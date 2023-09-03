Ивич о 2:0 со «Спартаком»: «Краснодар» мог забить минимум еще один гол. Мы контролировали игру»

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Футбол

Владимир Ивич считает, что «Краснодар» мог забить «Спартаку» больше двух голов.

Вчера южане дома обыграли «Спартак» (2:0) в матче 7-го тура Мир РПЛ.

«Мы были командой, которая контролировала ход игры, особенно в первом тайме. Соперники же делали то, что делали, после контратак и каких-то быстрых переходов. Но у нас было два-три отличных момента, мы забили гол.

Мы ожидали, что второй тайм «Спартак» начнет сильно. Они постарались оказать давление, попытались отыграться. У них было попадание в перекладину и множество кроссов с флангов. У «Спартака» хватает качественных игроков для создания преимущества в игре один на один. У них хорошие удары, хорошие подачи, мощные игроки впереди, поэтому мы ожидали много длинных передач.

Но я считаю, что мы очень хорошо отреагировали. Забили еще один мяч и могли забить, наверное, еще один, как минимум.

Я очень горжусь своими игроками. Они начали учиться, как выигрывать большие матчи и что следует делать в трудные моменты, когда у нас есть нужный результат», – сказал главный тренер «Краснодара».

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28 комментариев

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Bartez1986
Все по делу сказал
+14
0
+14
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Иван Ёрш
Ответ Иван Иванов
Так и мы Краснодар пожалели, если что
чем вы пожалели?один раз в перекладину попали?
+6
0
+6
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Ujin36
С такой защитой, как у нас, можно было и ещё забивать. Краснодар просто пожалел нас
+3
-1
+2
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Николай Дергачев
Ответ Иван Иванов
А Спартак мог забить минимум три. Ну и... Поблагодарите в первую очередь Денисова за вашу победу
да ты не переживай, в следующем туре ещё победную серию из одного матча сделаете и опять о чемпионство будете говорить)
+4
-2
+2
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Игорь Иванов
Ивич контролировал Абаскаля, вместе с Спартаком. Всё было ясно, ещё до игры.
+1
0
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Иван Иванов
Ответ Николай Дергачев
да ты не переживай, в следующем туре ещё победную серию из одного матча сделаете и опять о чемпионство будете говорить)
Да по ходу ты больше об этом переживаешь
+1
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Artie Bukko
Ответ Иван Иванов
А Спартак мог забить минимум три. Ну и... Поблагодарите в первую очередь Денисова за вашу победу
При чём тут Денисов? Первый гол подарил Дуарте, Кордоба был под его опекой. Второй гол пас конечно не очень удачный получился, но если бы Селихов прочитал ситуацию и нормально открылся, мог бы первым касанием мяч возвращать в нашу атаку. В моменте с обрезом Умярова вообще никаких вопросов к Денисову, абсолютно нормальный пас отдал, а Умяров проворонил ситуацию.
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Artie Bukko
Ответ Иван Иванов
Но не через такой пас, где угроза собственным воротам
🤦
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DenisO
Ответ Иван Иванов
А Спартак мог забить минимум три. Ну и... Поблагодарите в первую очередь Денисова за вашу победу
Кто мог, тот забил
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Иван Иванов
Ответ Artie Bukko
Вы внимательно читаете? Это не рекомендация, это тренерская установка, выходить из обороны через пас, мы так играем второй год. И какие ещё варианты то были, кроме аута и паса вратарю))? Расскажите нам, жду ваш огромный список "вала вариантов"
Но не через такой пас, где угроза собственным воротам
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Artie Bukko
Ответ Иван Иванов
Где такие рекомендации, чтоб отдавать пас в борьбу своему вратарю... Да лучше уж выбить куда попало. Тем более вариантов у Денисова было валом. Не только в аут выбивать. Что ж ты такой упористый
Вы внимательно читаете? Это не рекомендация, это тренерская установка, выходить из обороны через пас, мы так играем второй год. И какие ещё варианты то были, кроме аута и паса вратарю))? Расскажите нам, жду ваш огромный список "вала вариантов"
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Иван Иванов
Ответ Artie Bukko
