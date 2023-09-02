«Реал» начал чемпионат с 4 побед второй сезон подряд. Такое было лишь раз – в 1960-х

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Хетафе Ла Лига Футбол

«Реал» стартовал с 4 побед в чемпионате Испании второй год подряд.

Команда Карло Анчелотти сегодня одолела «Хетафе» (2:1) в 4-м туре. Ранее она победила «Сельту» (1:0), «Альмерию» (3:1) и «Атлетик» (2:0).

Лишь раз в истории мадридцы начинали с 4 побед в двух чемпионатах подряд. Подобное произошло в 1961 и 1962 году.

16 сентября «Реал» примет «Сосьедад» в рамках 5-го тура.

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36 комментариев

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Дмитрий Крутенко
Все восхваляют Джуда. Но почему-то забывают про Хоселу. А ведь именно он с Сельтой выиграл воздух и скинул на Джуда во вратарскую. Сегодня он сравнял счет, оказавшись в нужном месте. Очень сильно помогает Реалу - этот уже списанный ветеран. Он еще и в сборной неплох. Но его мало кто замечает, а он трудяга.
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Бестрофейник 19/20
Главное не закончить как в прошлом сезоне
+41
-5
+36
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Шем
Ответ rigobersong
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В последние годы «позорные» переходы - это про фк рычаг. У детей завтраки отнимают, все активы распродают, заставляют действующих игроков снижать суммы по контракту, чтобы подписать новых списанных пенсионеров на многомиллионный контракт.
И все лишь ради понта «мы тоже покупаем лучших футболистов».
Пока есть в фк рычаг два 🤡 Лапорта и Хави, в цирк можно не ходить)
+27
-2
+25
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Fazy10
Биля гений )
+23
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swerh
Ответ Дмитрий Крутенко
Все восхваляют Джуда. Но почему-то забывают про Хоселу. А ведь именно он с Сельтой выиграл воздух и скинул на Джуда во вратарскую. Сегодня он сравнял счет, оказавшись в нужном месте. Очень сильно помогает Реалу - этот уже списанный ветеран. Он еще и в сборной неплох. Но его мало кто замечает, а он трудяга.
Хоселу пригодится Реалу именно в таких матчах, но проблема с ним в том, что он не шибко полезен за пределами штрафной. На контрасте с Бензема это прям бросалось в глаза. Чтобы извлекать пользу из Хоселу Реал должен регулярно зажимать соперника в штрафной, что не всегда будет получаться.
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Денис Ширинов
Ответ Fazy10
Биля гений )
Билялетдинов?
+11
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+11
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Olimjon Nazarov
Ответ Дмитрий Крутенко
Все восхваляют Джуда. Но почему-то забывают про Хоселу. А ведь именно он с Сельтой выиграл воздух и скинул на Джуда во вратарскую. Сегодня он сравнял счет, оказавшись в нужном месте. Очень сильно помогает Реалу - этот уже списанный ветеран. Он еще и в сборной неплох. Но его мало кто замечает, а он трудяга.
Да он тоже старается "сколько может", но Белингем совсем на другом уровне находится, и без него он может забывать голы
+6
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+6
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Olimjon Nazarov
Все таки в атаке им сложно, тем более в отсутствии Вини. Родриго много питался обиграть и забыть гол, забывая о передаче партнёрам, но он молодец не боялся и взял ответственность Вини на себя.
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Real_v_dushe
Ответ Бестрофейник 19/20
Главное не закончить как в прошлом сезоне
Не так уж и плохо закончили: 3 трофея и 1/2 ЛЧ.
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oka79410
казалось, без бензема, милитао, куртуа и винисиуса "реал" обречен на муки. но случилось чудо с именем джуд)
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Rus Donskoy
через 2 месяца будет что-то понятно кто ,какие команды явные лидеры
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Mustang Shelby
пускай и дальше побеждают
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Великолепно!
