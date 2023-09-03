Карло Анчелотти: «Беллингем без проблем может забить 15 голов за сезон»

Карло Анчелотти считает, что Джуд Беллингем легко может забить 15 голов за сезон.

Вчера « » одолел « » (2:1) в 4-м туре благодаря голу полузащитника на 95-й минуте. У Беллингема 5 голов и 1 результативная передача в 4 матчах испанского чемпионата.

«Его уровень меня не удивляет, но он забил много голов. Вот это очень удивляет нас всех.

Беллингем – очень серьезный профессионал, он очень хорошо адаптировался, провел отпуск вместе с другими молодыми игроками. Мне кажется, все в порядке.

Он без проблем может забить 15 голов [за сезон]. Джуд очень хорошо двигается. Из-за этого он столько и забивает. Этот игрок очень быстро учится, ему не нужно много раз повторять одно и то же.

Мы показывали ему видео с лучшими моментами со времен «Дортмунда», чтобы подчеркнуть, что именно нам нравилось. Хочется, чтобы он продолжал делать это и здесь», – сказал главный тренер «Реала».

Полную статистику 20-летнего центрального полузащитника можно изучить здесь.

Беллингем вытащил победу для «Реала» на 90+5! Теперь 5 голов за 4 матча – великий старт

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку