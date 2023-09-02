Беллингем о «Бернабеу»: «Самый громкий стадион. Когда запели Hey Jude, мне захотелось остановиться и послушать. У меня задрожали ноги»
Джуд Беллингем поделился эмоциями после победного гола в игре с «Хетафе» (2:1).
«Сантьяго Бернабеу» – самый громкий стадион. Это была самая громкая реакция на гол, что я когда-либо слышал.
Когда начали петь Hey Jude, мне захотелось остановиться и послушать. У меня задрожали ноги. Я перешел ради таких моментов.
Всякий раз, когда я делал что-то полезное, я чувствовал поддержку. Я не знаю, чем такое заслужил. Надеюсь, что продолжу вносить свой вклад», – заявил полузащитник, забивший в каждом из 4 матчей в составе «Реала».
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Они годами были на уровне,а уж сколько ЛЧ выиграли…
Стартовал хорошо Джуд,дальше видно будет…
Так быстро влиться в команду ! Успехов в дальнейшем
Ремонт топ оценил
Надеюсь и тут составим вам хорошую конкуренцию спустя время