Матвей Сафонов: «Цели уехать в Европу у меня нет. Будет хорошее предложение – рассмотрим»

Матвей Сафонов заявил, что у него нет цели уехать в Европу.

«Цели уехать в Европу у меня нет. Нужно смотреть по факту. Если есть хорошее предложение, которое будет устраивать и меня, и клуб, то естественно, будем рассматривать его», – сказал вратарь «Краснодара».

Сафонов выступает за «Краснодар» с 2017 года. 24-летний голкипер дебютировал за сборную России в 2021 году.

В этом сезоне не пропустил в 5 из 7 матчей « » в Мир . Его полную статистику можно найти здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку