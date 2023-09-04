Матвей Сафонов: «Цели уехать в Европу у меня нет. Будет хорошее предложение – рассмотрим»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов Спорт-Экспресс Футбол

Матвей Сафонов заявил, что у него нет цели уехать в Европу.

«Цели уехать в Европу у меня нет. Нужно смотреть по факту. Если есть хорошее предложение, которое будет устраивать и меня, и клуб, то естественно, будем рассматривать его», – сказал вратарь «Краснодара».

Сафонов выступает за «Краснодар» с 2017 года. 24-летний голкипер дебютировал за сборную России в 2021 году.

В этом сезоне Сафонов не пропустил в 5 из 7 матчей «Краснодара» в Мир РПЛ. Его полную статистику можно найти здесь.

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53 комментария

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gangstarr
Ответ xyg2rdwzx4
А в конце карьеры будешь как Тоттенхем )
Условный кубок Франции на пенсии не так полезен, как лишние 5-10 миллионов евро на банковском счете )
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Антон Фалафель
Трезво оценивает свои возможности.
+19
-4
+15
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Aibek Mak
Ну справедливости ради он наверное понимает что там он вряд ли будет на такой зарплате и нужен ли он там кому нибудь еще большой вопрос. Так что трезво оценивает свои возможности
+15
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+12
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Александр Жердин
Ответ Ызяя
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В Европе играют дети и внуки рабов и каннибалов. И что?
+12
-3
+9
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Алексей Полиенков
Вот это правильная позиция. Цель должна быть играть, и играть хорошо. А не во чтобы то ни стало за бугор свалить. Не понимаю людей, которые хотят чтобы лучшие наши игроки уезжали и лига деградировала.
+25
-18
+7
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Ярик01
"Нас и здесь неплохо кормят" (с)
+8
-3
+5
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Никита Алексеев
Арбузы по 15 рублей в Краснодаре, сказка, можно из них дом построить в Краснодаре, чего не сделать в Европе
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kinza
Да и играю я не ради трофеев)
+7
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Gustav Forsberg
Ответ Ызяя
Комментарий скрыт
профессиональный карьерный рост, еврокубки, возможная известность (слава)
+8
-4
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Уся Ваткин
Цель - Саудовская Аравия
+4
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Антимосковский
Ответ Сергей Посохов
Трезво оценивает что этому паспортисту никто столько денег не отсыпет, за то что лавку будет полировать, ну а в какой нибудь середняк или аутсайдера из топ 5 лиг он не пойдет. Эго не позволит
а что делать в аутсайдере вратарю? наслаждаться авоськами за меньшие деньги?
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Причёска Бэйла
Ответ Алексей Полиенков
Вот это правильная позиция. Цель должна быть играть, и играть хорошо. А не во чтобы то ни стало за бугор свалить. Не понимаю людей, которые хотят чтобы лучшие наши игроки уезжали и лига деградировала.
Лешка Миранчук уже съездил, покорил Европу. Не все футболисты хотят туда. Нашим лишь бы повод поныть, что никто не уезжает. Сафонов сидит в Краснодаре, борется за чемпионство, живет в родной среде. Зачем ему уезжать в Европу на меньшую зп и непонятно какие перспективы? Кто хочет пусть едет.
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xyg2rdwzx4
А в конце карьеры будешь как Тоттенхем )
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lovkac
Ответ Причёска Бэйла
Лешка Миранчук уже съездил, покорил Европу. Не все футболисты хотят туда. Нашим лишь бы повод поныть, что никто не уезжает. Сафонов сидит в Краснодаре, борется за чемпионство, живет в родной среде. Зачем ему уезжать в Европу на меньшую зп и непонятно какие перспективы? Кто хочет пусть едет.
Зачем?
