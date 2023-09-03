Зарема считает, что боссы «Спартака» разбаловали Абаскаля: «У него право вето на любые решения, может влиять на трансферы. Такое происходит в слабых клубах»
Зарема Салихова считает, что менеджеры «Спартака» разбаловали Гильермо Абаскаля.
«К сожалению, новый менеджерский состав сильно разбаловал тренера, появилась возможность дурить с составом. Абаскаль изначально и первые полгода был в адеквате.
Теперь у него право вето на любые решения, возможность влиять на работу офиса, трансферы. Такое происходит в слабых клубах, когда фигура тренера становится основной, потому что больше никто не берет на себя ответственность ни за что», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
А 18 лет времён Федуна 1 чемпионство, 1 Кубок, 1 Суперкубок
Кто там на что влиял?)
Так а в чем новость? Так и есть.
В МЮ и Челси сейчас тренер не имеет вето и не решает за трансферы и сразу видно что это два топаря на фоне Сити где Гвардиола решает всё.