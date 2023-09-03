Денисов о пенальти «Краснодара»: «Моя ошибка, нужно было сыграть проще. Лучшее враг хорошего»
Даниил Денисов признал, что ошибся в эпизоде с пенальти в ворота «Спартака».
На 81-й минуте защитник красно-белых отдал неосторожный пас с фланга в свою штрафную площадь. Голкипер Александр Селихов, не успевая к мячу, совершил подкат и сбил готового перехватить передачу форварда Александра Кокшарова.
Пенальти исполнил полузащитник Эдуард Сперцян. Селихов не сумел его отразить.
– Если с ходу, то не хватило разнообразия в атаке, играли узконаправлено.
– Ситуация со вторым голом, почему отдал назад, а не выбил в аут?
– Подумал об ауте, в первую очередь. Потом принял, увидел Селихова и решил сохранить. Тут по принципу: лучшее враг хорошего. Конечно, это моя ошибка. Нужно было сыграть проще. Так получилось.
– Долго не выходили из раздевалки, какой‑то серьезный разговор был?
– Двое человек на допинг‑контроле, сидим и ждем их, чтобы всем вместе отправиться в Москву.
– Как сейчас чувствуете себя эмоционально? Разные результаты в Кубке и РПЛ…
– Хочется быть стабильнее, играть везде хорошо и результативно.
– Хорошо начали во втором тайме, но потом это угасло. Почему так?
– Тяжело сказать, наверно, усталость накапливается, погода. Много факторов, нужно разбирать все детально, – сказал Денисов.
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Кто и кому, что должен - прежде всего каждый решает для себя сам. Выбор уважения к профессии. Личной ответственности. Дань уважения к тем, кто выбрал его для достижения здесь и сейчас результата.