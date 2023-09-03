Денисов о пенальти «Краснодара»: «Моя ошибка, нужно было сыграть проще. Лучшее враг хорошего»

Даниил Денисов признал, что ошибся в эпизоде с пенальти в ворота «Спартака».

На 81-й минуте защитник красно-белых отдал неосторожный пас с фланга в свою штрафную площадь. Голкипер Александр Селихов, не успевая к мячу, совершил подкат и сбил готового перехватить передачу форварда Александра Кокшарова.

Пенальти исполнил полузащитник . Селихов не сумел его отразить.

– Если с ходу, то не хватило разнообразия в атаке, играли узконаправлено.

– Ситуация со вторым голом, почему отдал назад, а не выбил в аут?

– Подумал об ауте, в первую очередь. Потом принял, увидел Селихова и решил сохранить. Тут по принципу: лучшее враг хорошего. Конечно, это моя ошибка. Нужно было сыграть проще. Так получилось.

– Долго не выходили из раздевалки, какой‑то серьезный разговор был?

– Двое человек на допинг‑контроле, сидим и ждем их, чтобы всем вместе отправиться в Москву.

– Как сейчас чувствуете себя эмоционально? Разные результаты в Кубке и …

– Хочется быть стабильнее, играть везде хорошо и результативно.

– Хорошо начали во втором тайме, но потом это угасло. Почему так?

– Тяжело сказать, наверно, усталость накапливается, погода. Много факторов, нужно разбирать все детально, – сказал Денисов.

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