Джуд Беллингем забил за «Реал» в четвертом матче матче подряд.

Полузащитник сегодня отметился победным голом в ворота « » (2:1) в 4-м туре .

20-летний англичанин отличился и в каждом из первых трех туров, в том числе отметившись дублем против «Альмерии» (3:1).

Последним футболистом « », начинавшим с голов в 4 играх чемпионата Испании, был . Тогда на его счету тоже было 5 голов на аналогичном отрезке в сезоне-2009/10. На 5-м матче его серия прервалась.

До португальца забить в 4 играх удавалось лишь Пепильо в 1960 году.

Подробно со статистикой , у которого также есть ассист, можно ознакомиться здесь.

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