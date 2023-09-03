«Абаскаль до сих пор никак не определится с костяком «Спартака» – главная причина проблем. Сажать Литвинова из-за одной ошибки – это непонятно». Андрей Коновалов о составе команды

Андрей Коновалов считает, что «Спартак» не определился с костяком команды.

Московский клуб потерпел поражение от « » (0:2) в матче 7-го тура .

– Что разладилось в игре «Спартака» по сравнению с началом сезона?

– Думаю, повлияла частая смена состава. До сих пор Абаскаль никак не определится с костяком команды. В этом главная причина проблем команды. Меня удивляет, почему , один из лучших футболистов «Спартака», отсутствует в составе. Это определяющий игрок для команды.

– Писали, что Абаскаль посадил Литвинова на лавку в воспитательных целях после результативной ошибки в матче с «Уралом».

– Мы можем только гадать об этом. Со стороны кажется, что да. Ну, ошибся человек, и что теперь? Я понимаю, если бы он каждый матч ошибался. Но это ведущий футболист, и понятно, что на нем всегда большая нагрузка. Сажать его на лавку из-за одной ошибки – мне это непонятно.

– Отсутствие Бабича в составе вызывало вопросы?

– Тоже да. Он хорошо сыграл с «Динамо». Понятно, что есть , и он капитан. Но разве Бабича взяли, чтобы он выходил на замену? Раз Абаскаль пошел на такой шаг, как приобретение этого защитника, значит, нужно идти до конца.

– То есть Джикию сажать на лавку?

– Это дело тренера. Я не знаю, кто сильнее. Но какая тогда логика в покупке этого футболиста? – сказал бывший игрок « ».

Я не понимаю Абаскаля. В составе нет логики

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