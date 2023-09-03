Карло Анчелотти: «Беллингем без проблем может забить 15 голов за сезон»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Хетафе Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти считает, что Джуд Беллингем легко может забить 15 голов за сезон.

Вчера «Мадрид» одолел «Хетафе» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги благодаря голу полузащитника на 95-й минуте. У Беллингема 5 голов и 1 результативная передача в 4 матчах испанского чемпионата.

«Его уровень меня не удивляет, но он забил много голов. Вот это очень удивляет нас всех.

Беллингем – очень серьезный профессионал, он очень хорошо адаптировался, провел отпуск вместе с другими молодыми игроками. Мне кажется, все в порядке.

Он без проблем может забить 15 голов [за сезон]. Джуд очень хорошо двигается. Из-за этого он столько и забивает. Этот игрок очень быстро учится, ему не нужно много раз повторять одно и то же.

Мы показывали ему видео с лучшими моментами со времен «Дортмунда», чтобы подчеркнуть, что именно нам нравилось. Хочется, чтобы он продолжал делать это и здесь», – сказал главный тренер «Реала».

Полную статистику 20-летнего центрального полузащитника можно изучить здесь.

Беллингем вытащил победу для «Реала» на 90+5! Теперь 5 голов за 4 матча – великий старт

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44 комментария

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ZA.RMA
Анчи пора поспорить с Джудом, как в прошлом году с Феде 😂 голов так на 20)
+67
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Ночной кошмар Логинова
Мне кажется, что эта результативность Беллингема на старте сезона немного аномальная. Сам Анчи отмечал, что это его удивляет, возможно, чтобы не было завышенных ожиданий болельщиков, что Джуд продолжит так клепать голы и дальше.

По факту, Джуд универсал и у него много сильных сторон, брали его явно не в качестве потенциального лучшего бомбардира. Но то, что он забивает такие нужные голы на старте сезона лишь подчеркивает его универсализм.
+39
-5
+34
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Артём Поддубный
4 матчей 5 голов. я думаю Беллингем без проблем сможет наколотить около 20 за сезон.
+26
-5
+21
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Артём Поддубный
Ответ ZA.RMA
Анчи пора поспорить с Джудом, как в прошлом году с Феде 😂 голов так на 20)
спор с Феде и в этом году не помешал бы)
+19
-4
+15
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ZA.RMA
Ответ Артём Поддубный
спор с Феде и в этом году не помешал бы)
действительно, уже соскучились по его шикарным голам
+19
-5
+14
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Andrey Ashhabadskiy
биленгем конечно будущая звезда
+6
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S H A R K
Ответ Andrey Ashhabadskiy
биленгем конечно будущая звезда
Он уже звезда
+4
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S H A R K
Ответ Andrey Ashhabadskiy
не забегай вперёд
Куда забегать? Джуд не вперые на высоком классе играет. 3 сезона тащил Боруссию, был одним из главных звёзд ЧМ, ключевой игрок сборной. Что ещё нужно делать 20 летнему парню, чтобы ты его считал звездой?) Тем более Реал не за звёзду 130 млн не платил бы.
Парень со старта стал самым важным игроком Реала, затмив даже Винисиуса и опытных стариков из полузащиты.
Если слава и травмы его не испортят, то может стать игроком поколения, а не просто звездой, ибо он уже является звездой.
+2
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Данил Перетятко
Судя по игре реала, он будет единственным кто забьет 15 мячей за сезон
+3
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
Хочешь, чтобы бразильцы отказались от него из за отсутствия лицензии?...)
Ты слишком старый уже, чтобы верить в сказки)
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Артём Поддубный
Ответ Zemanuha
4 матча
а точно, что-то я перепутал)
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Zemanuha
Ответ Артём Поддубный
4 матчей 5 голов. я думаю Беллингем без проблем сможет наколотить около 20 за сезон.
4 матча
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
Это фэйк...))
Будь честен с семьей-спортс.ру🙏
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Tristan...
Ответ ZA.RMA
хочется прикрепить сюда скрин диалогов, но да ладно)))
Это фэйк...))
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
Но ведь я не болею за Реал...)
хочется прикрепить сюда скрин диалогов, но да ладно)))
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Tristan...
Ответ ZA.RMA
Ты слишком старый уже, чтобы верить в сказки)
Но ведь я не болею за Реал...)
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Артём Поддубный
Ответ ZA.RMA
действительно, уже соскучились по его шикарным голам
на предсезонке Феде ярко начал, но в Лиге пока не пошло. хотя там пушка страшная.
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Мансур Абдрахимов
Я так тоже могу дать прогноз.)))))
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Tristan...
Ответ ZA.RMA
Анчи пора поспорить с Джудом, как в прошлом году с Феде 😂 голов так на 20)
Хочешь, чтобы бразильцы отказались от него из за отсутствия лицензии?...)
+2
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S H A R K
Ответ Vlad
возможно будет новый КриРо
КриРо нападающий, причём тут это? И только Рон звездой является? Модрич и Кроос не звёзды?
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СЛИВОЧНЫЙ
Ответ ZA.RMA
Анчи пора поспорить с Джудом, как в прошлом году с Феде 😂 голов так на 20)
Анчи теперь неначто спорить. В прошлом сезоне с Феде он спорил что если не забьет...голов то уволиться. К сожелению после нынешнего сезона папа Карло уже точно уходит🙁
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pavelrytov@icloud.com
Какие 15 то, туров 38. Значит 38
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S H A R K
Ответ Vlad
но Боруссии, к сожалению, он не помог взять Бундеслигу и ЛЧ.
В поле 11 игроков, в упущении трофея виноват не он, а вся команда. Как сейчас видим, без него Дормунд стал хуже. 1 победа в первых 3 играх...
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Vlad
Ответ Andrey Ashhabadskiy
биленгем конечно будущая звезда
возможно будет новый КриРо
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Dexter Morgan
Феноменальный игрок.
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