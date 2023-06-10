Акинфеев о Сафонове: «У меня никогда не было ни с кем дуэлей. Их делают журналисты. Поле все расставит на свои места»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Матвей Сафонов Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Акинфеев высказался о предстоящем финале Фонбет Кубка России.

ЦСКА встретится с «Краснодаром» в решающем матче. Игра состоится завтра, 11 июня. 

– Что для вас значит завтрашний финал? Насколько это значимая игра?

– Для меня это суперфинал. Мы рады, что попали сюда. Новая сетка турнира сложная, мы сыграли 12 матчей, чтобы попасть в «Лужники». Для меня это долгожданный финал. Для каждого нашего игрока, болельщика главная задача – участвовать в больших матчах. Все решает зеленое поле и цифры на табло. Мы приложим все силы, чтобы все кончилось хорошо в этом матче.

– В последний раз ЦСКА был в финале Кубка в 2013 году. Помните что-то?

– Жарко было в Грозном, удаление Понтуса [Вернблума], звездный состав «Анжи». Все смешалось. Сейчас нет смысла думать о том финале. Завтра у нас другой матч, новый финал. Надеюсь, что наша молодежь проникнется антуражем матча.

– Мы всегда ищем дуэли. Насколько вам важно выиграть дуэль с вратарем «Краснодара» Сафоновым?

– У меня никогда не было ни с кем дуэлей. Сколько их у меня было... Их делаете вы – журналисты. Я никогда не говорю о своих коллегах. Поле все расставит на свои места.

– Будете рассказывать молодым игрокам об опыте финалов?

– Работу проводит психолог. Это финал. Кто еще должен настраивать, если не сам игрок? Тренер может говорить все, что угодно.

– Есть ли у вас любимая песня Басты (артист будет выступать перед началом матча – прим.)?

– Если будет хороший результат, то завтра скажем, какая любимая песня, – сказал вратарь ЦСКА.

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13 комментариев

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Ебздрогыч
Игорю двадцать лет пытаются конкурентов найти, наследников. Наследники приходят, косячат, уходят, а Игорь все играет...
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Streetbor
Игорь кремень. Как журналисты не пытались вывести его на эмоции, а ему все не почём)
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притвиц
Вот образец, как нужно разговаривать с журналистами, ничего лишнего, без всяких эмоций, мол мячик круглый ,поле зеленое, игра все покажет.
А насчет дуэли , ну какая там дуэль мастера с учеником.
+15
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pedsurgeon
Да кто-нибудь может наконец уже объяснит, с какой стати Сафонова уже не первый год двигают в качестве наследника/прямого конкурента Акинфеева? Сафонов за эти несколько лет уже давно показал, кто он и что он из себя представляет на дистанции
+4
0
+4
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Aleksandr Danilov
Ответ pedsurgeon
Да кто-нибудь может наконец уже объяснит, с какой стати Сафонова уже не первый год двигают в качестве наследника/прямого конкурента Акинфеева? Сафонов за эти несколько лет уже давно показал, кто он и что он из себя представляет на дистанции
Человек который к 24ем годам в лучшем случае заберёт 1 титул в карьере. У Игоря к 19 лет уже было больше. Какая вообще дуэль? Это как сравнивать Головина и Пиняева
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Спонсор из Скандинавии
Игорю спасибо за то что не разводит грязь и скандал в отношении коллег. Поэтому и читать это скучно))
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xyg2rdwzx4
Одна из главных ошибок Галицкого, отпустил бы в Зенит за те же 10 лямов что за Сперцяна дают, а не ломить 30 непонятно за что. На подмене Агкацев норм бы стоял. А там глядишь еще бы кто вырос из вратарей.
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Иван Колгашкин
Для Сафонова это не предел мечтаний, завтра ещë к своим рекордам трëшку добавит от ЦСКА))))
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.ru
боюсь Матвей сейчас на дуэлянта тянет только внешне...
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