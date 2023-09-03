Шнякин о «Краснодаре»: «Точно знаю, что Галицкий спрашивает Ивича о более атакующем футболе»

Дмитрий Шнякин рассказал, что Сергей Галицкий ждет атакующей игры от «Краснодара».

Южане лидируют в таблице Мир , набрав 17 очков в 7 турах чемпионата. После паузы на матчи сборных « » в гостях сыграет с «Ахматом».

«Краснодар» уже 12 туров подряд обходится без поражений в РПЛ. Учитывая прошлый чемп, конечно. С хамелионистым, не особо классическим стилем. И точно знаю, что глава клуба Галицкий спрашивает у по поводу более атакующего футбола и большего влияния на игры трио центрхавов.

Но что это значит? Значит, миф о том, что «тренирует «Краснодар» и влияет на выбор состава, остается лишь мифом. Тренер может защищать свой концепт – и это норм», – написал комментатор «Матч ТВ».

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