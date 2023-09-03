Титов о «Спартаке»: «Много вопросов по составу – мы играли чемпионат, Кубок и ЛЧ без ротации. И ничего! Почему нет Литвинова и Пруцева?»
Егор Титов раскритиковал решения Гильермо Абаскаля по составу «Спартака».
Вчера московский клуб проиграл «Краснодару» (0:2) в матче 7-го тура Мир РПЛ.
– Результат, увы, закономерен. Зачем что-то выдумывать и что-то натягивать хотя бы на ничью... Счет на табло. «Краснодар» оказался объективно сильнее. Можно поздравить город Краснодар с тем, что за последние несколько лет на стадионе был аншлаг. Это здорово. Ну и команда Ивича не подвела своих болельщиков.
– Гильермо Абаскаль удивил вас стартовым составом?
– У меня, как у спартаковца, много вопросов по составу.
– Почему?
– Вспоминаю наше время. Мы играли одним составом чемпионат России, Кубок, Лигу чемпионов. Иногда в неделю проводили по три матча. И ничего! Никакой ротации.
«Спартак» здорово сыграл против «Динамо» в Кубке. С этим сложно спорить. Но почему те футболисты, которые прекрасно себя проявили в дерби, сегодня остались в запасе? Я прежде всего имею центр поля. В частности, Литвинов и Пруцев особенно в первом тайме против бело-голубых дали команде скорость. Разве они не заслужили шанс выйти с первых минут против «Краснодара»? У парней кураж, задор, победный дух. Так ставьте их дальше! Почему нет?
Но в «Спартаке» какая-то своя логика. Я, признаюсь, сильно удивлен. Вновь в старте оказались футболисты, которые в итоге не попали в игру. Достаточно посмотреть на ту замену, которую Абаскаль произвел в перерыве.
– То есть, тренер признал свою ошибку, поменяв Умярова на Литвинова?
– Получается, так. Литвинов – единственный футболист в этом «Спартаке», который может отдать среднюю или длинную передачу на 20-30 метров. У него просто прекрасные пасы – те, которыми отличался наш «Спартак». Руслан способен разрезать центральную зону и вывести атакующего игрока на удобную позицию. Но он не попадает в старт... То же самое могу сказать и про Пруцева, который дает объем и скорость, креативен, отрабатывает сзади, – сказал бывший капитан «Спартака».
Я не понимаю Абаскаля. В составе нет логики
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Либо Абаскаль сам просится на выход, либо у него кукушка улетела не спросясь. И то, и другое очень плохо, потому что Гильермо умеет ставить игру и МЫ ЭТО ВИДЕЛИ. А сейчас нам припрут Черчесова или Карпина... Оба варианта - то ещё удовольствие.
Ещё осталось найти, кто в нынешнем Спартаке может в стеночки и забегания
Нужно быть дилетантом, чтобы такое написать. Первые три тура - игры с аутсайдерами, на данный момент, эти команды занимают 16, 14 и 13 места. То есть, по этой логике, Спартак, обыграв аутсайдеров, причем в двух матчах из них В ОДИН МЯЧ - это называется поставленная игра)))))
«Прошлый матч с Динамо».
Снова дилетантизм. У Динамо был практически второй состав, в центре защиты играл номинальный опорник. И игра на кубок, а не чемпионат. Если гордиться, что обыграли практически второй состав Динамо, то да, игра поставленная))))
А на лавку не Литвинова надо сажать, а тех, кого Абаскаль, видно, боится посадить. Жоре и Антохе полезно было бы пару матчей отдохнуть. А Умярову......
Насчет "ничего" - после поражений на пресс-конференции приходил Грозный вместо Романцева и всегда рассказывал, что Спартак проиграл из-за судьи, поля, и перегруженности календаря))