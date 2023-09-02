Джон Кордоба: «Мы превосходили «Спартак» абсолютно во всем. Сейчас уже не время говорить о нем, нужно говорить о «Краснодаре»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Джон Кордоба Матч ТВ Футбол

Джон Кордоба заявил, что «Краснодар» имел полное преимущество над «Спартаком».

– Мой гол – мне кажется, что это инстинкт нападающего. Мы это отрабатываем с ребятами. Я рад, что мы добились победы.

– Насколько довольны игрой?

– Мне кажется, что мы превосходили «Спартак» абсолютно во всем. Мы продемонстрировали то, над чем работали. Уезжаем на первом месте на перерыв.

– Насколько важно было выстоять в момент давления «Спартака»? Как ощущали его?

– Выстаивать нужно было им. У нас было очень много шансов. Сейчас уже не время говорить о «Спартаке», нужно говорить о нас.

– Всего два мяча за семь туров в ваших воротах. Кто‑то удивлен этому в команде?

– Это сказывается тот факт, что хорошо понимаем тренера. У нас взаимопонимание на поле и за его пределами. Все это воспринимается вместе, – сказал форвард после победы со счетом 2:0.

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35 комментариев

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crazy_elky
Ответ Bobkova
Ну и банка! Так никто не умеет в рпл
А вот какая то местная сумасшедшая заявляла что Соболев сильнее Кордобы :)
+60
-4
+56
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Roman
Норм Кордоба навозил Дуарте и Джикию
+51
-4
+47
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Bobkova
Ну и банка! Так никто не умеет в рпл
+31
-5
+26
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Катя_СПб
Не, ну он зря так. Ведь если убрать Урал, Зенит, Краснодар и примкнувший к ним Ахмат, то Спартак до сих пор на первом месте с лучшим нападением.
+19
-3
+16
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Spartak ist besser
Ответ Михон Мясной
Комментарий удален модератором
Они сегодня были лучше во всём. А ты можешь об этом не говорить.
+12
-1
+11
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расформировать московские кабинеты
Ответ Михон Мясной
Комментарий удален модератором
отбери ручных судей и спартак окажется в пердиве
+13
-4
+9
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Лурц
А Джон тот ещё тролль. Поджог задницы сейчас многим ))))
+11
-3
+8
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Сибирский литовец
Кордоба : Я доминирую !
+9
-2
+7
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Umnik9
Ответ Михон Мясной
Комментарий удален модератором
Дак и Спартак убери, все забудут, и дворовую защиту вашу не вспомнят))
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Древний спартач
Краснодар с победой ! Но , я бы посоветовал игрокам и болельщикам особо не взлетать на небеса . Этот неорганизованный Спартак может обыграть любая команда . Посмотрите на этих защитников и пустоту в центральной оси - на чем всегда держится солидная и классная команда . Нет организации в обороне , то как бы ни сильна была атака , то команда всегда пропустит больше , чем забьет . А если не забьет , то будет краснодарский вариант (0-2) . Краснодару надо проверять себя с Зенитом и другими командами с хорошей организацией игры . Так что , эта победа не показатель . Подождем других игр .
+8
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Umnik9
Ответ Spartak ist besser
Джикию он не возил. Тот просто выставил ногу в направлении летящего мяча. А вот Дуарте клоун ещё тот.
Джикия, увернулся, я бы этот момент расценил, что ему за это не плохо заплатили или просто сливает тренера.
+6
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S.S.S.R.
Ржавого на что то подсадили, не адекватный.
+4
0
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Pucheslav
Ответ crazy_elky
А вот какая то местная сумасшедшая заявляла что Соболев сильнее Кордобы :)
Перед этиим проведя в бундеслиге 8 сезонов
+3
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*Василёк*
Ответ S.S.S.R.
Ржавого на что то подсадили, не адекватный.
Наверное свинину жрёт.
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alexus-1990
Краснодар конечно заслуженно сейчас на первом месте
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Ваге Геворгян
Не верили когда я писал, что Кранодар реально самый сильный соперник для Зенита, а не Спартак. И Краснодар при честном судействе как сейчас станет Чемпионом
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Сергей Ганжа
Эх, Зенит - Краснодар только 11 ноября, долго ждать. Через недельку бы глянуть👍
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Schicotus4
Кордоба топ в данный момент
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S.S.S.R.
Ответ Schicotus4
Главное для него, уйти вовремя, чтобы будущего работодателя не спугнуть, ну и с прибылью естественно
Он так и сделает. По семейным обстоятельствам.
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Евгений Любарец
Ответ Михон Мясной
Не нервничай так) Команду супермаркета ждёт судьба Амкара и ФК Москвы, смирись с этим. Что были вы, что вас не было - всем будет откровенно наплевать.
откровенно наплевать на тебя, я,из-за всяких шайтанов,даже не собираюсь нервничать
+2
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Adjusted
Ответ Древний спартач
Краснодар с победой ! Но , я бы посоветовал игрокам и болельщикам особо не взлетать на небеса . Этот неорганизованный Спартак может обыграть любая команда . Посмотрите на этих защитников и пустоту в центральной оси - на чем всегда держится солидная и классная команда . Нет организации в обороне , то как бы ни сильна была атака , то команда всегда пропустит больше , чем забьет . А если не забьет , то будет краснодарский вариант (0-2) . Краснодару надо проверять себя с Зенитом и другими командами с хорошей организацией игры . Так что , эта победа не показатель . Подождем других игр .
Чел, ты сейчас написал что-то типа "если Спартак не выиграет, то он проиграет". Это очень свежая мысль.
+3
-2
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arspurs9
Ответ Roman
Норм Кордоба навозил Дуарте и Джикию
Ну Джикия очную борьбу с Кордобой выиграл в одну калитку, Джон не мог абсолютно ничего. А потом он пришел к Дуарте и даже не заметил его. Вот и гол.
+4
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*Василёк*
Ответ Ваге Геворгян
Зенит проиграет сейчас, а осенью не знаю
Чувак, осень на дворе, сентябрь.
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Евгений Любарец
Ответ Михон Мясной
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Зелёный гопник
Ответ Вася Кукин
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Бальде и Николсон тому подтверждение да ?😄
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