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Real_v_dushe
Ответ oka79410
казалось, без бензема, милитао, куртуа и винисиуса "реал" обречен на муки. но случилось чудо с именем джуд)
Рюдигер мне, например, в прошлом сезоне нравился больше Милитао и я считаю, что в прошлом сезоне в ответке с МС было ошибкой посадить Рюдигера на скамейку. Так что Милитао есть кому заменить сразу. Бензема половину сезона прошлого мучался со здоровьем, команда привыкала уже год назад без него играть. С Рюдигером и наконец в нормальных кондициях Тчуамени защита стала лучше и поэтому вратари пропускают меньше.
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MVL
Ответ Dima Demchenko
Почему то все забивают про удар Васкеса до гола Джуда? Лично мое мнение, тут удар Лукаса был важнее чем гол Джуда. По сколько, мяч мог отскочить и к другим игрокам, которые бы могли забить. Не конечно, Джуд молодец, заметил момент и не попал в офсайд, но тут скорее первый удар был важным. И мне одному показалось, что Родриго даже не смотря на его фантастические Скиллы, Дрибблинг и владение мячом явно не хватает уверенности, если дело доходит до удара?
Родриго класса не хватает, как раз с самомнением у него и так перебор, думает что он круче Роналдо.
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Lobelopa
Ответ rigobersong
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лежать
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Olegus7
Ответ Дмитрий Крутенко
Все восхваляют Джуда. Но почему-то забывают про Хоселу. А ведь именно он с Сельтой выиграл воздух и скинул на Джуда во вратарскую. Сегодня он сравнял счет, оказавшись в нужном месте. Очень сильно помогает Реалу - этот уже списанный ветеран. Он еще и в сборной неплох. Но его мало кто замечает, а он трудяга.
А мне сегодня игра Кроса понравилась. Какой пас на Карвахаля выдал, жаль Дани не пробил по воротам, а попытался найти пасом партнера, кроме того, удар в штангу. Да и в случае с первым голом Реала вроде он с углового подавал.
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vaniaEee
Ответ Дмитрий Крутенко
Все восхваляют Джуда. Но почему-то забывают про Хоселу. А ведь именно он с Сельтой выиграл воздух и скинул на Джуда во вратарскую. Сегодня он сравнял счет, оказавшись в нужном месте. Очень сильно помогает Реалу - этот уже списанный ветеран. Он еще и в сборной неплох. Но его мало кто замечает, а он трудяга.
Списанный ветеран?
Третий бомбардир прошлого сезона в донной команде, сейчас в Реале играет
Если его кто и списал так это вы
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Dima Demchenko
Ответ MVL
Родриго класса не хватает, как раз с самомнением у него и так перебор, думает что он круче Роналдо.
Я не про самомнение. Ему уверенности не хватает при реализации. Так то он очень классно владеет мячом
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Амирджон Рахимов
Ответ Даниэль Морани
А есть информация, в тех сезонах мы брали титул?
в прошлом сезоне тоже так начали, но не победили)
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alireal
Ответ Real_v_dushe
Рюдигер мне, например, в прошлом сезоне нравился больше Милитао и я считаю, что в прошлом сезоне в ответке с МС было ошибкой посадить Рюдигера на скамейку. Так что Милитао есть кому заменить сразу. Бензема половину сезона прошлого мучался со здоровьем, команда привыкала уже год назад без него играть. С Рюдигером и наконец в нормальных кондициях Тчуамени защита стала лучше и поэтому вратари пропускают меньше.
В игре с сити Реала не было на поле
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mr kovalsky
Ответ pit4er
Только Сосьедад Захаряна может остановить эту машину
Реал Захаряна против Реала Белингема
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Y/ K
Ответ Real_v_dushe
Не так уж и плохо закончили: 3 трофея и 1/2 ЛЧ.
По идее да, но не уровень Реал. Тут в каком ты бы состоянии не был просят ЛЧ или минимум Ла лигу
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alireal
Нужно выигрывать все матчи сезона.
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pit4er
Только Сосьедад Захаряна может остановить эту машину
+3
-3
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