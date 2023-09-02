«Реал» стартовал с 4 побед в чемпионате Испании второй год подряд.

Команда Карло Анчелотти сегодня одолела « » (2:1) в 4-м туре. Ранее она победила «Сельту» (1:0), «Альмерию» (3:1) и «Атлетик» (2:0).

Лишь раз в истории мадридцы начинали с 4 побед в двух чемпионатах подряд. Подобное произошло в 1961 и 1962 году.

16 сентября « » примет «Сосьедад» в рамках 5-го тура.

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