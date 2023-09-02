Абаскаль о 0:2 с «Краснодаром»: «Спартак» такого поражения не ожидал. Пенальти нас убил. Нельзя в таких ситуациях делать глупые и простые ошибки»

Гильермо Абаскаля удивило поражение «Спартака» от «Краснодара» (0:2).

«Конечно, мы не ожидали такого поражения. Первый тайм был очень равным. Ни одна из команд не имела большого преимущества.

Мы не давали сопернику пространства и не позволяли создавать моменты. Пусть и сами подарили ему гол. Там был вброс мяча из аута: два наших игрока против одного футболиста соперника. Нельзя в таких ситуациях проигрывать единоборства и позволять бить.

Во втором тайме игра поменялась. Мы прижали соперника к воротам, владели инициативой. У « » был один момент в контратаке, когда нас выручил . Тем не менее игра была не решена, мы имели моменты, как , к примеру, или , Хесус, Миша. И в таких ситуациях нельзя делать глупые и простые ошибки, даря сопернику пенальти. Пенальти убил нас сегодня.

Как главный тренер, я несу ответственность за результат. Сегодня мы не были хороши, потому что если ты хорош, ты получаешь нужный исход. А нам этого сделать не удалось.

Проанализируем каждую отдельную ошибку во время паузы на сборные. Поработаем и, уверен, станем лучше», – сказал главный тренер « ».

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