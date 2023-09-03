Титов о «Спартаке»: «Много вопросов по составу – мы играли чемпионат, Кубок и ЛЧ без ротации. И ничего! Почему нет Литвинова и Пруцева?»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Краснодар Спорт-Экспресс Данил Пруцев Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

Егор Титов раскритиковал решения Гильермо Абаскаля по составу «Спартака».

Вчера московский клуб проиграл «Краснодару» (0:2) в матче 7-го тура Мир РПЛ.

– Результат, увы, закономерен. Зачем что-то выдумывать и что-то натягивать хотя бы на ничью... Счет на табло. «Краснодар» оказался объективно сильнее. Можно поздравить город Краснодар с тем, что за последние несколько лет на стадионе был аншлаг. Это здорово. Ну и команда Ивича не подвела своих болельщиков.

– Гильермо Абаскаль удивил вас стартовым составом?

– У меня, как у спартаковца, много вопросов по составу.

– Почему?

– Вспоминаю наше время. Мы играли одним составом чемпионат России, Кубок, Лигу чемпионов. Иногда в неделю проводили по три матча. И ничего! Никакой ротации.

«Спартак» здорово сыграл против «Динамо» в Кубке. С этим сложно спорить. Но почему те футболисты, которые прекрасно себя проявили в дерби, сегодня остались в запасе? Я прежде всего имею центр поля. В частности, Литвинов и Пруцев особенно в первом тайме против бело-голубых дали команде скорость. Разве они не заслужили шанс выйти с первых минут против «Краснодара»? У парней кураж, задор, победный дух. Так ставьте их дальше! Почему нет?

Но в «Спартаке» какая-то своя логика. Я, признаюсь, сильно удивлен. Вновь в старте оказались футболисты, которые в итоге не попали в игру. Достаточно посмотреть на ту замену, которую Абаскаль произвел в перерыве.

– То есть, тренер признал свою ошибку, поменяв Умярова на Литвинова?

– Получается, так. Литвинов – единственный футболист в этом «Спартаке», который может отдать среднюю или длинную передачу на 20-30 метров. У него просто прекрасные пасы – те, которыми отличался наш «Спартак». Руслан способен разрезать центральную зону и вывести атакующего игрока на удобную позицию. Но он не попадает в старт... То же самое могу сказать и про Пруцева, который дает объем и скорость, креативен, отрабатывает сзади, – сказал бывший капитан «Спартака».

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32 комментария

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Алексей Маликов
Составы тасуются, то что приносит успех - отметается, что вечно плавает сверху - не убирается. Постоянные эксперементы.

Либо Абаскаль сам просится на выход, либо у него кукушка улетела не спросясь. И то, и другое очень плохо, потому что Гильермо умеет ставить игру и МЫ ЭТО ВИДЕЛИ. А сейчас нам припрут Черчесова или Карпина... Оба варианта - то ещё удовольствие.
+32
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Bartez1986
Егор Ильич прав. Абаскаль реально плывет
+17
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Aleksey Yashin
"У него просто прекрасные пасы – те, которыми отличался наш «Спартак»"

