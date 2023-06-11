Виталий Кафанов: «Сафонов – самый большой талант, с которым мне довелось работать. Матвей способен заиграть в топовом европейском клубе»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Виталий Кафанов Краснодар Матвей Сафонов Спорт-Экспресс Футбол

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру Матвея Сафонова.

– Вопрос про Матвея Сафонова. Что происходит с ним в конце сезона? В чем природа его неуверенности и ошибок? В последнем туре против «Ахмата» он вернулся в ворота, но зачем-то затеял обводку у своей штрафной, потерял мяч, и грозненцы забили.

– Уже как-то говорил и готов повторить. Из всех вратарей, с которыми мне довелось поработать за 20 лет, Матвей – самый талантливый. Другое дело, на сколько процентов он сможет реализовать свой потенциал? Тут уже очень многое зависит от него самого.

Причину ошибок мне сейчас назвать сложно. Знаю только, что ошибаются все. Этот сезон мало кто смог провести очень ровно. Пожалуй, только Игорь Акинфеев, которого и признали лучшим вратарем чемпионата.

Игорь вновь подтвердил свой высокий уровень. Армеец способен держать высокую планку на длинной дистанции, без серьезных сбоев. Причем речь даже идет не об одном чемпионате, а о нескольких.

У Матвея так ровно пройти дистанцию пока не получается. Для того чтобы знать все нюансы, надо находиться внутри «Краснодара».

– Не наблюдаем ли мы сейчас начало заката карьеры Сафонова?

– Нет. Об этом вообще речи не идет! По-прежнему считаю его очень сильным голкипером. У него в этом сезоне было много ярких матчей, но все вспоминают ошибки. Что ж, такова доля голкипера.

– А вы не считаете, что Сафонову уже стоит сменить команду, обстановку и, возможно, даже уехать в европейский чемпионат?

– Уже как-то говорил, что Матвей способен заиграть в топовом европейском клубе. В какой-то момент, думаю, он перерос РПЛ, и, возможно, ему следовало уехать в Европу, бросить себе новый вызов. Но раз он остался в «Краснодаре», значит, сам считает, что ему рано уезжать. Хотя, думаю, интерес к нему есть.

– Думаете, что даже сейчас, после неоднозначного сезона в РПЛ, Сафонов способен уехать и заиграть в Европе?

– Да. Но вряд ли получится приехать в европейский клуб и сразу заиграть. Потребуется время на адаптацию. Там все-таки уровень мастерства повыше, да и на тренировках все делают быстрее, – сказал Кафанов.

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14 комментариев

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ivanfedorov8888
Сколько вратарей в мире получают 2 млн евро в год? Человек 10? И среди них наш гениальный мотя 😂😂😂 зачем ему европейский чемпионат, если можно здесь на первенстве водокачки столько получать не напрягаясь
+12
-2
+10
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Dr_horrible
"Сафонов перерос РПЛ"
Смешно
Перерос РПЛ - Малком, Промес, Головин и ещё десяток соответствует уровню
А Сафонов во времена Диканя в Краснодаре сидел бы на скамейке дублером
+5
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+5
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nobrainnopain
Судя по причесону, его кумир Кариус. Так что все закономерно
+3
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Кино Музыка
Пошел по пути Бартеза)
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Спартак Уокер
Судя по ошибкам Матвея то нет
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Dinamik1
Сколько таких было.Пару игр сыграют а потом сдуваются.
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Football Forever
В действиях Матвея много суеты, он, конечно, талант, но эта суетливость, как по мне, передаётся обороне. В этом плане Акинфеев топ, спокоен как лев.
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Джиза
Надо запретить употреблять слово талант в отношении наших футболеров. Этим всегда объясняется посредственность дорогого и пафосного игрока. Кокорин, Панченко, Ананидзе, Давыдов - первые из тех, кто пришел в голову. У всех какой-то мифический
талант.
При этом ничего не слышал про талант Кержакова, Аршавина, Акинфеева, Павлюченко. Те просто играли и были топами, а все эти таланты вспоминаются только в Разговоре по пятницам.
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Prise
Ой да ну его, Письякова везде протаскивал, конечно Сафонов на его фоне талантище)
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igor.igorev
Ответ ivanfedorov8888
Сколько вратарей в мире получают 2 млн евро в год? Человек 10? И среди них наш гениальный мотя 😂😂😂 зачем ему европейский чемпионат, если можно здесь на первенстве водокачки столько получать не напрягаясь
Сафонову до Акинфеева как пешком до Луны. Вратарь хороший, но не звезда даже в РПЛ.
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