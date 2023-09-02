Абаскаль о 0:2 с «Краснодаром»: «Спартак» такого поражения не ожидал. Пенальти нас убил. Нельзя в таких ситуациях делать глупые и простые ошибки»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Квинси Промес Александр Селихов Хесус Медина Александр Соболев Михаил Игнатов Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаля удивило поражение «Спартака» от «Краснодара» (0:2).

«Конечно, мы не ожидали такого поражения. Первый тайм был очень равным. Ни одна из команд не имела большого преимущества.

Мы не давали сопернику пространства и не позволяли создавать моменты. Пусть и сами подарили ему гол. Там был вброс мяча из аута: два наших игрока против одного футболиста соперника. Нельзя в таких ситуациях проигрывать единоборства и позволять бить.

Во втором тайме игра поменялась. Мы прижали соперника к воротам, владели инициативой. У «Краснодара» был один момент в контратаке, когда нас выручил Селихов. Тем не менее игра была не решена, мы имели моменты, как Соболев, к примеру, или Квинси, Хесус, Миша. И в таких ситуациях нельзя делать глупые и простые ошибки, даря сопернику пенальти. Пенальти убил нас сегодня.

Как главный тренер, я несу ответственность за результат. Сегодня мы не были хороши, потому что если ты хорош, ты получаешь нужный исход. А нам этого сделать не удалось.

Проанализируем каждую отдельную ошибку во время паузы на сборные. Поработаем и, уверен, станем лучше», – сказал главный тренер «Спартака».

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78 комментариев

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Александр Машевский
Да ладно вам, Спартак уже не замотивирован. Чемпионат из трех Туров выигран, играют просто в свое удовольствие
+167
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+155
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.ru
вообще то, технически Спартак снова убила жёлтая карточка... пенальти был уже после
+129
-9
+120
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lebedst
дело в карточке, а не в пенальти, не придумывай
+88
-7
+81
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Катя_СПб
Ответ .ru
вообще то, технически Спартак снова убила жёлтая карточка... пенальти был уже после
Нет. Они сделали работу над ошибками, и желтая их уже не убила, а только ранила. Добила же штанга Соболева. А пенальти похоронил.
+86
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+78
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fil_spb
Ответ &_Bishep_&
Рыжего шарлатана в отставку.
Ну уж нет. Не дадим Гильермо в обиду. Пусть тренирует Спартак и радует нас долгие годы.
+65
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Vaultboy
спартачи я так понимаю уже на стадии отрицания тренера в своем вечном круговороте. быстро что то они в этот раз перескочили с " вернулись что бы править"
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fil_spb
"Первый тайм был очень равным. Ни одна из команд не имела большого преимущества.
...
Во втором тайме игра поменялась. Мы прижали соперника к воротам, владели инициативой. "

Давай, Абаскаль, жги. Классное описание хода игры. Один вопрос - как вы, Спартак, проиграть то тогда умудрились, если Краснодар оказывается ни секунды в матче не был лучше, а второй тайм так и вовсе был "прижат к воротам"? С чего Абаскалю так поплохело, что он раз за разом несет такую чушь?
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AmurX
Как убивали спартак
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.ru
Ответ Катя_СПб
Нет. Они сделали работу над ошибками, и желтая их уже не убила, а только ранила. Добила же штанга Соболева. А пенальти похоронил.
Вам бы, Катя, книжки писать с Рабинером...
+16
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Alyosha1803
Каждый раз вас что-то убивает...
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rvs100
ваш Джикия пролежал на поле пол тайма. футбол игра, которую показал Краснодар. всё по делу! Ивич 👍💯
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Celsius
Ответ fil_spb
Ну уж нет. Не дадим Гильермо в обиду. Пусть тренирует Спартак и радует нас долгие годы.
Гильерме, никого не слушай и тренируй Спартак вечно!
+13
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Данко Лазович
Новая ачивка доступна - Пенальти нас убил.
Подписывайтесь на бусти Абаскаля))
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&_Bishep_&
Рыжего шарлатана в отставку.
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Катя_СПб
Ответ .ru
Вам бы, Катя, книжки писать с Рабинером...
Рабинер уже исписался.
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Ответ Alyosha1803
Каждый раз вас что-то убивает...
Рабинер пишет новую книгу
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Konstantin Zorin
Зарема затравила Руя Виториа ради этого рыжего ничтожества! Теперь пусть забирает Абаскальку и платит неустойку своему протеже!
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Артём Амирджанян
Гильермо, не надо прибеднятся, это все испортила желтая карточка на 20 минуте
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Денис Пупкин
Не пенальти убил, а ты выпустив такой состав. При виде одного Умярова в дрожь бросает! Бабича зачем брали, чтобы на Джикию смотрел? Зачем всех нападающих продали? Чтобы на дельфина смотреть до зимы, явно с твоей подачи!? Денисова ещё в середине первого тайма гнать нужно было... А так конечно пока основного состава не будет+-, так и будет, но скорее всего раньше Гильермо ты домой поедешь.
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Rus Donskoy
хорош ересь говорить, Краснодар заслуженно победил!
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Cash_flow
Ответ Vaultboy
спартачи я так понимаю уже на стадии отрицания тренера в своем вечном круговороте. быстро что то они в этот раз перескочили с " вернулись что бы править"
При прошлом тренере была хоть какая-то мысль!
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.ru
Ответ Катя_СПб
Рабинер уже исписался.
вот я и говорю... свежая кровь привнесённая наблюдательным и незацикленным соавтором ему не помешает
да и читателей добавит...
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Ujin36
блин ну хорош ныть, все кругом виноваты, кроме тебя. ну не по мужски это. если мужик, то пиши по собственному и уходи.
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dronick
Пенальти на 80+ минуте при счёте 0-1 и ни одном созданном моменте убил😆 Это в один ряд с ЖК
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Ветер
Нет сил комментировать очередной бред. Да и желания.
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