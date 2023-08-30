Зарема о «Спартаке» и Абаскале: «С таким количеством вызовов не сталкивался ни один тренер в РПЛ»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Р-Спорт Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Павел Мелешин Даниил Зорин Футбол

Зарема Салихова поделилась мнением о том, что происходит со «Спартаком».

– Что происходит со «Спартаком»?

– Во-первых, закончилась победная инерция, с которой команда прошла 2022 год. После Кубка России «Спартак» ментально почувствовал себя победителем. Те ребята, которые держали кубок в руках, поверили в себя абсолютно заслуженно.

Во-вторых, основа состояла из россиян. Были игры, когда на поле находилось десять игроков из России, и они побеждали. Играли даже молодые Павел Мелешин и Даниил Зорин, а иностранцы добавляли мощи и уверенности».

В-третьих, до конца 2022 года для команды визуально все оставалось по-прежнему: Леонид Федун заходил в раздевалку, морально поддерживал парней, как это было многие годы, хотя фактически уже не принимал решений ни в трансферах, ни в назначениях.

Иными словами, как своего ребенка отдаешь в детский садик: сначала с ним сидишь, потом оставляешь на два часа, потом на полдня, потом на целый день.

В-четвертых, с января 2023 года «Спартак» по-настоящему «остался на целый день». Начался совершенно новый этап не только для команды, но и для офиса клуба, новые принципы работы и организации, распределение функционала и ответственности в первую очередь.

В-пятых, вброс такого количества новых игроков – это всегда стресс для любой команды, если это не воспитанники «Чертаново», которые чувствуют друг друга, как молочные братья. Посмотрите на «Челси». После ухода Романа Абрамовича и смены курса их лихорадит даже с Маурисио Почеттино.

У каждой команды есть цикл. «Спартак» образца 2022 года обрел стабильность к игре против «Зенита», когда произошла знаменитая драка, но не достиг пика развития. А в 2023 году началось новое перестроение, то есть был нарушен жизненный цикл команды.

То, насколько плавно и безболезненно в плане результативности и набора очков происходит переход из одной фазы жизни команды к другой, зависит от класса спортивного директора. Это седьмая причина.

Если взглянуть еще выше, результат дает только практический опыт в футболе (не в хоккее, лыжах или водном поло), а не теоретические или консультационные представления высшего менеджмента. Можно нанять пиарщика, но на результате на поле это, увы, не скажется. Это восьмое.

Коллегиальность в принятии решений в футболе приводит либо к коллективной безответственности, либо к увеличению сроков временного лага. Отчетность сдается не поквартально, а еженедельно, иногда два раза в неделю. К этому тоже надо привыкнуть.

У футбола очень быстрый метаболизм: думать и реагировать надо молниеносно. Игрок основы получает травму, вот и новое ТЗ на трансферное окно. Это девятое.

И последнее. Психологический аспект. У тренера Гильермо Абаскаля за последний год были очень сильные потрясения: уход спортивного директора, смена прежнего владельца на корпоративного, увеличение дохода, слава, узнаваемость, рождение ребенка, абсолютная свобода в управлении не только командой, но и клубом.

Все эти факторы влияют на эмоциональное состояние тренера. И внешние факторы также не способствуют дзену. С таким количеством вызовов не сталкивался ни один тренер в РПЛ, – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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58 комментариев

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Vićtor Diaź
«У каждой команды есть цикл».
Про цикл спартака мы знаем от и до 😂
Мне кажется, что «цикл спартака» популярнее самого спартака
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Михаил Посредников
Очередной Трахтенберг / Рабинер написал для главной Эспертницы росфутбола очередной заказной текст. Ее реальный уровень был виден в хамских публичных диалогах со Смородской или Радимовым.
+71
-6
+65
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Zenith forever
Автора!
В тексте немало слов и словосочетаний, которые Зарема точно не знает.
+29
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+28
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Клирик
Ответ Михаил Посредников
Очередной Трахтенберг / Рабинер написал для главной Эспертницы росфутбола очередной заказной текст. Ее реальный уровень был виден в хамских публичных диалогах со Смородской или Радимовым.
Уже после пяти строк так подумал.
До десяти она считать не умеет, и Зенит с дерьмом не смешала. Так что не сходится))
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Zenith forever
Что за чушь здесь написана? "Во-первых, закончилась победная инерция, с которой команда прошла 2022 год." - это про позорное 10 место?
+13
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+12
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SidSide
Так может просто перестанешь ему звонить?
+15
-4
+11
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T622222
Все аспекты от этой дамы это не потрясения, а нормальный рабочий процесс. Кто у нее берет эти бесконечные и бестолковые интервью!?
+14
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MstAndreev
Что Рабинер может катать бесконечные бредовые и случайные наборы слов, это и так всем известно. Но почему он в этот раз подписался "Зарема Салихова"?)
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charly_54
Скажите ей, некоторые тренеры играли и в чемпионате, и в кубке, и в лч
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Oleg Olegov
Если у КБ болельщиков в голове такая же картина мира, то многое становится понятно)
+11
-5
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Саша Пушкин
Ответ Vićtor Diaź
«У каждой команды есть цикл». Про цикл спартака мы знаем от и до 😂 Мне кажется, что «цикл спартака» популярнее самого спартака
"С таким количеством вызовов...."
Как раз тут она знает, о чем говорит.
Когда в бытность ее бурной молодости было много вызовов за день, ей тоже приходилось непросто.
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T622222
Все аспекты от этой дамы это не потрясения, а нормальный рабочий процесс. Кто у нее берет эти бесконечные и бестолковые интервью!?
+5
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СССР цэ европа! - скакал?
И последне-последнее:
У абаскаля сильное потрясение от продления контракта с увеличением зарплаты и безнаказанности за провалы Спартака
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Честный контроль
У Заремы такая же каша в голове, как у футболистов и глоров после борща.
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Bartez1986
автор этого бреда кто угодно, но только не Зарема
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Архитектор Мендисабаль
Не раскрыто количество вызовов Заремы Салиховой.
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Cst Cap
Всё тут очевидно. Такой текст она на только не напишет самостоятельно. Она не сможет его даже дочитать. Но скоро набегут адепты и приобщившиеся. Скажут, что мироточит, тоже не дочитав до конца.
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Борис Лопатин
а пятая причина это боль, оттого что умерла любовь
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maks44
Интересно, какая нейросеть создала этот текст?
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ДМ-1чемпион
Действительно вызов! С жёлтой карточкой игроку на 10 минуте матча (после которой весь план на игру рухнул со слов Абаскаля) не сталкивался ни один тренер в мире! А ХА ХА ХА
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nb8dwryv56
Ответ Hong Kil
У Абоскаля дети есть? А то можно, как с Йарошиком провернуть дело.
Нанести травму ребенку и уволить? Что за маразм
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Максим Ивасюк
Да не может быть🤣 вот в чем одело оказывается, так что желтая на 9 минуте матча еще цветочки
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Марио Супермарио
Давайте все станем в круг, возьмёмся за руки и хором пожалеем бедного Абаскаля!
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utsh44psmr
А сколько было вызовов у Заремы…
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Питекантроп
Ответ Михаил Посредников
Очередной Трахтенберг / Рабинер написал для главной Эспертницы росфутбола очередной заказной текст. Ее реальный уровень был виден в хамских публичных диалогах со Смородской или Радимовым.
Напоминает это посты Кадырова)
+5
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