«Реал» начал чемпионат с 4 побед второй сезон подряд. Такое было лишь раз – в 1960-х
«Реал» стартовал с 4 побед в чемпионате Испании второй год подряд.
Команда Карло Анчелотти сегодня одолела «Хетафе» (2:1) в 4-м туре. Ранее она победила «Сельту» (1:0), «Альмерию» (3:1) и «Атлетик» (2:0).
Лишь раз в истории мадридцы начинали с 4 побед в двух чемпионатах подряд. Подобное произошло в 1961 и 1962 году.
16 сентября «Реал» примет «Сосьедад» в рамках 5-го тура.
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И все лишь ради понта «мы тоже покупаем лучших футболистов».
Пока есть в фк рычаг два 🤡 Лапорта и Хави, в цирк можно не ходить)
Третий бомбардир прошлого сезона в донной команде, сейчас в Реале играет
Если его кто и списал так это вы