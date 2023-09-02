Ивич о 2:0 со «Спартаком»: «Краснодар» был лучше и заставил их играть в обороне. Горд игроками – научились сохранять результат»

Владимир Ивич считает, что «Краснодар» сыграл лучше «Спартака».

«Быки» одержали победу со счетом 2:0 в матче 7-го тура Мир .

«Мы были лучшей командой на поле. Обе команды показали интересный футбол.

Мы сделали то, что хотели, то, на что настраивались. Получили три очка и довольны своим местом в турнирной таблице.

« » – это большая команда. У них хороший состав. Но мы заставили их играть в обороне.

В первом тайме мы были лучшей командой, во втором – 50 на 50.

Я горд игроками. Видно, что они научились сохранять результат», – сказал главный тренер « » .

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