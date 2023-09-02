Беллингем забил во всех 4 матчах за «Реал» в Ла Лиге. Так начинали только Роналду в 2009-м и Пепильо в 1960-м
Джуд Беллингем забил за «Реал» в четвертом матче матче подряд.
Полузащитник сегодня отметился победным голом в ворота «Хетафе» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги.
20-летний англичанин отличился и в каждом из первых трех туров, в том числе отметившись дублем против «Альмерии» (3:1).
Последним футболистом «Реала», начинавшим с голов в 4 играх чемпионата Испании, был Криштиану Роналду. Тогда на его счету тоже было 5 голов на аналогичном отрезке в сезоне-2009/10. На 5-м матче его серия прервалась.
До португальца забить в 4 играх удавалось лишь Пепильо в 1960 году.
Подробно со статистикой Беллингема, у которого также есть ассист, можно ознакомиться здесь.
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