Джон Кордоба: «Мы превосходили «Спартак» абсолютно во всем. Сейчас уже не время говорить о нем, нужно говорить о «Краснодаре»

Джон Кордоба заявил, что «Краснодар» имел полное преимущество над «Спартаком».

– Мой гол – мне кажется, что это инстинкт нападающего. Мы это отрабатываем с ребятами. Я рад, что мы добились победы.

– Насколько довольны игрой?

– Мне кажется, что мы превосходили «Спартак» абсолютно во всем. Мы продемонстрировали то, над чем работали. Уезжаем на первом месте на перерыв.

– Насколько важно было выстоять в момент давления «Спартака»? Как ощущали его?

– Выстаивать нужно было им. У нас было очень много шансов. Сейчас уже не время говорить о «Спартаке», нужно говорить о нас.

– Всего два мяча за семь туров в ваших воротах. Кто‑то удивлен этому в команде?

– Это сказывается тот факт, что хорошо понимаем тренера. У нас взаимопонимание на поле и за его пределами. Все это воспринимается вместе, – сказал форвард после победы со счетом 2:0.

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