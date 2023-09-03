Карло Анчелотти: «Беллингем без проблем может забить 15 голов за сезон»
Карло Анчелотти считает, что Джуд Беллингем легко может забить 15 голов за сезон.
Вчера «Мадрид» одолел «Хетафе» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги благодаря голу полузащитника на 95-й минуте. У Беллингема 5 голов и 1 результативная передача в 4 матчах испанского чемпионата.
«Его уровень меня не удивляет, но он забил много голов. Вот это очень удивляет нас всех.
Беллингем – очень серьезный профессионал, он очень хорошо адаптировался, провел отпуск вместе с другими молодыми игроками. Мне кажется, все в порядке.
Он без проблем может забить 15 голов [за сезон]. Джуд очень хорошо двигается. Из-за этого он столько и забивает. Этот игрок очень быстро учится, ему не нужно много раз повторять одно и то же.
Мы показывали ему видео с лучшими моментами со времен «Дортмунда», чтобы подчеркнуть, что именно нам нравилось. Хочется, чтобы он продолжал делать это и здесь», – сказал главный тренер «Реала».
Полную статистику 20-летнего центрального полузащитника можно изучить здесь.
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По факту, Джуд универсал и у него много сильных сторон, брали его явно не в качестве потенциального лучшего бомбардира. Но то, что он забивает такие нужные голы на старте сезона лишь подчеркивает его универсализм.
Парень со старта стал самым важным игроком Реала, затмив даже Винисиуса и опытных стариков из полузащиты.
Если слава и травмы его не испортят, то может стать игроком поколения, а не просто звездой, ибо он уже является звездой.