Например амбиции. Играть с лучшими, становиться лучше, выиграть что то, а не играть в команде с короткими штанишками. Краснодар борющийся за чемпионство, это что то на уровне трехтурового чемпиона
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thesuperdrum
Таити, Таити… Не были мы ни в каком Таити! Нас и здесь неплохо кормят…
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lovkac
Ответ Andrey Bokov
а команда Кузяева за что будет бороться?) Миранчук много выиграл?))
Раз уж пошли такие дешевые сравнения, то давайте разберемся.
Кузяев только перешел в команду, 2 гола в 4 матчах, хорошая пресса внутри Франции, если через год он перейдет в условный Лион/Марсель или команду уровня ЛЕ/ЛЧ это можно считать тем что он борется?
Миранчук сам молодец что перешел в крайне специфическую команду, к очень своеобразному тренеру и теперь заложник контракта.
По вашей логике нужно уходить в чемпионат Белорусии и быть там вообще главной звездой?
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Алексей Ненахов
Ответ Алексей Полиенков
Вот это правильная позиция. Цель должна быть играть, и играть хорошо. А не во чтобы то ни стало за бугор свалить. Не понимаю людей, которые хотят чтобы лучшие наши игроки уезжали и лига деградировала.
Она и так деградирует, игроки варятся в этом болоте и не могут прогрессировать
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Ызяя
Ответ Стюардесс по имени Жанн
где ты был в Европе ?
Не был только в Португалии и за проливом, а что ?
Если можешь - перечисляй, если нечего сказать не строй из себя загадочного умника.
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wadwill13
а хорошее предложение это какое? перчатки вратарские в мю и номер 1 на футболке и чтобы зп минимум не упала от российской и агент получил миллионы за переход? я думаю это основной список требований при отсутствии любого из пункта- игрок не едет ( есть исключения на то они и исключения) остальное обсуждаемо)))
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arspurs9
Ответ Алексей Полиенков
Вот это правильная позиция. Цель должна быть играть, и играть хорошо. А не во чтобы то ни стало за бугор свалить. Не понимаю людей, которые хотят чтобы лучшие наши игроки уезжали и лига деградировала.
Это не так работает
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Нурбол Жумаскалиев
в 24 года уже прошаренный. он сейчас только подмигнет спартаку или зентиту, и ему тупо удвоят ЗП из-за паспорта. во франции то играть придется
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Andrey Bokov
Ответ lovkac
Зачем? Например амбиции. Играть с лучшими, становиться лучше, выиграть что то, а не играть в команде с короткими штанишками. Краснодар борющийся за чемпионство, это что то на уровне трехтурового чемпиона
а команда Кузяева за что будет бороться?)
Миранчук много выиграл?))
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Olimjon Nazarov
Ответ Алексей Полиенков
Вот это правильная позиция. Цель должна быть играть, и играть хорошо. А не во чтобы то ни стало за бугор свалить. Не понимаю людей, которые хотят чтобы лучшие наши игроки уезжали и лига деградировала.
Когда они уезжают в Европу, они осваивают новый опыт и в будущем передают им молодым поколением.Так намного быстрее могут развиваться
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Andrey Bokov
Ответ lovkac
Если бы Зенит играл в ЛЧ, то я бы с Вами согласился на все 100. Но сейчас вариться в собственном соку уже состоявшемуся игроку - это значит стагнировать, а затем деградировать.
ну так эти то двое тоже там не играют. если бы наши уходили в клубы играющие в ЕК, то ладно, вопросов бы было меньше у меня. тоже не дурак, понимаю, что ЕК лучше чем их отсутствие. Но они играют за клубы, которые не играют и не будут играть в ЕК. Не, можно конечно матч против Интера и Милана рассматривать как альтернативу ЕК, но это все равно не одно и тоже
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Ызяя
Ответ Алексей Полиенков
Вот это правильная позиция. Цель должна быть играть, и играть хорошо. А не во чтобы то ни стало за бугор свалить. Не понимаю людей, которые хотят чтобы лучшие наши игроки уезжали и лига деградировала.
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