Орлов о Сафонове: «Приостановился в развитии. Надломился психологически, возможно. Раньше говорили, что у Акинфеева появился наследник»

Геннадий Орлов высказался о спаде в игре вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«С Сафоновым что-то происходит. Помните, раньше некоторые специалисты говорили, что у появился наследник. Время показало, что это не так. Во всяком случае пока.

Голкипер « » приостановился в развитии. В конце чемпионата уже в двух играх место в воротах «быков» занимал молодой .

Сафонов, возможно, как-то надломился психологически. Потерял уверенность», – сказал комментатор.

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