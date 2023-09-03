Шнякин о «Краснодаре»: «Точно знаю, что Галицкий спрашивает Ивича о более атакующем футболе»
Дмитрий Шнякин рассказал, что Сергей Галицкий ждет атакующей игры от «Краснодара».
Южане лидируют в таблице Мир РПЛ, набрав 17 очков в 7 турах чемпионата. После паузы на матчи сборных «Краснодар» в гостях сыграет с «Ахматом».
«Краснодар» уже 12 туров подряд обходится без поражений в РПЛ. Учитывая прошлый чемп, конечно. С хамелионистым, не особо классическим стилем. И точно знаю, что глава клуба Галицкий спрашивает у Ивича по поводу более атакующего футбола и большего влияния на игры трио центрхавов.
Но что это значит? Значит, миф о том, что Галицкий «тренирует «Краснодар» и влияет на выбор состава, остается лишь мифом. Тренер может защищать свой концепт – и это норм», – написал комментатор «Матч ТВ».
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Остальное вторично.
Стиль давно поменялся.
типакал вброс
буду очень рад, если "Краснодар" возьмёт золото в этом сезоне!
Верю, чо уж... 😏
Очевидно, что Шнякин знает о чем говорит:
Да, я отшельник, маг и волшебник,
Тяжек мой путь
Древние тайны всех мирозданий
Мне под силу(c)Ария
Ивич возвращается в штаб от руководителя, у него спрашивают о чем спрашивал, Ивич говорит: я не могу вам сказать, чтобы Шнякин не узнал?