И сколько же было вариантов у Денисова)? А было их два – трусливо выносить в аут либо выполнять установку тренера и стараться выходить из обороны через пас. Решение правильное, пас не очень, но при правильном открывании Селихова пас бы прошел, никакой борьбы бы не было, а Селихов мог первым касанием начать уже нашу контратаку. А худшими на поле по оценкам whoscored вчера были Селихов, Дуарте, Умяров и Промес, только после них с оценкой 6.2 идут Рябчук и Денисов, у Селихова самая низкая оценка – 5.3
Где такие рекомендации, чтоб отдавать пас в борьбу своему вратарю... Да лучше уж выбить куда попало. Тем более вариантов у Денисова было валом. Не только в аут выбивать. Что ж ты такой упористый
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Artie Bukko
Ответ Иван Иванов
Зачем твой Денисов вообще пас отдавал Селихову. Было столько вариантов, а он выбрал худший из худших. В свою штрафную, в борьбу. Так что это тебе нужно включить мозги. Денисов был вчера худшим (или одним из) в матче
И сколько же было вариантов у Денисова)? А было их два – трусливо выносить в аут либо выполнять установку тренера и стараться выходить из обороны через пас. Решение правильное, пас не очень, но при правильном открывании Селихова пас бы прошел, никакой борьбы бы не было, а Селихов мог первым касанием начать уже нашу контратаку. А худшими на поле по оценкам whoscored вчера были Селихов, Дуарте, Умяров и Промес, только после них с оценкой 6.2 идут Рябчук и Денисов, у Селихова самая низкая оценка – 5.3
0
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Иван Иванов
Ответ Artie Bukko
при чем тут поклонник Денисова, я расписал всё по полочкам, включайте голову
Зачем твой Денисов вообще пас отдавал Селихову. Было столько вариантов, а он выбрал худший из худших. В свою штрафную, в борьбу. Так что это тебе нужно включить мозги. Денисов был вчера худшим (или одним из) в матче
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Artie Bukko
Ответ Иван Иванов
Ты видать поклонник Денисова. Из-за Денисова и в первом тайме чуть гол не забили. А в эпизоде с пенальти именно Денисов виноват в первую очередь
при чем тут поклонник Денисова, я расписал всё по полочкам, включайте голову
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Иван Иванов
Ответ Artie Bukko
При чём тут Денисов? Первый гол подарил Дуарте, Кордоба был под его опекой. Второй гол пас конечно не очень удачный получился, но если бы Селихов прочитал ситуацию и нормально открылся, мог бы первым касанием мяч возвращать в нашу атаку. В моменте с обрезом Умярова вообще никаких вопросов к Денисову, абсолютно нормальный пас отдал, а Умяров проворонил ситуацию.
Ты видать поклонник Денисова. Из-за Денисова и в первом тайме чуть гол не забили. А в эпизоде с пенальти именно Денисов виноват в первую очередь
0
0
0
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Андрей Петров
Ответ Николай Дергачев
да ты не переживай, в следующем туре ещё победную серию из одного матча сделаете и опять о чемпионство будете говорить)
твои армейцы не лучше,так что помолчал бы лучше
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Adjusted
Откровенно жалко, что Кривцов простил.
+1
-1
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Константин Эсперов
Краснодару нужен либо ещё один нападающий, либо наигрывать Мозеса ,потому что Кордоба не вечный .
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Иван Иванов
Ответ Иван Ёрш
чем вы пожалели?один раз в перекладину попали?
С памятью у тебя не лады. А когда дважды за один эпизод вас выручил Сафонов... Опаснейший момент
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Николай Дергачев
Ответ Иван Иванов
А то что Спартак мог забить, и не раз, почему он промолчал...
в любом матче моменты к соперника бывают. По твоей логике, можно было сказать не только что Спартак мог и не один забить, а ещё то, что Краснодар мог 5-6 забить
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Иван Иванов
Ответ Bartez1986
Все по делу сказал
А то что Спартак мог забить, и не раз, почему он промолчал...
+2
-2
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Валерий Глубокий
Бум поглядеть , где колхозники будут в мае )))
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Валентина Сологубова
Быков Абаскаль простил.Так бы отлетели с поражением ак обычно.
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Иван Иванов
Абаскалю не нужно было менять победный состав с Динамо. Тем более тот состав себя отлично проявил. Ребята вчера б(Пруцев, Зиньковский...) с первых минут начали бы разрывать оборону бычков. Увы, до нашего рыжего это не дошло
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