Джуд Беллингем поделился эмоциями после победного гола в игре с «Хетафе» (2:1).

« » – самый громкий стадион. Это была самая громкая реакция на гол, что я когда-либо слышал.

Когда начали петь Hey Jude, мне захотелось остановиться и послушать. У меня задрожали ноги. Я перешел ради таких моментов.

Всякий раз, когда я делал что-то полезное, я чувствовал поддержку. Я не знаю, чем такое заслужил. Надеюсь, что продолжу вносить свой вклад», – заявил полузащитник, забивший в каждом из 4 матчей в составе «Реала».

Беллингем вытащил победу для «Реала» на 90+5! Теперь 5 голов за 4 матча – великий старт

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку