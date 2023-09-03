Денисов о пенальти «Краснодара»: «Моя ошибка, нужно было сыграть проще. Лучшее враг хорошего»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Александр Селихов Матч ТВ Эдуард Сперцян Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов признал, что ошибся в эпизоде с пенальти в ворота «Спартака».

На 81-й минуте защитник красно-белых отдал неосторожный пас с фланга в свою штрафную площадь. Голкипер Александр Селихов, не успевая к мячу, совершил подкат и сбил готового перехватить передачу форварда Александра Кокшарова.

Пенальти исполнил полузащитник Эдуард Сперцян. Селихов не сумел его отразить.

– Если с ходу, то не хватило разнообразия в атаке, играли узконаправлено.

– Ситуация со вторым голом, почему отдал назад, а не выбил в аут?

– Подумал об ауте, в первую очередь. Потом принял, увидел Селихова и решил сохранить. Тут по принципу: лучшее враг хорошего. Конечно, это моя ошибка. Нужно было сыграть проще. Так получилось.

– Долго не выходили из раздевалки, какой‑то серьезный разговор был?

– Двое человек на допинг‑контроле, сидим и ждем их, чтобы всем вместе отправиться в Москву.

– Как сейчас чувствуете себя эмоционально? Разные результаты в Кубке и РПЛ

– Хочется быть стабильнее, играть везде хорошо и результативно.

– Хорошо начали во втором тайме, но потом это угасло. Почему так?

– Тяжело сказать, наверно, усталость накапливается, погода. Много факторов, нужно разбирать все детально, – сказал Денисов.

