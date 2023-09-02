Анчелотти о Беллингеме: «Его мастерство не удивляет – удивляет, что он забивает в каждой игре. Благодаря его голу «Реал» заслуженно победил «Хетафе»
Карло Анчелотти отметил вклад Джуда Беллингема в победы «Реала».
Сегодня мадридцы одолели «Хетафе» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги. Полузащитник забил победный мяч в добавленное время.
«Матч был сложным и стал еще сложнее, когда мы подарили гол. Но мое мнение о Фране не поменялось. Возможно, его слишком сильно заворожила поддержка болельщиков.
В первом тайме у нас было не так много моментов, поскольку «Хетафе» интенсивно оборонялся, нам было тяжело дойти до ворот соперника.
Во второй половине все было иначе. Мы создавали моменты и в итоге добыли заслуженную победу благодаря голу Беллингема, который привык выигрывать.
Думаю, с точки зрения мастерства выступления Джуда не удивляют. Удивляет то, что он забил в каждом матче и такое количество голов», – сказал главный тренер «Реала».
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Удивляет голоден бой бревна Гиви.
Главное не повторить историю прошлого сезона!
Верю и надеюсь, что всё будет хорошо!🙏💪
я только рад за него