Титов о «Спартаке»: «Много вопросов по составу – мы играли чемпионат, Кубок и ЛЧ без ротации. И ничего! Почему нет Литвинова и Пруцева?»

Егор Титов раскритиковал решения Гильермо Абаскаля по составу «Спартака».

Вчера московский клуб проиграл « » (0:2) в матче 7-го тура Мир .

– Результат, увы, закономерен. Зачем что-то выдумывать и что-то натягивать хотя бы на ничью... Счет на табло. «Краснодар» оказался объективно сильнее. Можно поздравить город Краснодар с тем, что за последние несколько лет на стадионе был аншлаг. Это здорово. Ну и команда Ивича не подвела своих болельщиков.

– удивил вас стартовым составом?

– У меня, как у спартаковца, много вопросов по составу.

– Почему?

– Вспоминаю наше время. Мы играли одним составом чемпионат России, Кубок, Лигу чемпионов. Иногда в неделю проводили по три матча. И ничего! Никакой ротации.

«Спартак» здорово сыграл против «Динамо» в Кубке. С этим сложно спорить. Но почему те футболисты, которые прекрасно себя проявили в дерби, сегодня остались в запасе? Я прежде всего имею центр поля. В частности, Литвинов и особенно в первом тайме против бело-голубых дали команде скорость. Разве они не заслужили шанс выйти с первых минут против «Краснодара»? У парней кураж, задор, победный дух. Так ставьте их дальше! Почему нет?

Но в «Спартаке» какая-то своя логика. Я, признаюсь, сильно удивлен. Вновь в старте оказались футболисты, которые в итоге не попали в игру. Достаточно посмотреть на ту замену, которую Абаскаль произвел в перерыве.

– То есть, тренер признал свою ошибку, поменяв Умярова на Литвинова?

– Получается, так. – единственный футболист в этом «Спартаке», который может отдать среднюю или длинную передачу на 20-30 метров. У него просто прекрасные пасы – те, которыми отличался наш «Спартак». Руслан способен разрезать центральную зону и вывести атакующего игрока на удобную позицию. Но он не попадает в старт... То же самое могу сказать и про Пруцева, который дает объем и скорость, креативен, отрабатывает сзади, – сказал бывший капитан «Спартака».

Я не понимаю Абаскаля. В составе нет логики

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