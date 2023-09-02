Джон Кордоба: «Мы превосходили «Спартак» абсолютно во всем. Сейчас уже не время говорить о нем, нужно говорить о «Краснодаре»
Джон Кордоба заявил, что «Краснодар» имел полное преимущество над «Спартаком».
– Мой гол – мне кажется, что это инстинкт нападающего. Мы это отрабатываем с ребятами. Я рад, что мы добились победы.
– Насколько довольны игрой?
– Мне кажется, что мы превосходили «Спартак» абсолютно во всем. Мы продемонстрировали то, над чем работали. Уезжаем на первом месте на перерыв.
– Насколько важно было выстоять в момент давления «Спартака»? Как ощущали его?
– Выстаивать нужно было им. У нас было очень много шансов. Сейчас уже не время говорить о «Спартаке», нужно говорить о нас.
– Всего два мяча за семь туров в ваших воротах. Кто‑то удивлен этому в команде?
– Это сказывается тот факт, что хорошо понимаем тренера. У нас взаимопонимание на поле и за его пределами. Все это воспринимается вместе, – сказал форвард после победы со счетом 2:0.
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