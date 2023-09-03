Шнякин о «Краснодаре»: «Точно знаю, что Галицкий спрашивает Ивича о более атакующем футболе»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Сергей Галицкий Дмитрий Шнякин Футбол

Дмитрий Шнякин рассказал, что Сергей Галицкий ждет атакующей игры от «Краснодара».

Южане лидируют в таблице Мир РПЛ, набрав 17 очков в 7 турах чемпионата. После паузы на матчи сборных «Краснодар» в гостях сыграет с «Ахматом».

«Краснодар» уже 12 туров подряд обходится без поражений в РПЛ. Учитывая прошлый чемп, конечно. С хамелионистым, не особо классическим стилем. И точно знаю, что глава клуба Галицкий спрашивает у Ивича по поводу более атакующего футбола и большего влияния на игры трио центрхавов.

Но что это значит? Значит, миф о том, что Галицкий «тренирует «Краснодар» и влияет на выбор состава, остается лишь мифом. Тренер может защищать свой концепт – и это норм», – написал комментатор «Матч ТВ».

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30 комментариев

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Доктор Броманталь
С тебя бы кто спросил почему ты открыто комментируя матч болеешь за Спартак.
+58
-2
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Давид Agabekyan
Ему это могли сообщить либо Галицкий, либо Ивич. Что кто-то из этих двоих общается со Шнякиным не верю, так что очередные домыслы
+61
-6
+55
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Bul.Bul
Галицкий сам всё Шнякину выложил?
+32
-3
+29
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verhowen
Считаю что Галицкому нравится 1 место Краснодара прежде всего.
Остальное вторично.
+15
0
+15
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Игорь Шеметов
Краснодар не играет в тот футбол с момента ухода Перейры, Каборе и Газика
Стиль давно поменялся.
типакал вброс
+15
-1
+14
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Isshin88
Был бы рад, если Краснодар сумеет выиграть РПЛ в этом сезоне.
+12
0
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imaginary
в переводе со Спартаковского: "Галицкий уволь Ивича, поставь нормального физрука, который будет сливать нам 1-4 в открытом футболе и не отсвечивай в борьбе за первое место"
+13
-1
+12
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Евгений Кузнецов
тренер даёт результат. и это точно не антифутбол, а нормальная прагматичная игра

буду очень рад, если "Краснодар" возьмёт золото в этом сезоне!
+6
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Олег Сагайдачный
Ответ Доктор Броманталь
С тебя бы кто спросил почему ты открыто комментируя матч болеешь за Спартак.
Напарника себе нашёл подстать. Только мнение об нём..... Не пишу, а то забанят.
+6
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Ник Гре
Ответ Давид Agabekyan
Ему это могли сообщить либо Галицкий, либо Ивич. Что кто-то из этих двоих общается со Шнякиным не верю, так что очередные домыслы
И Галицкий при этом тычет в середину таблицы, указывает место вечно атакующего "Краснодара"...
Верю, чо уж... 😏
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utsh44psmr
«А ты откуда знаешь? Поваром у него работал?»
+5
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Akhor100
Так и представил: «Слушай, Ивич, что-то мы слишком мало пропускаем и очень высоко в таблице. А можем мы вернуть эту нашу традиционную атакующую игру?»
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mitos
Для атакующего футбола нужны топовые игроки на каждую позицию.
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prist
Ответ Aleksandr Alferov
Опять этот шмякин вылез. Стрёмный комментатор, если не самый худший.
Работает он на этой неделе Сочи-ЦСКА, серия пенальти, игрок Сочи разбегается и еще до удара этот клоун выдаёт - и приносит победу в серии пенальти. Перекладина))))
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Артур Ганненко
"Точно знаю" - откуда, интересно, он это знает? Наверное Галицкий или Ивич отчитываются перед Шнякиным ..
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ltkmaby
Ответ verhowen
Считаю что Галицкому нравится 1 место Краснодара прежде всего. Остальное вторично.
Не все остальное вторично, но игра Краснодара не вызывает отторжения и это важно. Галицкий заслуживает победы своей команды в ЧР.
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Сергей Савченко
Шнякин=💩
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Aleksandr Alferov
Опять этот шмякин вылез. Стрёмный комментатор, если не самый худший.
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Chernoy
И правильно спрашивает! Впервые Краснодар смотрится от игре к игре все солиднее, надо же это как-то сломать. Ещё бы заставил Ивича одиннадцать воспитанников поставить, вообще прекрасно было бы.
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Валентин Волков
Ответ Давид Agabekyan
Ему это могли сообщить либо Галицкий, либо Ивич. Что кто-то из этих двоих общается со Шнякиным не верю, так что очередные домыслы
Ну либо ещё кто-то, кто общается либо с Галицким, либо с Ивичем, так что формально это не аргумент.
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DenisO
Именно поэтому в это трансферное окно Краснодар купил 3 защитников🤣
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Эндрю81
Ответ Давид Agabekyan
Ему это могли сообщить либо Галицкий, либо Ивич. Что кто-то из этих двоих общается со Шнякиным не верю, так что очередные домыслы
Вы сомневаетесь в достоверности того, кто в репортаже допускает выражения: понюхать волосами мяч?

Очевидно, что Шнякин знает о чем говорит:
Да, я отшельник, маг и волшебник,
Тяжек мой путь
Древние тайны всех мирозданий
Мне под силу(c)Ария
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Давид Agabekyan
Ответ Ник Гре
И Галицкий при этом тычет в середину таблицы, указывает место вечно атакующего "Краснодара"... Верю, чо уж... 😏
Грозит увольнением и обещает вернуть Кононова
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Ник Гре
Ответ Давид Agabekyan
Грозит увольнением и обещает вернуть Кононова
И звонит Тинькову, совета просит... И извиняется за всё, обещает исправиться...
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Chernoy
Ответ Давид Agabekyan
Ему это могли сообщить либо Галицкий, либо Ивич. Что кто-то из этих двоих общается со Шнякиным не верю, так что очередные домыслы
Предполагаешь, что Галицкий и Ивич говорят тет-а-тет и после ни с кем и ни чем не делятся?
Ивич возвращается в штаб от руководителя, у него спрашивают о чем спрашивал, Ивич говорит: я не могу вам сказать, чтобы Шнякин не узнал?
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