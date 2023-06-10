Акинфеев о Сафонове: «У меня никогда не было ни с кем дуэлей. Их делают журналисты. Поле все расставит на свои места»

Игорь Акинфеев высказался о предстоящем финале Фонбет Кубка России.

ЦСКА встретится с « » в решающем матче. Игра состоится завтра, 11 июня.

– Что для вас значит завтрашний финал? Насколько это значимая игра?

– Для меня это суперфинал. Мы рады, что попали сюда. Новая сетка турнира сложная, мы сыграли 12 матчей, чтобы попасть в «Лужники». Для меня это долгожданный финал. Для каждого нашего игрока, болельщика главная задача – участвовать в больших матчах. Все решает зеленое поле и цифры на табло. Мы приложим все силы, чтобы все кончилось хорошо в этом матче.

– В последний раз ЦСКА был в финале Кубка в 2013 году. Помните что-то?

– Жарко было в Грозном, удаление Понтуса [Вернблума], звездный состав «Анжи». Все смешалось. Сейчас нет смысла думать о том финале. Завтра у нас другой матч, новый финал. Надеюсь, что наша молодежь проникнется антуражем матча.

– Мы всегда ищем дуэли. Насколько вам важно выиграть дуэль с вратарем «Краснодара» ?

– У меня никогда не было ни с кем дуэлей. Сколько их у меня было... Их делаете вы – журналисты. Я никогда не говорю о своих коллегах. Поле все расставит на свои места.

– Будете рассказывать молодым игрокам об опыте финалов?

– Работу проводит психолог. Это финал. Кто еще должен настраивать, если не сам игрок? Тренер может говорить все, что угодно.

– Есть ли у вас любимая песня Басты (артист будет выступать перед началом матча – прим.)?

– Если будет хороший результат, то завтра скажем, какая любимая песня, – сказал вратарь .