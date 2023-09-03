Джикия о 0:2 от «Краснодара»: «Нужно профессионально относиться к делу и не бросать все в 7-м туре»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия извинился после поражения от «Краснодара».

– Нужно брать на себя ответственность и признать тот факт, что мы проиграли. Это ответственность всей команды.

– В чем причина?

– О них мы поговорим в узком кругу. Но да, мы проиграли и на нас всех эта ответственность. Хочется прежде всего извиниться перед болельщиками, их много пришло. Извиняюсь.

– Много мнений, что эта команда не может играть под давлением. Пошли поражения и все, посыпались.

– Мнения людей, они имеют место быть. Нам нужно профессионально относиться к делу и не бросать все в 7-м туре. Все впереди, только 7-й тур сегодня.

– Руслан Литвинов сказал, что многим стоит пересмотреть свое отношение и вспомнить, за кого все играют. Как относиться к этим словам?

– Руслан переживает, как и мы все. Но мы с ним поговорим, узнаем, что он имел в виду дословно. То, что он переживает и пропускает все через себя – факт.

– Действительно ли в команде есть такие люди, которым стоит пересмотреть свое видение?

– Ну, это некорректный вопрос. Что значит пересмотреть?

– Не полностью отдаются, забывают, что это самый популярный клуб России.

– Не хочу отвечать на этот вопрос. У нас в команде 30 человек и отвечать за всех или кого-то – некорректно. Если спросить лично меня, со стороны виднее, как я отдаюсь и так далее. За других некорректно, повторюсь, тем более после поражений. Настроение не совсем хорошее.

– Был какой-то разговор с Абаскалем?

– Всегда говорим после игры, как всегда.

– Ничем не отличался?

– Мы всегда разговариваем, повторюсь. Понятное дело, что после побед одно настроение, после поражений – другое. Все в рабочем режиме, – сказал .

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