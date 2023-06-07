Орлов о Сафонове: «Приостановился в развитии. Надломился психологически, возможно. Раньше говорили, что у Акинфеева появился наследник»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Геннадий Орлов Краснодар Матвей Сафонов Спорт-Экспресс Станислав Агкацев Футбол

Геннадий Орлов высказался о спаде в игре вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«С Сафоновым что-то происходит. Помните, раньше некоторые специалисты говорили, что у Акинфеева появился наследник. Время показало, что это не так. Во всяком случае пока.

Голкипер «Краснодара» приостановился в развитии. В конце чемпионата уже в двух играх место в воротах «быков» занимал молодой Агкацев.

Сафонов, возможно, как-то надломился психологически. Потерял уверенность», – сказал комментатор.

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23 комментария

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Кирилл
Ответ jqzn88xn6n
Думаю, что не надо топтать сейчас Мотю. Как разберётся с остальным и там посмотрим.
Матвей сам себя закопал со своими семейными скандалами, которые стали достоянием общественности.
После этого у него как раз началась «яма» в игре.
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T622222
Какая психология просто он ниже классом и по сути средний вратарь для нашей лиги! Со стабильностью Игоря вообще тяжело найти конкурентов в РПЛ их нет
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Кирилл
Ответ unnamed01
Я Сафонова не оправдываю , но кто у Игоря в защите играл ?) защита сборной , какая никакая . У Сафонова работы в два раза больше чем у Игоря в то время . Акинфеев безусловно сильней , я с этим не спорю
Мне вот что забавно в отношение игры Акинфеева: как говорят о высоком стабильном уровне игры Игоря - так «а какая защита у него была - защита сборной», как говорят про антирекорд в ЛЧ с той же самой защитой - так конкретно его поливают чем только можно и шутят над этим ничего не говоря про защиту.
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Pok_Toholo
Ответ jqzn88xn6n
Думаю, что не надо топтать сейчас Мотю. Как разберётся с остальным и там посмотрим.
Зачем топтать Мотю сейчас, его и так почти не стало
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unnamed01
Ответ T622222
Какая психология просто он ниже классом и по сути средний вратарь для нашей лиги! Со стабильностью Игоря вообще тяжело найти конкурентов в РПЛ их нет
Я Сафонова не оправдываю , но кто у Игоря в защите играл ?) защита сборной , какая никакая . У Сафонова работы в два раза больше чем у Игоря в то время . Акинфеев безусловно сильней , я с этим не спорю
+7
-3
+4
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Олег Цырулёв
Сафонова очень сильно переоценили и слишком высоко вознесли. По сути вратарь средний, но с огромными понтами. Ему ещё пахать и пахать до хорошего уровня
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jqzn88xn6n
Думаю, что не надо топтать сейчас Мотю. Как разберётся с остальным и там посмотрим.
+5
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Спартак Уокер
У Акинфеева нет и не будет наследников это пора признать
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Hong Kil
Ну второй вратарь Краснодара выглядел намного увереннее этого Сафона со слабенькими ручками.
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Доктор Верховцев
Он не уверенность потерял, он пофигизм приобрёл.
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Tarnung
На данный момент у Сафонова очень насыщенная околофутбольная жизнь и это явно ему очень сильно мешает как футболисту
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Balt
Нефиг женится рано и наживать проблем в случае неудачного развития событий как у него. Для мужчины это всегда болезненно. Ну и во вторых, всё таки уровень мастерства по-ниже чем у Игоряна. Характер у Игоряна по-крепче будет.
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Алексей Ненахов
Ответ Кирилл
Матвей сам себя закопал со своими семейными скандалами, которые стали достоянием общественности. После этого у него как раз началась «яма» в игре.
Молодой парень он , я думаю мало кто в 24 года может серьезно относиться к семье ,нужно сейчас ему разобраться в себе и начать пахать на тренировках , иначе останешься лишь « перспективным»
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Алексей Ненахов
Косячит Матвей ,очень много глупых голов после потрясающихся сейвов
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olander
«Наследники Акинфеева: где они сейчас?» ©️
Лодыгин, Максименко, Сафонов…
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A und b
Ответ unnamed01
Я Сафонова не оправдываю , но кто у Игоря в защите играл ?) защита сборной , какая никакая . У Сафонова работы в два раза больше чем у Игоря в то время . Акинфеев безусловно сильней , я с этим не спорю
Хорошо...какая сейчас защита у Игоря? Косяк на косяке, а в прошлых сезонах вообще дырявая была но ЦСКА кроме Зенита всегда на втором месте по пропущенным, а Мотя косячит чаще всего сам
+1
-1
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Abriel
Ответ T622222
Какая психология просто он ниже классом и по сути средний вратарь для нашей лиги! Со стабильностью Игоря вообще тяжело найти конкурентов в РПЛ их нет
наш Славка был очень даже.
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Abriel
Ответ A und b
Хорошо...какая сейчас защита у Игоря? Косяк на косяке, а в прошлых сезонах вообще дырявая была но ЦСКА кроме Зенита всегда на втором месте по пропущенным, а Мотя косячит чаще всего сам
что в последнем матче и видели.
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wep.
Ответ Eugene88
Так рекорд обновлялся часто благодаря самому игоряну. Чего только стоит заброшенный им себе в ворота мяч после прострела шюрле, поэтому и угарали над этим. Тоже защита виновата?
Угорать можно над Сафоновым, Селиховым, Максименко, им до Игоря как до луны, и никогда столько титулов не получить
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Vitto
Ответ Спартак Уокер
У Акинфеева нет и не будет наследников это пора признать
У него есть дети, в том числе и сын, может он и побьет вечный рекорд ЛЧ.
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gleb_k
Ответ Злобный Конь
М. Кержаков. В. Малафеев. А. Шунин. В. Габулов. Б. Крицюк. Гильерме. Ю. Лодыгин. Тепрь вот некто М. Сафонов.
Малафеев был вполне крут.
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