгрыши не его, а Семака и штаба. После гола было еще несколько похожих розыгрышей. Обычная ошибка, которая может случиться всегда и со всеми.
Семак чувствует себя Клоппом или Гвардиолой в РПЛ (те также заставляют играть вратарей и кстати также пропускают иногда)
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