Ещё осталось найти, кто в нынешнем Спартаке может в стеночки и забегания
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sd4fmwrvz8
Там тренера убирать надо какой то неадекватный бегает прыгает , экспериментатор будто в фифу играет 🤦🏻‍♂️руководство конечно беда бедовая на радость соперникам
+8
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Ветер
Ответ Алексей Маликов
Составы тасуются, то что приносит успех - отметается, что вечно плавает сверху - не убирается. Постоянные эксперементы. Либо Абаскаль сам просится на выход, либо у него кукушка улетела не спросясь. И то, и другое очень плохо, потому что Гильермо умеет ставить игру и МЫ ЭТО ВИДЕЛИ. А сейчас нам припрут Черчесова или Карпина... Оба варианта - то ещё удовольствие.
Где и когда он умеет ставить игру? Поставленная игра, приносит хоть какой то результат, а его нет, от слова "совсем". Напомню про третье место: кони дёрнули Ростов, а мы слили Крыльям.
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Роман Комаров
Ответ sd4fmwrvz8
Там тренера убирать надо какой то неадекватный бегает прыгает , экспериментатор будто в фифу играет 🤦🏻‍♂️руководство конечно беда бедовая на радость соперникам
да и за ним джигита, зобу, хлуса, Мартинса, умяра
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Андрей Колбанцев
Похоже, у ,, народных " начинается следующая стадия цикла : поиск внутреннего врага
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Ветер
Ответ Алексей Маликов
Смотрите начало сезона и прошлый матч с "Динамо".
Смотрю победу над дебютантом Балтикой.Так же победу над Оренбургом пересматриваю, у которого потом турнули тренера за провал. Может мне победу над Краснодаром пересмотреть, где Спартак большую часть времени играл в большинстве, без своего ключевого игрока, ещё раз? Или победу над Динамо, которое как и Оренбург, закончившие прошлый сезон ниже Спартака? Унижение от Урала и Зенита, может пересмотреть, чтобы приобщиться к поставленной игре от Абаскаля? Аааа, надо мучения с Ахматом глянуть. Посмотрю, как дебютант Ромащенко, позволил рыжему клоуну, сохранить остатки лица, которое потом вдребезги разбил Ивич.
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Max Semenik
Ответ Алексей Маликов
Составы тасуются, то что приносит успех - отметается, что вечно плавает сверху - не убирается. Постоянные эксперементы. Либо Абаскаль сам просится на выход, либо у него кукушка улетела не спросясь. И то, и другое очень плохо, потому что Гильермо умеет ставить игру и МЫ ЭТО ВИДЕЛИ. А сейчас нам припрут Черчесова или Карпина... Оба варианта - то ещё удовольствие.
Как мне кажется, у Абаскаля потеряно психологическое равновесие. Поэтому и Литвинов гнобится за одну ошибку, несмотря на все плюсы, которые он присит. Поэтому и в защите хоровод, мешающий сыгранности. По-боксёрски говоря, Рыжий пропустил пару ударов и в панике лупит во все стороны в надежде, что один из ударов таки прилетит сопернику.
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Роман Комаров
да по ходу сливают абаскаль, надоел команде
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sd4fmwrvz8
Ответ Adjusted
Дайте Абаскалю поработать.
Второй год уже чудит а не работает
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ARIK2
Ответ Алексей Маликов
Составы тасуются, то что приносит успех - отметается, что вечно плавает сверху - не убирается. Постоянные эксперементы. Либо Абаскаль сам просится на выход, либо у него кукушка улетела не спросясь. И то, и другое очень плохо, потому что Гильермо умеет ставить игру и МЫ ЭТО ВИДЕЛИ. А сейчас нам припрут Черчесова или Карпина... Оба варианта - то ещё удовольствие.
Мое мнение: Абаскаль заигрался с короной, это оправдано только молодостью. Поэтому и поехала та самая часть
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8yccbrh7p9
Ответ Алексей Маликов
Смотрите начало сезона и прошлый матч с "Динамо".
«Смотрите начало сезона»
Нужно быть дилетантом, чтобы такое написать. Первые три тура - игры с аутсайдерами, на данный момент, эти команды занимают 16, 14 и 13 места. То есть, по этой логике, Спартак, обыграв аутсайдеров, причем в двух матчах из них В ОДИН МЯЧ - это называется поставленная игра)))))
«Прошлый матч с Динамо».
Снова дилетантизм. У Динамо был практически второй состав, в центре защиты играл номинальный опорник. И игра на кубок, а не чемпионат. Если гордиться, что обыграли практически второй состав Динамо, то да, игра поставленная))))
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7s6jnzxdnn
Есть разные ветераны спартака, одни ловят хайп и это сразу чувствуется по словам. Здесь же неравнодушное разочарование… все объективно
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Игорь Стукачев
Потому что Литвинов это косяк, а Денисов это косячище.
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mitos
Егорчик прав. Зачем ставить в середину людей которые не могут дать нормальный пас вперед и вразрез. Фланги тупо стоят. Один Соболь не может всех крушить. Странная логика у тренерского штаба.
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Заборостроитель
Ну, не бухают они бромантан🤣
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Алексей Маликов
Ответ Max Semenik
Как мне кажется, у Абаскаля потеряно психологическое равновесие. Поэтому и Литвинов гнобится за одну ошибку, несмотря на все плюсы, которые он присит. Поэтому и в защите хоровод, мешающий сыгранности. По-боксёрски говоря, Рыжий пропустил пару ударов и в панике лупит во все стороны в надежде, что один из ударов таки прилетит сопернику.
В матче с "Динамо" все были на своих местах, и даже Денисов выглядел прилично. Зачем всё перекраивать и с ног на голову переворачивать?

А на лавку не Литвинова надо сажать, а тех, кого Абаскаль, видно, боится посадить. Жоре и Антохе полезно было бы пару матчей отдохнуть. А Умярову......
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Иван Стрелков
Кубок можно было бы не упоминать - в старом формате обычно это 5 матчей с сентября по май, если попасть в финал. А до финала Спартак доходил всего несколько раз.

Насчет "ничего" - после поражений на пресс-конференции приходил Грозный вместо Романцева и всегда рассказывал, что Спартак проиграл из-за судьи, поля, и перегруженности календаря))
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Архитектор Мендисабаль
Даже Егорушку Бромантановича разбудили, ироды...
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Ленид Вилькин
Умяров тоже несколько пасов неплохих дал.....Просто Спартак выглядит каким то разобранным,а классные футболисты должны с полуслова понимать друг друга,а получается:А вы друзья как не садитесь.....Вон Крылышки:ежегодно теряют лучших,а намного впереди,да поорганизованней.Кстати,в Крыльях зарплаты раза в 3-4 меньше.Думаю что Бальде зря потеряли:не хватает мощного техничного напа а ля Кордоба с Краснодара.А вооще ужас:с Пари и Ахматом сравнялись....
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Глеб Андрианов
Ответ Adjusted
Дайте Абаскалю поработать.
Коник прискакал?
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