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27 комментариев

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trav
А я опять пишу и напоминаю, что так и не вышла новость, что вчера в Краснодаре был аншлаг! Все места были заняты. Я писал об этом год назад, что Краснодар и Зенит будут первыми кто это сделает - там любят футбол (и Воронеж, конечно)
+26
-6
+20
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Ответ Konstantin Zorin
Денисов, почему не выбил? Литвинов, почему не выбил? Думаете, это совпадение? Нет, это системная ошибка в организации обороны! И, это вина тренера!
Научились у более опытного Зобнина. Его пас на евро был шикарен
+18
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fussballer
Да, косяк знатный. Голову надо поднимать, когда пас отдаёшь в свою штрафную. Игра была в целом блеклая у Спартака.
+10
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Konstantin Zorin
Денисов, почему не выбил? Литвинов, почему не выбил? Думаете, это совпадение? Нет, это системная ошибка в организации обороны! И, это вина тренера!
+13
-3
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Ilovethisgame77
фууудбализт для медийной лиги…. Очень хреновый игрок
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Владимирыч73
Ответ Konstantin Zorin
Денисов, почему не выбил? Литвинов, почему не выбил? Думаете, это совпадение? Нет, это системная ошибка в организации обороны! И, это вина тренера!
Я думал этому в спортшколе учат,а не когда ты на контракте.Не видишь,не уверен,центральные вынос,крайние защитники в аут.Это не недостаток мастерства,опыта или ещё чего.И сколько интересно защита играть будет учиться,получая немалые гонорары?Мне просто интересно мнение тех,кто в детстве занимался футболом.
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S.S.S.R.
Какая усталость, какая погода!!!, что ты несëшь!!!. Только играть начали. На лавку тебя, до нового года, чтоб отдохнул.
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Ленид Вилькин
Молодец ! Всегда честно признавай свои ошибки-это вызовет наше снисхождение и позволит натворить новые! 😀
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Akhor100
Ответ trav
А я опять пишу и напоминаю, что так и не вышла новость, что вчера в Краснодаре был аншлаг! Все места были заняты. Я писал об этом год назад, что Краснодар и Зенит будут первыми кто это сделает - там любят футбол (и Воронеж, конечно)
Как 200 человек приедет, так спортс тут как тут, сразу на главную, а как первый солд аут с фан айди, так молчок.
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Дмитрий Ким
Худший матч Денисова и худший в матче был, сразу после него Дуарте
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uyjv
Денисов не один в команде играет.
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ne4sp
Ответ trav
А я опять пишу и напоминаю, что так и не вышла новость, что вчера в Краснодаре был аншлаг! Все места были заняты. Я писал об этом год назад, что Краснодар и Зенит будут первыми кто это сделает - там любят футбол (и Воронеж, конечно)
Такк у краснодара и самая молодая фан база, ребят. У остальных клубов много болельщиков, которые ходят на футбол болеть до посинения на трибунах. В Краснодаре же это больше возможность проведения семейного досуга
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Spartak с 1960
Ответ S.S.S.R.
Какая усталость, какая погода!!!, что ты несëшь!!!. Только играть начали. На лавку тебя, до нового года, чтоб отдохнул.
А лучше будет всем и ему в том числе , если его гнать из команды , какими то тряпками...
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Caustic
Ответ Konstantin Zorin
это азы тренерского мастерства
нет
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Caustic
Ответ Эндрю81
Спалетти по приезду в ’’Зенит’’ не гнушался объяснять азы пробелов ’’базы’’: правильное закрытие корпусом мяча, выбрасывание на игрока с мячом и тд. А ведь он приехал в статусе дважды лучшего тренера Италии на тот момент и работал с игроками уровня сборной. Бердыев за ручку водил игроков - расставляя по полю. Работа дала свои плоды. Вот Манчини сразу сказал, что с Заболотным ничего делать не станет. Тоже имеет право - выиграл все чемпионаты, где до этого участвовал и после в сборной подтвердил свой класс. Кто и кому, что должен - прежде всего каждый решает для себя сам. Выбор уважения к профессии. Личной ответственности. Дань уважения к тем, кто выбрал его для достижения здесь и сейчас результата.
это все пафосная болтовня про дань уважения и блаблабла. на деле каждый просто должен выполнять свою работу профессионально. тренер - свою, игрок - свою. не можешь - нафиг с пляжа. и тогда выкристаллизуются лучшие. а то, что предлагаешь ты - это выполнять двойную работу - за себя и за того парня. это может принести успех на короткой дистанции или среди таких же, но не на длинной и не с теми, где каждый профессионально делает свою работу.
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Эндрю81
Ответ Caustic
то есть ты реально думаешь, что тренер профессионального футбольного клуба лучшей лиги страны должен объяснять профессиональному футболисту на хорошем контракте такие азы?? ну знаешь ли..
Спалетти по приезду в ’’Зенит’’ не гнушался объяснять азы пробелов ’’базы’’: правильное закрытие корпусом мяча, выбрасывание на игрока с мячом и тд. А ведь он приехал в статусе дважды лучшего тренера Италии на тот момент и работал с игроками уровня сборной. Бердыев за ручку водил игроков - расставляя по полю.
Работа дала свои плоды.
Вот Манчини сразу сказал, что с Заболотным ничего делать не станет. Тоже имеет право - выиграл все чемпионаты, где до этого участвовал и после в сборной подтвердил свой класс.
Кто и кому, что должен - прежде всего каждый решает для себя сам. Выбор уважения к профессии. Личной ответственности. Дань уважения к тем, кто выбрал его для достижения здесь и сейчас результата.
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Caustic
Ответ Konstantin Zorin
Денисов, почему не выбил? Литвинов, почему не выбил? Думаете, это совпадение? Нет, это системная ошибка в организации обороны! И, это вина тренера!
то есть ты реально думаешь, что тренер профессионального футбольного клуба лучшей лиги страны должен объяснять профессиональному футболисту на хорошем контракте такие азы?? ну знаешь ли..
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Ленид Вилькин
Ответ Ленид Вилькин
Молодец ! Всегда честно признавай свои ошибки-это вызовет наше снисхождение и позволит натворить новые! 😀
Но все же Абаскаль лучше отмазывается после ляпов-ему бы лучше в адвокаты,ну а Денисову в его помощники.....😀
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Spartak с 1960
Ответ fussballer
Да, косяк знатный. Голову надо поднимать, когда пас отдаёшь в свою штрафную. Игра была в целом блеклая у Спартака.
Ему в пердиве , надо голову поднимать , так же Джикии ( его время прошло ) и Дуарте - хлам , а не защитник...
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TIMOXA1979 TIMOXIN
а если быть проще, то это психология игрок боится допустить ошибку когда понимает, что за это будут жетские меры как с Литвиновым, ну и конечно он ошибается
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Архитектор Мендисабаль
Никогда ещё Денисов не был так близок к провалу. Засланцам нельзя настолько откровенно заниматься прямым вредительством. Хоть и Спартак, а могут-таки догадаться и вычислить...
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