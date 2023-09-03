Ивич о 2:0 со «Спартаком»: «Краснодар» мог забить минимум еще один гол. Мы контролировали игру»

Владимир Ивич считает, что «Краснодар» мог забить «Спартаку» больше двух голов.

Вчера южане дома обыграли «Спартак» (2:0) в матче 7-го тура Мир .

«Мы были командой, которая контролировала ход игры, особенно в первом тайме. Соперники же делали то, что делали, после контратак и каких-то быстрых переходов. Но у нас было два-три отличных момента, мы забили гол.

Мы ожидали, что второй тайм « » начнет сильно. Они постарались оказать давление, попытались отыграться. У них было попадание в перекладину и множество кроссов с флангов. У «Спартака» хватает качественных игроков для создания преимущества в игре один на один. У них хорошие удары, хорошие подачи, мощные игроки впереди, поэтому мы ожидали много длинных передач.

Но я считаю, что мы очень хорошо отреагировали. Забили еще один мяч и могли забить, наверное, еще один, как минимум.

Я очень горжусь своими игроками. Они начали учиться, как выигрывать большие матчи и что следует делать в трудные моменты, когда у нас есть нужный результат», – сказал главный тренер « ».

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