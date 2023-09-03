Зарема считает, что боссы «Спартака» разбаловали Абаскаля: «У него право вето на любые решения, может влиять на трансферы. Такое происходит в слабых клубах»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова считает, что менеджеры «Спартака» разбаловали Гильермо Абаскаля.

«К сожалению, новый менеджерский состав сильно разбаловал тренера, появилась возможность дурить с составом. Абаскаль изначально и первые полгода был в адеквате.

Теперь у него право вето на любые решения, возможность влиять на работу офиса, трансферы. Такое происходит в слабых клубах, когда фигура тренера становится основной, потому что больше никто не берет на себя ответственность ни за что», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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46 комментариев

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DJIGURDEZ
от любви до ненависти, один меноцикл
+147
-3
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Давид Agabekyan
В слабых клубах по типу Спартака. Нет противоречий
+71
-7
+64
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Deni Magician
какая же она глупая 🤣🤣
+53
-8
+45
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Никита Давыдкин
Я вот и не знал, что сити и Ливерпуль слабые клубы, судя по её логике
+28
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Пара Соль Ка
Ну да
А 18 лет времён Федуна 1 чемпионство, 1 Кубок, 1 Суперкубок
Кто там на что влиял?)
+25
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+23
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Игорь Иванов
Зарема впрямую говорит , что Спартак слабый клуб. Потом скажет, что это был неправильный перевод.
+20
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fil_spb
"Такое происходит в слабых клубах"

Так а в чем новость? Так и есть.
+19
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WelD
Мудрая женщина 🤦 Она еще говорила Спартак не заметит Краснодар на поле.
+11
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инок
Ответ DJIGURDEZ
от любви до ненависти, один меноцикл
От любви до ненависти 3-4 тура. Всего-то.
+10
-3
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Derek Apple
жесть, я думал слабый клуб это Химки или Факел...
+6
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ЛыСъ
В Спартаке адекватный тренер надолго не остается, либо становится не адекватным. Черезмерно токсичная среда вокруг этого клуба десятилетиями уже.
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Покерный Футбол
Ух ты, тренер имеет право вето и может влиять на трансферы…. Не говорите САФу,Венгеру,Моуринью,Гвардиоле и многим другим известным тренерам что их работа показатель слабого клуба.

В МЮ и Челси сейчас тренер не имеет вето и не решает за трансферы и сразу видно что это два топаря на фоне Сити где Гвардиола решает всё.
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Сергей Жарковский
Есть же на свете умные женщины, это не про Зарему, здесь природа отдохнуть решила.
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Архитектор Мендисабаль
Ревнует милфа. Ведь раньше менеджеры Спартака баловали её...
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Andrey Ashhabadskiy
когда она перестанет вещать??
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Сергей Кузубов
Сцуко откуда она все знает🤣
+3
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Ник Гре
Ответ Deni Magician
какая же она глупая 🤣🤣
"Весьма обидны слова Ваши, профессор". Не самая она тут глупая, не обижайте Сашу Мостового.
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Alex_V69
Уже перестали обвинять судей и говорить про заговор? Абаскалю пора паковать чемоданы. Скоро уволят.
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kacnep
Клопп такой: Да, серьезно?
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AVKU
Зарема сейчас отношения к Спартаку не имеет от слова совсем. Кому интересно мнение сожительницы бывшего владельца?
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Ленид Вилькин
Ответ WelD
Мудрая женщина 🤦 Она еще говорила Спартак не заметит Краснодар на поле.
Спартак сам себе привозил-Краснодар лишь чуть заметно помогал....😀
+3
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Никита Давыдкин
Ответ Artuom Batishev
Ни там, ни там у тренера нет полной власти. Скорее уж МЮ при Фергюсоне.
А у Абаскаля в Спартаке полная власть что ли?
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WelD
Ответ Ленид Вилькин
Спартак сам себе привозил-Краснодар лишь чуть заметно помогал....😀
Так и есть, своими руками сотворили
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Газонокосильщик Хави
В слабых клубах... Тото в реале, мс, барсе, арсенале, баварии тренера вообще не спрашивают. Куда им до прошлого спартака. До сильно мощного спартака
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Metallurg111
Ответ Artuom Batishev
Ни там, ни там у тренера нет полной власти. Скорее уж МЮ при Фергюсоне.
Да в жизни не поверю что Сити сможет взять игрока, который не нужен Гвардиоле. Он убрал Канселу из состава после лучшего сезона в карьере, поставив в старт молодого Льюиса. Пеп полностью контролирует проект Ман Сити
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