Анчелотти о Беллингеме: «Его мастерство не удивляет – удивляет, что он забивает в каждой игре. Благодаря его голу «Реал» заслуженно победил «Хетафе»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Хетафе Ла Лига Фран Гарсия Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти отметил вклад Джуда Беллингема в победы «Реала».

Сегодня мадридцы одолели «Хетафе» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги. Полузащитник забил победный мяч в добавленное время.

«Матч был сложным и стал еще сложнее, когда мы подарили гол. Но мое мнение о Фране не поменялось. Возможно, его слишком сильно заворожила поддержка болельщиков.

В первом тайме у нас было не так много моментов, поскольку «Хетафе» интенсивно оборонялся, нам было тяжело дойти до ворот соперника.

Во второй половине все было иначе. Мы создавали моменты и в итоге добыли заслуженную победу благодаря голу Беллингема, который привык выигрывать.

Думаю, с точки зрения мастерства выступления Джуда не удивляют. Удивляет то, что он забил в каждом матче и такое количество голов», – сказал главный тренер «Реала».

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37 комментариев

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Shuller18
Он мега как хорош, идеальный современный ЦПЗ. Интеллект, техника, физические данные, видение поля, результативность, да что он не умеет? Не хочу разбрасываться громкими авансами, но Джуд вполне может стать Зиданом своего поколения.
+62
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+58
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RG26
Начало потенциально славной охоты. Вперед Мадрид!
+53
-2
+51
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Hi Hi
Ответ SaH4r.
Комментарий скрыт
голден бой номинантам на ЗМ не дают
+50
-6
+44
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Роман
Голоден бой Джуда не удивляет.
Удивляет голоден бой бревна Гиви.
+44
-15
+29
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Игорь Слободчиков
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Напомни, а кто у нас ты? Очередной меганеудачник, если судить по рейтингу комментариев
+26
-2
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JENNINGS
Пока успешный трансфер «Реала»! Джуд просто монстр! Надеюсь, Беллингем и весь «Мадрид» в целом не сбавят оборотов!
Главное не повторить историю прошлого сезона!
Верю и надеюсь, что всё будет хорошо!🙏💪
+25
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72bp4cq2tr
Ответ Роман
Голоден бой Джуда не удивляет. Удивляет голоден бой бревна Гиви.
гави вообще дикое недоразумение)
+25
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Mustang Shelby
я сильно рад что купили беллингема, что было бы если не купили
+15
-1
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Casemiro_14
Кроос изменил игру.
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Артём Поддубный
Не представляю чтобы делал Реал Мадрид, не будь Джуда Беллингема в команде. Который матч уже вытаскивает этот парень. 4 матча подряд, это просто фантастика.
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vova88
Ответ Игорь Слободчиков
Напомни, а кто у нас ты? Очередной меганеудачник, если судить по рейтингу комментариев
не обращай на него внимание, ему 12 лет и рука в мозолях.
+7
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Real_v_dushe
Я помню его первый матч чемпионата с Бильбао, даже просто первый тайм. Ну там всё стало ясно, что это брилиант
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Asker Nourusov
Сегодня походу только Джуди - и тащил команду), каждый матч смотрю, и поражаюсь его способности играть везде, и притом ещё забивать.! с него вырастит будущее Мадрида ,.. удачи и без травм!!!!, ( сегодня в матче с Хетафе как только его не ломали, но парень , сделал эту игру, и довел больльщиков до сумасшествия и радости, после забитого гола) , Продолжай в том же духе., Хала Мадрид!!!
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vcaireac
Особых надежд не питаю на этот сезон,борьба в ЛЛ будет...Но для ЛЧ этого набора исполнителей,и той игры что команда показывает,просто не хватит для борьбы за кубок.
+4
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Makar Tert
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
стать Гави не в его репертуаре
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Жизнь Бичары
Может нападающим поставить,Джуда,а? чуйка голевая есть, удар есть
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Dikki Shelton
Вперед Реал Мадрид 💪💖👍. Победа неизбежна😎
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aseke
Сборной Англии очень повезло, что Беллингем попал в Реал. И она становится претендентом на титул в любом турнире.
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Mansur Shamshidinov
какой тащер для сливочных
я только рад за него
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VuNePonimaete
В истории Ла Лиги было такое, что лучшим бомбардиром становился полузащитник?
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MSM
Ответ VuNePonimaete
В истории Ла Лиги было такое, что лучшим бомбардиром становился полузащитник?
хех, ну и вопрос, имя Месси вам о чем нибудь говорит, Легендарный центральный защитник Барселоны?!
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alireal
Ответ MSM
хех, ну и вопрос, имя Месси вам о чем нибудь говорит, Легендарный центральный защитник Барселоны?!
Месси полувратарь
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Burchik
Ответ rigobersong
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Салесар
Ответ Hi Hi
голден бой номинантам на ЗМ не дают
Дают. Педри дали, он был в номинантах на зм
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hala18
Ответ Shuller18
Он мега как хорош, идеальный современный ЦПЗ. Интеллект, техника, физические данные, видение поля, результативность, да что он не умеет? Не хочу разбрасываться громкими авансами, но Джуд вполне может стать Зиданом своего поколения.
Зидан один единственный на все поколения! Просто плюнул в легенду.
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