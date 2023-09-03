Зарема считает, что боссы «Спартака» разбаловали Абаскаля: «У него право вето на любые решения, может влиять на трансферы. Такое происходит в слабых клубах»

Зарема Салихова считает, что менеджеры «Спартака» разбаловали Гильермо Абаскаля.

«К сожалению, новый менеджерский состав сильно разбаловал тренера, появилась возможность дурить с составом. Абаскаль изначально и первые полгода был в адеквате.

Теперь у него право вето на любые решения, возможность влиять на работу офиса, трансферы. Такое происходит в слабых клубах, когда фигура тренера становится основной, потому что больше никто не берет на себя ответственность ни за что», – сказала жена экс-владельца « » .

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