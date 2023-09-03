«Абаскаль до сих пор никак не определится с костяком «Спартака» – главная причина проблем. Сажать Литвинова из-за одной ошибки – это непонятно». Андрей Коновалов о составе команды
Андрей Коновалов считает, что «Спартак» не определился с костяком команды.
Московский клуб потерпел поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 7-го тура РПЛ.
– Что разладилось в игре «Спартака» по сравнению с началом сезона?
– Думаю, повлияла частая смена состава. До сих пор Абаскаль никак не определится с костяком команды. В этом главная причина проблем команды. Меня удивляет, почему Литвинов, один из лучших футболистов «Спартака», отсутствует в составе. Это определяющий игрок для команды.
– Писали, что Абаскаль посадил Литвинова на лавку в воспитательных целях после результативной ошибки в матче с «Уралом».
– Мы можем только гадать об этом. Со стороны кажется, что да. Ну, ошибся человек, и что теперь? Я понимаю, если бы он каждый матч ошибался. Но это ведущий футболист, и понятно, что на нем всегда большая нагрузка. Сажать его на лавку из-за одной ошибки – мне это непонятно.
– Отсутствие Бабича в составе вызывало вопросы?
– Тоже да. Он хорошо сыграл с «Динамо». Понятно, что есть Джикия, и он капитан. Но разве Бабича взяли, чтобы он выходил на замену? Раз Абаскаль пошел на такой шаг, как приобретение этого защитника, значит, нужно идти до конца.
– То есть Джикию сажать на лавку?
– Это дело тренера. Я не знаю, кто сильнее. Но какая тогда логика в покупке этого футболиста? – сказал бывший игрок «Спартака».
Я не понимаю Абаскаля. В составе нет логики
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Обратите внимание. Как только в запас убрали Хлусевича и вместо него поставили Рябчука - левый фланг стал "мертвым". Пропала скорость.
Почему не играет Пруцев? Умный игрок с отличной передачей в последнюю треть?
Дуарте. Боже, где они его откопали? Это чудо чудное?
Зиньковский. Парень дает скорость и объем. Если он на данный момент сильнее Промеса, играть должен он.
Это же касается и Джикия - Бабич.
Абаскаль действительно заигрался в "солдатиков". Задергал команду и себя. В итоге никто не понимает, во что играют и как.