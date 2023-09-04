Матвей Сафонов: «Цели уехать в Европу у меня нет. Будет хорошее предложение – рассмотрим»
Матвей Сафонов заявил, что у него нет цели уехать в Европу.
«Цели уехать в Европу у меня нет. Нужно смотреть по факту. Если есть хорошее предложение, которое будет устраивать и меня, и клуб, то естественно, будем рассматривать его», – сказал вратарь «Краснодара».
Сафонов выступает за «Краснодар» с 2017 года. 24-летний голкипер дебютировал за сборную России в 2021 году.
В этом сезоне Сафонов не пропустил в 5 из 7 матчей «Краснодара» в Мир РПЛ. Его полную статистику можно найти здесь.
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Например амбиции. Играть с лучшими, становиться лучше, выиграть что то, а не играть в команде с короткими штанишками. Краснодар борющийся за чемпионство, это что то на уровне трехтурового чемпиона
Кузяев только перешел в команду, 2 гола в 4 матчах, хорошая пресса внутри Франции, если через год он перейдет в условный Лион/Марсель или команду уровня ЛЕ/ЛЧ это можно считать тем что он борется?
Миранчук сам молодец что перешел в крайне специфическую команду, к очень своеобразному тренеру и теперь заложник контракта.
По вашей логике нужно уходить в чемпионат Белорусии и быть там вообще главной звездой?
Если можешь - перечисляй, если нечего сказать не строй из себя загадочного умника.
Миранчук много выиграл?))