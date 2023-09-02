Карло Анчелотти отметил вклад Джуда Беллингема в победы «Реала».

Сегодня мадридцы одолели « » (2:1) в 4-м туре Ла Лиги. Полузащитник забил победный мяч в добавленное время.

«Матч был сложным и стал еще сложнее, когда мы подарили гол. Но мое мнение о Фране не поменялось. Возможно, его слишком сильно заворожила поддержка болельщиков.

В первом тайме у нас было не так много моментов, поскольку «Хетафе» интенсивно оборонялся, нам было тяжело дойти до ворот соперника.

Во второй половине все было иначе. Мы создавали моменты и в итоге добыли заслуженную победу благодаря голу , который привык выигрывать.

Думаю, с точки зрения мастерства выступления Джуда не удивляют. Удивляет то, что он забил в каждом матче и такое количество голов», – сказал главный тренер « ».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку