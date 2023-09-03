«Абаскаль до сих пор никак не определится с костяком «Спартака» – главная причина проблем. Сажать Литвинова из-за одной ошибки – это непонятно». Андрей Коновалов о составе команды

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Георгий Джикия Срджан Бабич Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Коновалов считает, что «Спартак» не определился с костяком команды.

Московский клуб потерпел поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 7-го тура РПЛ.

– Что разладилось в игре «Спартака» по сравнению с началом сезона?

– Думаю, повлияла частая смена состава. До сих пор Абаскаль никак не определится с костяком команды. В этом главная причина проблем команды. Меня удивляет, почему Литвинов, один из лучших футболистов «Спартака», отсутствует в составе. Это определяющий игрок для команды.

– Писали, что Абаскаль посадил Литвинова на лавку в воспитательных целях после результативной ошибки в матче с «Уралом».

– Мы можем только гадать об этом. Со стороны кажется, что да. Ну, ошибся человек, и что теперь? Я понимаю, если бы он каждый матч ошибался. Но это ведущий футболист, и понятно, что на нем всегда большая нагрузка. Сажать его на лавку из-за одной ошибки – мне это непонятно.

– Отсутствие Бабича в составе вызывало вопросы?

– Тоже да. Он хорошо сыграл с «Динамо». Понятно, что есть Джикия, и он капитан. Но разве Бабича взяли, чтобы он выходил на замену? Раз Абаскаль пошел на такой шаг, как приобретение этого защитника, значит, нужно идти до конца.

– То есть Джикию сажать на лавку?

– Это дело тренера. Я не знаю, кто сильнее. Но какая тогда логика в покупке этого футболиста? – сказал бывший игрок «Спартака». 

Я не понимаю Абаскаля. В составе нет логики

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23 комментария

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Konstantin Zorin
Абаскаль не определился с составом за целый год работы! И, уже ясно, что это будет продолжаться бесконечно! Пора признать, что он не умеет работать с игроками, не умеет ставить игру, налаживать оборону. Он ничего не умеет!
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Не уверен!!
Главное Литвинова он посадил на лавку из-за одного плохого матча. А Денисов 2 год самый слабый игрок в защите, и даже Рассказов такое не привозил. Но тот его постоянно ставит
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Валентина Перцева
Никто не понимает Абаскаля. Похоже, что Абаскаль сейчас сам себя не понимает…
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mad butcher
Да у нас не только с Литвиновым не все понятно.
Обратите внимание. Как только в запас убрали Хлусевича и вместо него поставили Рябчука - левый фланг стал "мертвым". Пропала скорость.
Почему не играет Пруцев? Умный игрок с отличной передачей в последнюю треть?
Дуарте. Боже, где они его откопали? Это чудо чудное?

Зиньковский. Парень дает скорость и объем. Если он на данный момент сильнее Промеса, играть должен он.

Это же касается и Джикия - Бабич.

Абаскаль действительно заигрался в "солдатиков". Задергал команду и себя. В итоге никто не понимает, во что играют и как.
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Den_84
сам себя закопал, Гвардиола ..уев
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dreamstep
Джикия должен сидеть на лавке, расслабился совсем. Бабич-Литвинов и Чернов на подмене, вот кто заслуживает играть.
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Alexander
Ответ Wayne Gretzky 99
Мнение неудачника тоже важно! Будем толерантнее.
неудачники это все вы которые верят в рыжего где Спартак не известено
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Сергей Клюшникоа
Постоянная карусель с составом, не придает сыгранности команде, игроки начинают терять уверенность в себе, боятся совершить ошибки, думая, что их посадят на скамейку, хотят сыграть получше, а в результате всё выходит наоборот
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uyjv
Абаскаль уже целыми составами экспериментирует.Это какой то Сюр.
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OLD Apple52NN
Дурак, но ищущий! ))
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Андрей Петров
теперь уже думаю что замена рыжего на надутого индюка или гопаря не будет ошибкой))
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Wayne Gretzky 99
Мнение неудачника тоже важно! Будем толерантнее.
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Alexander
Ответ Андрей Петров
теперь уже думаю что замена рыжего на надутого индюка или гопаря не будет ошибкой))
у меня лично нет сомнений разогнать эту контору в месте с Заремой
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Усатый КозлоБык ©
Ответ dreamstep
Джикия должен сидеть на лавке, расслабился совсем. Бабич-Литвинов и Чернов на подмене, вот кто заслуживает играть.
Литвинов не ЦЗ
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Усатый КозлоБык ©
Ответ dreamstep
Джикия должен сидеть на лавке, расслабился совсем. Бабич-Литвинов и Чернов на подмене, вот кто заслуживает играть.
Литвинов не ЦЗ
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uyjv
Ответ dreamstep
Джикия должен сидеть на лавке, расслабился совсем. Бабич-Литвинов и Чернов на подмене, вот кто заслуживает играть.
Лучше в другой команде.
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Spartakus1984
Ответ Не уверен!!
Главное Литвинова он посадил на лавку из-за одного плохого матча. А Денисов 2 год самый слабый игрок в защите, и даже Рассказов такое не привозил. Но тот его постоянно ставит
Диносов по статистике один из лучших защитников РПЛ того сезона
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Не уверен!!
Ответ Spartakus1984
Диносов по статистике один из лучших защитников РПЛ того сезона
Есть такой показатель как ошибки приведшие к голам соперникам, которые никто кроме Бубнова не считает вообще и оценки из-за этого даже не снижают. Так вот Денисов 2 год по этому показателю лидирует.
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DVS1
Ответ Сергей Клюшникоа
Постоянная карусель с составом, не придает сыгранности команде, игроки начинают терять уверенность в себе, боятся совершить ошибки, думая, что их посадят на скамейку, хотят сыграть получше, а в результате всё выходит наоборот
Зато Денисов ошибки совершает без страха, его на скамейку не сажают
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