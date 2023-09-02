Беллингем о «Бернабеу»: «Самый громкий стадион. Когда запели Hey Jude, мне захотелось остановиться и послушать. У меня задрожали ноги»

Теги Реал Мадрид Хетафе Ла Лига болельщики Сантьяго Бернабеу Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем поделился эмоциями после победного гола в игре с «Хетафе» (2:1).

«Сантьяго Бернабеу» – самый громкий стадион. Это была самая громкая реакция на гол, что я когда-либо слышал.

Когда начали петь Hey Jude, мне захотелось остановиться и послушать. У меня задрожали ноги. Я перешел ради таких моментов.

Всякий раз, когда я делал что-то полезное, я чувствовал поддержку. Я не знаю, чем такое заслужил. Надеюсь, что продолжу вносить свой вклад», – заявил полузащитник, забивший в каждом из 4 матчей в составе «Реала».

Беллингем вытащил победу для «Реала» на 90+5! Теперь 5 голов за 4 матча – великий старт

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53 комментария

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Комиссар Жабер
Ответ rigobersong
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Ты про Дембеле или Феликса?
+148
-5
+143
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Манковский
Надежда Англии. Не ожидал такого старта в Реале. Зидановская пятёрка на правильной спине.
+85
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Любезный Коссутий
не останавливайся. продолжай в том же духе
+82
-1
+81
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Evgeny Trifonov
Искали медь, нашли золото.
Будущий обладатель "Золотого мяча"
+41
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Доминатор3000
Ответ Владимир Владимирович
Беллингем если без травм дай бог обойдется, то переплюнет всю большую тройку Реала через годы Крооса Модрича и Каземиро. Джуд топище, и Дортмунд тянул и Мадрид тянет, а ему только 20 лет
Да никто их не переплюнет.
Они годами были на уровне,а уж сколько ЛЧ выиграли…
Стартовал хорошо Джуд,дальше видно будет…
+42
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ILya__Filimonov
Машина
Так быстро влиться в команду ! Успехов в дальнейшем
+34
-1
+33
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Talgat Ergeshov
давай еще гол в следующем туре и превзойдешь великих🐊
+23
0
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Jlaw
Ответ St.7
Комментарий удален пользователем
холланд побивший в первый год половину рекордов лиги - фигня какая то, биллингем после двух матчей - лучший в мире хд
+30
-10
+20
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Никита Самарин
Это было 🔝! Гол, празднование, ревущий Бернабеу 🤩.
+19
-3
+16
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Владимир Владимирович
Ответ Доминатор3000
Да никто их не переплюнет. Они годами были на уровне,а уж сколько ЛЧ выиграли… Стартовал хорошо Джуд,дальше видно будет…
Я говорю в перспективе, ЛЧ выигрывали благодаря Бензу и Рону в том числе
+12
-2
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Владимир Владимирович
Беллингем если без травм дай бог обойдется, то переплюнет всю большую тройку Реала через годы Крооса Модрича и Каземиро. Джуд топище, и Дортмунд тянул и Мадрид тянет, а ему только 20 лет
+10
-1
+9
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AnMe
Стадион кстати топ реально
Ремонт топ оценил
Надеюсь и тут составим вам хорошую конкуренцию спустя время
+8
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Покемон Пикачу
Ответ Jlaw
холланд побивший в первый год половину рекордов лиги - фигня какая то, биллингем после двух матчей - лучший в мире хд
Ты сейчас сравниваешь хер с трамвайной ручкой. Холанд чистый нападающий, а Белингем полузащитник. Чучствуешь разницу?
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Pucheslav
Ответ Евгений Шазиев
Интересно, много ли комментаторов спортса, знают про Битлз. А песня реально мотивирующая для Беллингема. Будет рвать и метать под неё)
Ну да, группа очень малоизвестная. А про песню конкретно вспоминали 2 года назад, когда Брентфорд после подъема из чемпионшипа в первом туре обыграл Арсенал
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sundance
Биля - космос!
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corazón blanco
Надеюсь, что эту песню он будет слышать практически в каждом матче. Человек влился в один из самых больших клубов планеты в столь юном возрасте и стал его лидером. Просто браво, восхищаюсь им.
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Рахил Тагиев
Ответ corazón blanco
Надеюсь, что эту песню он будет слышать практически в каждом матче. Человек влился в один из самых больших клубов планеты в столь юном возрасте и стал его лидером. Просто браво, восхищаюсь им.
Лидер там великий Крос, который когда на поле с Модричем, величие других меркнет. Сегодня вышел и заставил играть других
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Ophiomorph
Ответ ericssons
Деревня Дортмунд попущен.
Бред сивой кобылы. Сигнал Идуна Парк - один из самых громких стадионов в Европе и совершенно точно самый огненный в Германии.
+7
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Иван Баланар
Ответ Доминатор3000
Да никто их не переплюнет. Они годами были на уровне,а уж сколько ЛЧ выиграли… Стартовал хорошо Джуд,дальше видно будет…
ну да, 5 лч за 10 лет - это рил что то из разряда фантастики.
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Правдоруб Денисов
Топ приобретение для Реал. Беллингем тащит
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Joe Black
Влюбил в себя всех Мадридистов своей игрой, самоотверженностью, рвением и любовью к Мадриду. Джуд великолепен. Джуд прекрасен. Джуд велик.
+4
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CM1
Ответ BADman
Когда уже Мадрид будет показывать красивую, эффективную и уверенную игру с явным преимуществам над середняками и аутсайдерами как минимум, каждый раз с валерианой у экрана…
Так в этом матче как раз была уверенная игра Мадрида с явным преимуществом (хотя, Хетафе не такой уж и аутсайдер), что подтверждается и статистикой: 26:6 по ударам, 12:2 по ударам в створ (это еще надо учитывать 3 попадания в каркас ворот, что за удар в створ не считается), 11:1 по угловым. Так что матч то был с явным преимуществом хозяев, а вот то, что при таком глобальном преимуществе победа вырывается на последних минутах - здесь с Вами соглашусь, над реализацией нужно работать...
+4
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ARIGAMI ARIGAMI
Если продолжит в том же духе, то мы имеем нового короля Мадрида
+4
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Pucheslav
Ответ Евгений Шазиев
Что? Малоизвестная? Я надеюсь, это ирония? Иначе я в культурном шоке от зумеров.
Очевиднейшая
+2
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h4ww7xkqkz
4 матч за Реал -5 голов,92 матча за Боруссию-12 голов.Очень достойный старт.
+2
0
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