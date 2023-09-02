Ивич о 2:0 со «Спартаком»: «Краснодар» был лучше и заставил их играть в обороне. Горд игроками – научились сохранять результат»

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Футбол

Владимир Ивич считает, что «Краснодар» сыграл лучше «Спартака».

«Быки» одержали победу со счетом 2:0 в матче 7-го тура Мир РПЛ.

«Мы были лучшей командой на поле. Обе команды показали интересный футбол.

Мы сделали то, что хотели, то, на что настраивались. Получили три очка и довольны своим местом в турнирной таблице.

«Спартак» – это большая команда. У них хороший состав. Но мы заставили их играть в обороне.

В первом тайме мы были лучшей командой, во втором – 50 на 50.

Я горд игроками. Видно, что они научились сохранять результат», – сказал главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.

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34 комментария

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Katti_fox
Краснодар был лучшим ☝️
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Bleffinho
Пример тренера, при котором команда прогрессирует, а не перестаёт играть от денежной присыщенности и непонимания как играть
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Артём Литош
Весомая заявка на чемпионство! Ликует вся страна!
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Che подкаст
реально всё по делу. никаких громких слов. просто быки были лучше Спартака
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Konstantin Turkot
Возмужали быки, с победой💪🏻
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Zeromix TV
горд ивичичем,тренер который внушает надежды на сохранение интриги в рпл,смог поднять уровень игры и менталитет команды,единственный тренер после Мусаева,с которым стоит считаться,вперёд быки
+14
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JamesBulger7
Ответ Артём Литош
Весомая заявка на чемпионство! Ликует вся страна!
Искренне бы порадовался за Галицкого🤝
+12
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Ivchev
С победой!
Зря про второй тайм так говорит, да, у Спартака было больше моментов чем в первом, но все равно Краснодар был лучше. Действительно научились сохранять результат.
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Вячеслав Припузов
Поздравляю с заслуженной победой!
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_Beast_
Быки 🐂 красавцы 💪💪💪
В этом сезоне вполне реально взять титул
Игра поставлена на высоком уровне
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Лурц
Спартак очень принципиальный соперник. Победа над Спартаком - это праздник лично для меня! Я рад, что у нас сейчас такой тренер, как Владимир Ивич, который может делать работу над ошибками. После прошлого матча с КБ он сделал выводы и сегодня одержал победу. Футбол Краснодара стал более прагматичным, в отличие от футбола Шалимова или Сторожука. Оборона спустя почти 10 лет наконец-то налажена, а атака всегда была в норме. Со временем отработают и реализацию. Все игроки мне сегодня нравятся, как в защите, так и в нападении.
Вперёд быки!
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Faust Doc
Как Сухина не старался отблагодарить за сушки с пиалкой чайку не потащил, две пенки железные не заметил, но нарядным это не помогло
+7
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7s6jnzxdnn
Да Краснодар молодцы, снимаю шляпу.
Но Спартак играет в обороне, не перебираясь на половину соперника, даже если его не атакуют!
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миха Попов
Краснодар с победой! Спартаку менять тренера, он не отдупляет, вообще!
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Снежана Цветкова
Ответ Артём Литош
Весомая заявка на чемпионство! Ликует вся страна!
Наконец то мож чемпион сменится. А то задрали уже семаковцы.
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_Beast_
Ответ Spartak ist besser
Это вряд ли. Сдуются на дистанции.
Как спартак каждый год? 👀 напомните когда было 🏆 в последний раз ?
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Puman Puman
Ответ Вася Кукин
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неначинай) как никак все видели )...удачи)
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расформировать московские кабинеты
Ответ Марик05
Заключу пари с любым что они будут ниже Спартака
еще пару чаепитий что ли?
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расформировать московские кабинеты
Ответ Марик05
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объективных причин для этого нет,только помощь судей как всегда
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миха Попов
Быки не лучше Спартака, просто у нас тренер тупой!) П. С. Краснодар с победой! Абаскаль в Испанию!)
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mishakmv96
Результат быки и правда научились сохранять. Краснодар последних лет обязательно бы полностью отдал инициативу Спартаку и не выиграл бы в матче, который складывался в их пользу.
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Сергей Плешков
это конечно всё хорошо,игра с зенитом и ЦСКА дальше покажет всё.надеюсь наша команда и правда настроилась на призовые места. тренер хороший ,это факт!
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мать Зетмира
Ответ Артём Литош
Весомая заявка на чемпионство! Ликует вся страна!
После 7 туров, ты серьезно?
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captain_Kirk_12
"Научились сохранять результат" - это лихое заявление. На данный момент то, что Краснодар не пропустил во втором тайме, выглядит больше как удача. Хорошо, что не залетело. Есть проблема с провалами во втором тайме. Но сегодня во втором после замен Краснодар выровнял игру, не было такого, что до конца тайма мучились.
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Виктор Опомах
Ответ Spartak ist besser
Это вряд ли. Сдуются на дистанции.
а вдруг
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