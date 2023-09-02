Ивич о 2:0 со «Спартаком»: «Краснодар» был лучше и заставил их играть в обороне. Горд игроками – научились сохранять результат»
Владимир Ивич считает, что «Краснодар» сыграл лучше «Спартака».
«Быки» одержали победу со счетом 2:0 в матче 7-го тура Мир РПЛ.
«Мы были лучшей командой на поле. Обе команды показали интересный футбол.
Мы сделали то, что хотели, то, на что настраивались. Получили три очка и довольны своим местом в турнирной таблице.
«Спартак» – это большая команда. У них хороший состав. Но мы заставили их играть в обороне.
В первом тайме мы были лучшей командой, во втором – 50 на 50.
Я горд игроками. Видно, что они научились сохранять результат», – сказал главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.
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Зря про второй тайм так говорит, да, у Спартака было больше моментов чем в первом, но все равно Краснодар был лучше. Действительно научились сохранять результат.
В этом сезоне вполне реально взять титул
Игра поставлена на высоком уровне
Вперёд быки!
Но Спартак играет в обороне, не перебираясь на половину соперника, даже если его не атакуют!