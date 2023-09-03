Джикия о 0:2 от «Краснодара»: «Нужно профессионально относиться к делу и не бросать все в 7-м туре»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Георгий Джикия Матч ТВ Футбол

Капитан «Спартака» Георгий Джикия извинился после поражения от «Краснодара».

– Нужно брать на себя ответственность и признать тот факт, что мы проиграли. Это ответственность всей команды.

– В чем причина?

– О них мы поговорим в узком кругу. Но да, мы проиграли и на нас всех эта ответственность. Хочется прежде всего извиниться перед болельщиками, их много пришло. Извиняюсь.

– Много мнений, что эта команда не может играть под давлением. Пошли поражения и все, посыпались.

– Мнения людей, они имеют место быть. Нам нужно профессионально относиться к делу и не бросать все в 7-м туре. Все впереди, только 7-й тур сегодня.

– Руслан Литвинов сказал, что многим стоит пересмотреть свое отношение и вспомнить, за кого все играют. Как относиться к этим словам?

– Руслан переживает, как и мы все. Но мы с ним поговорим, узнаем, что он имел в виду дословно. То, что он переживает и пропускает все через себя – факт.

– Действительно ли в команде есть такие люди, которым стоит пересмотреть свое видение?

– Ну, это некорректный вопрос. Что значит пересмотреть?

– Не полностью отдаются, забывают, что это самый популярный клуб России.

– Не хочу отвечать на этот вопрос. У нас в команде 30 человек и отвечать за всех или кого-то – некорректно. Если спросить лично меня, со стороны виднее, как я отдаюсь и так далее. За других некорректно, повторюсь, тем более после поражений. Настроение не совсем хорошее.

– Был какой-то разговор с Абаскалем?

– Всегда говорим после игры, как всегда.

– Ничем не отличался?

– Мы всегда разговариваем, повторюсь. Понятное дело, что после побед одно настроение, после поражений – другое. Все в рабочем режиме, – сказал Джикия.

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81 комментарий

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denimo21
Я не болею за Спартак , но обожаю заходить в их соцсети. После матча с Динамо, они праздновали победу в кубке уже и продавали бабича в Реал , так как он супертоп. Сейчас же все наоборот. Абаскаль дно физрук, Денисов хуже рассказова и ещё много чего интересного. Если в этот выходной вам нечем заняться, настоятельно рекомендую посетить их инст и вк, поднимете себе настроение
+180
-18
+162
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Пикачу82
Прекрать жрать хинкали килограммами и приведи себя в порядок для начала, потом будем о профессионализме говорить. А то смотреть больно на игру в защите от Дуарте, Хинкала и Ко....
+76
-5
+71
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denimo21
Ответ sd4fmwrvz8
Комментарий скрыт
Что значит «подсматривать»? Я зашёл почитать комментарии , которые для всех открыты, в свободном доступе. Закройте тогда все группы и страницы и никто «подсматривать» не будет. Ты же зашёл почитать мой комментарий. Тоже подсматриваешь, получается? Тоже не полноценной жизнью живешь?
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Виктор Бортник
В третьем уже медали примеряли
+51
-10
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eao79rus
Настоящий лидер команды, старается мотивировать ребят доиграть оставшиеся 27 туров после чемпионства
+28
-2
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denimo21
Ответ Зелёный гопник
Они это умеют🤣
Ага 😂особенно радуют суждения о вратарской позиции. Стоял свинов они писал что он дно и надо бы возвращать селю, встал селихов, эти же самые люди пишут что селя дно и надо ставить максименко
+26
-5
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Fazy10
Ответ Такие дела
Очень перед матчем удивила Зарема. Вроде уважаемая женщина, а такую чушь несла
уважаемая где ?) в эскрт агентстве ?
+22
-1
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Fazy10
от чемпионства в 3 туре - до бросили играть в чемпионате в 7 туре ,за это мы и любим Спартак )
+16
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6yrora_arz
профессионально - то не пытаться накрыть удар соперника внутри штрафной и исполнять роль дуба?
+16
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Саша Пушкин
Ответ Пикачу82
Прекрать жрать хинкали килограммами и приведи себя в порядок для начала, потом будем о профессионализме говорить. А то смотреть больно на игру в защите от Дуарте, Хинкала и Ко....
Что вы набросились на Георгия?
Сложно найти мотивацию на остаток чемпионата, когда уже в 3 туре ты взял чемпионство.
+16
-3
+13
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Adjusted
Я ни на что не намекаю, но у Спартака относительно неплохо получились игры с командами, пришедшими из ФНЛ.
+12
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Namid87
Промесу пора в Голландию отвечать за проступки...
+10
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+9
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ЛыСъ
Как по мне, в целом, Спартак играл в силу своих возможностей, вполне могли и ничью увезти. Просто слишком завышенные ожидания от них всей этой истеричной медиапены вокруг, все эти Заремы, Мостовые, и прочие свидетели полуфинала. Все эти говорящие утюги и сделали их трехтуровыми чемпионами, они же и топят сейчас. Состав на место в топ 5, а там как повезет..
Но наблюдать привычный цикл всегда интересно:)
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Зелёный гопник
Ответ denimo21
Я не болею за Спартак , но обожаю заходить в их соцсети. После матча с Динамо, они праздновали победу в кубке уже и продавали бабича в Реал , так как он супертоп. Сейчас же все наоборот. Абаскаль дно физрук, Денисов хуже рассказова и ещё много чего интересного. Если в этот выходной вам нечем заняться, настоятельно рекомендую посетить их инст и вк, поднимете себе настроение
Они это умеют🤣
+11
-6
+5
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ne ravnodushen
Джикия медленный не только по скорости, но и стал делать много позиционных ошибок. Первый гол это нечто - вместо того, чтобы стоять как вкопанный, мог бы и сблизиться с Кордобой и накрыть удар. Ужас. Провал. Уровень ФНЛ.
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uyjv
Джикию на выход.Как игрок барахло,как капитан ещё хуже.
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sd4fmwrvz8
Нет команды просто тупо набор игроков , играют будто предсезонный турнир какой то двумя составами, можно было бы если 11 замен делать так у него (абаскаля физрука)каждый тайм разные составы играли бы,и так делает максимально замены все 😁🤡посмешище короче а не тренер
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shahmur
Трёх-туровый чемпион на 9-11 месте - это же красно-белая классика.
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Валентина Перцева
Только 7 тур, говорите, Георгий? Скорее, УЖЕ седьмой тур и минус 7 очков от лидеров. С таким подходом и олимпийским спокойствием «Спартак» может оказаться в «подвале» турнирной таблицы. Объясните уже своему тренеру, что команда в его руках - не кубик Рубика.
+5
-1
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Сергей Топильский
Ответ Виктор Бортник
В третьем уже медали примеряли
3 туровый гигимон нашего футбола и самый популярный клуб в Росиии у кого герб в форме ромба
+11
-7
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0:4 на спотифай камп ноу
Я календарь переверну и снова 3 сентября) ребята все повторяется старый добрый Спартак вернулся
+6
-2
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Артем Русанов
Джикии пора на выход, не нужно его продлевать
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Такие дела
Если Локо сегодня выиграет, спартачек станет десятым
+6
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Григ77
Команда играет без мотивации
А нет мотивации нет команды
Увы
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Dmitry_1986
Признайтесь, если спартаковский журналист в интервью не скажет, что КБ самый популярный клуб страны, у него аккредитацию забирают или просто дополнительную порцию борща прописывают?
+4
-1
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