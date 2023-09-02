Беллингем забил во всех 4 матчах за «Реал» в Ла Лиге. Так начинали только Роналду в 2009-м и Пепильо в 1960-м

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Хетафе Ла Лига рекорды Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем забил за «Реал» в четвертом матче матче подряд.

Полузащитник сегодня отметился победным голом в ворота «Хетафе» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги.

20-летний англичанин отличился и в каждом из первых трех туров, в том числе отметившись дублем против «Альмерии» (3:1).

Последним футболистом «Реала», начинавшим с голов в 4 играх чемпионата Испании, был Криштиану Роналду. Тогда на его счету тоже было 5 голов на аналогичном отрезке в сезоне-2009/10. На 5-м матче его серия прервалась.

До португальца забить в 4 играх удавалось лишь Пепильо в 1960 году.

Подробно со статистикой Беллингема, у которого также есть ассист, можно ознакомиться здесь.

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124 комментария

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corazón blanco
Просто монстр в очередной раз пришел на помощь команде и решил исход матча в свою пользу. Сходу стал лидером и это в 20 лет. Шикарный трансфер. Невероятный игрок.
+223
-10
+213
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Cruel Snake
Риго 😭 страдает на ветках Мадрида! Значит всё ОК!
+103
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+94
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F|||R
Но голденбой у Гиви и Перди, которые если куда-то и тащат рычагселону, так это в ЛЕ
+122
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+79
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Ivchev
Возьмет ЗМ быстрее Мбаппе.
+49
-3
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VuNePonimaete
Ответ F|||R
Но голденбой у Гиви и Перди, которые если куда-то и тащат рычагселону, так это в ЛЕ
там уже Ямала на Голден боя пиарить начали🤣🤣
+48
-11
+37
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ten Hag
Ответ VuNePonimaete
там уже Ямала на Голден боя пиарить начали🤣🤣
Ямаль это наша вторая звездочка
Скоро следом за Фати ЗМ собирать будет
+39
-5
+34
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Иван Баланар
Завтрашняя новость:
"Барселона ныла во всех 4 матчах Ла Лиги".
+40
-10
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lazna
Не слежу за ла лигой, но каждая новость о Беллингеме удивляет. Красавчик, что сказать
+25
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ML26
Ответ llolishe
Клопп молодец Профукал такого игрока
Когда-нибудь люди догадаются, что в первую очередь учитывается желание игрока переходить в ту или иную команду
+25
-1
+24
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Homelender_666
Ответ KiNG_K
Комментарий удален модератором
уже удалил🤡
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SaH4r.
красавец Джуд, мощный трансфер, респект от фанатов Барсы
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
У Ригоберки и гуру сейчас ой как хорошо горят пуканы🔥
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Ruslan-Spartakforever
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Одни и те же комментарии 😂
+24
-6
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ZA.RMA
Настоящий голден-бой:)
+15
-3
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Nacho13
Ответ F|||R
Но голденбой у Гиви и Перди, которые если куда-то и тащат рычагселону, так это в ЛЕ
Надо было дать Беллингэму голден боя в 2022 году за голы в 2023м. Согласен с вами.
+13
-4
+9
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Старик Стариканов
Беллингем конечно ментальный монстр,в таком возрасте так влияет на команду.Позор тем кто дал голден бой костолому гави
+12
-4
+8
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Биомеханоид
Ответ Cruel Snake
Риго 😭 страдает на ветках Мадрида! Значит всё ОК!
Совсем не жалеет себя
+7
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дмитрий кутаев
Бриллиант!Вот таким должен быть главный футболист Мадрида!
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Бенисио Дель Пьеро
Гол Беллингема уже становится постоянной переменной на матчах Реала
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ЧИКО
Я как кулес Барсы с многолетним стажем, скажу честно, когда Беллингем забил гол на 90 5 минуте, я очень сильно разочаровался и было обидно, ведь матч вроде должен был закончиться в ничью. В игре нечего особенного Реал не показал, но разве можно не отметить настойчивость, стремление к победе и самоотдача до финального свистка игроков Реала? нет нельзя!! эти великолепные качества неоднократно приносили Реалу победы. Реально поучительно для всех. БРАВО!!! 👏👏👏
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RG26
Ответ corazón blanco
Просто монстр в очередной раз пришел на помощь команде и решил исход матча в свою пользу. Сходу стал лидером и это в 20 лет. Шикарный трансфер. Невероятный игрок.
Лучший трансфер этого ТО. Уж в Ла Лиге 100%
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Roman Araslanov
Будущая легенда клуба. Удачи, Джуд!
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Рашпель793
С обеих ног просто залетел парень в Реал. Главное без травм и ему и остальным. Сория в воротах всё пахал-пахал, отбивал, штангипперекладины, но на характере таки смогли дожать.
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Ответ Muhammad Juraev
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Просто смешно смотреть на то как у тех кто называл беллингема 2 азаром и ноунеймом горит
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Lindeman
Ответ F|||R
Но голденбой у Гиви и Перди, которые если куда-то и тащат рычагселону, так это в ЛЕ
Ахаха как же смешно ты поковеркал имена. Нет
+6
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