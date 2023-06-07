Орлов о Сафонове: «Приостановился в развитии. Надломился психологически, возможно. Раньше говорили, что у Акинфеева появился наследник»
Геннадий Орлов высказался о спаде в игре вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
«С Сафоновым что-то происходит. Помните, раньше некоторые специалисты говорили, что у Акинфеева появился наследник. Время показало, что это не так. Во всяком случае пока.
Голкипер «Краснодара» приостановился в развитии. В конце чемпионата уже в двух играх место в воротах «быков» занимал молодой Агкацев.
Сафонов, возможно, как-то надломился психологически. Потерял уверенность», – сказал комментатор.
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После этого у него как раз началась «яма» в игре.
Лодыгин, Максименко, Сафонов…